Shaman написав:бо в Паші чуйка - він гроші безпомилково визначає
а хто тобі сказав що гроші у вас? по марафону сказали, що єпіфаній зібрав і задонатив у фонд стерненка? ) Тобі тільки здається що парафіяни бездумно підуть за ієрархами. Ти поняття не маєш як функціонує церква.
Насправді не все так просто. Всередині УПЦ теж є розкол, і це насправді, вже вирвалось назовні. Онуфрій намагаєтсья балансувати і вичікувати. Але частина найбільш адекватних архієреїв хочуть рухатися далі від Москви. Частина набйільш неадекватних - відкат до Москви. Але по факту, так чи інакше, всі віряни підуть за архієреями, одними чи іншими.
alex_dvornichenko написав:Только что балистика попала в г. Днепр, в очень ожиленное место Дом Природы, где детские кружки, офисы, СТО, спортивная кафедра ХТУ, всегда людно, я даже не представляю сколько будет жертв.
Кто учился с металле и горняке знают что не в дом природы прилёт
Пипец, конечно. А что такое ХТУ ?
Хіміко - Технологический университет. ПО правильному УДХТУ.
Спортзал химикотехнологического института. Там рядом в 20 метрах свечка 24эт построенная по понятиям войцеха, но вроде не совсем ещё жилая.
Що означає "оказалась"? Прикольне таке слово "оказалась". Може її туди завели? Наші керманичі в першу чергу, і партнери помогли. 4 роки вели і тут ми раптом десь "оказались". Навіть не 4 а 6 років. "До війни" ми ще на шашлики ходили.
BIGor написав:ЛАД не доганяєш щось, чого українська більшість в своїй країні має вчитися мовою російського меншинства? Та і рос. мова - це не те що зараз треба вчити - це мова мату, АУЕ культури і зеківської культури. За останні 35 років кацапи не випустили жодної технічної книги.
Из-за этой реплики специально отлистал ( обычно просматриваю вскользь) страницу -две назад в поиске якобы призыва ЛАДа обучать некое большинство на языке некого меньшинства. Напрасно потратил время.
Могли не листать. Неужели были сомнения в том, что такую дурость я бы никогда не написал. В 3 предложениях у BIGor штук 5 ошибок.
Ти ж тут продвигаєш рос.мову як другу державно?
ПС давай про помилки, я тут читаю пишу час-від часу - ну 5-10 хв на день максимум витрачу, а може і 0. В мене немає часу і ресурсів графоманити і вилизувати кожне речення. В тебе ж є необмеженний ресурс 24/7 - можливо декілька обліківок.
Ну і від тебе не було заперечення що російська мова зараз - це мова мату, зеків, гнилої культури, АУЄ і іншиї *****. Що там кацапи привнесли в світовий кінематограф останніми роками? "Слово пацана"?
serg1974 написав:Из-за этой реплики специально отлистал ( обычно просматриваю вскользь) страницу -две назад в поиске якобы призыва ЛАДа обучать некое большинство на языке некого меньшинства. Напрасно потратил время.
Могли не листать. Неужели были сомнения в том, что такую дурость я бы никогда не написал. В 3 предложениях у BIGor штук 5 ошибок.
...... Що там кацапи привнесли в світовий кінематограф останніми роками? "Слово пацана"?
Просто ради интереса - а другая сторона чем (кроме документалок на тему происходящего) отметилась? 🤔 Мавка - с цельностыренной у Диснея анимацией?