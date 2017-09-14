Banderlog написав:Понятно, що не можно. Топити кораблі можно тільки нам.
ми окрім москви та інших військових кораблів агресора нічого не потопили. там такі корита плавають, що воно само тоне питання, чи є чим топити? а якщо є, то де стоїть - куди треба магурі плисти?
а баржі з нафтою? Чим зерновози принципово відрізняються?
по-перше, без нафти. по-друге, вони ж не потонули - ми про один й той же випадок? по-третє, руські понакидали мін в море - а ми тепер винні. СБУ перший раз побахвалилось - може перебільшили? а зараз біля Туреччина та біля Африки - це не ми
я не знаю деталей, чого зняли блокаду - виходжу з факту, що руські не можуть блокувати наші зерновози. може тому, що вони пливуть в національних водах. а біля українських вод щось москалі не плавають - чого б це?
наступний раз побахвалитись може фсб коли зерновоз з нашим зерном напливе на міну. Те що там тіньовий флот під санкціями в сша і єс не міняє того, що історія грязнувата.
може. а може й ні. щось їм завадило продовжувати морську блокаду. Бандерлог, в тебе все грязнувато, коли ми руським щось робимо. навіть польський суд визнав - під час війни можна завдавати шкоду ворогу.
якщо в них можливості є - то так, можемо домовитися не шкодити один одному. але щось мені підказує, що з можливостями біда. й як вже казали, зерновий коридор можна й перенаправити. а нафтовий - поки ні...
budivelnik написав:1 Були як французкомовні німецькосволота, так і німецькомовні франкопатріоти. Французи -розібрались і ми зможемо 2 Є те що пишу я а є те що спробуєте спотворити з мого написаного-тобі подібні. Спробуємо розібратись що ПИШУ Я. Я пишу наступне На час агресії роССІї , носії російської мови повинні САМОСТІЙНО обмежити себе у використанні мови агресора в ЗМІ(засобах масової інформації)... Якою мовою носії педераційної спілкуються на кухні чи в ліжку між собою - мені по барабану і жодних обмежень в цих варіантах я не те що НЕ ВИМАГАЮ, я навіть НЕ ЗБИРАЮСЬ звертати на це увагу. 3 Тепер по питанню інтервью російською яку будуть давати військовослужбовці ЗСУ а - по перше-це буде не модно і тому частина з них спробує відповідати суржиком б - ті хто не зможуть відповісти суржиком, перед інтервью ВИБАЧАТЬСЯ що не вивчили українську
пс це буде стосуватись не тільки російськомовних українців, а й російськомовних чеченців чи грузин чи німців... і так далі, які захищають Україну від навали педерації.
1. Интересный подход - дучше ур** мову и говорить на суржике аби не на російській.
В черговий раз цей любитель педерації перекручує написане... 1 Ти настільки сліпий що не зміг побачити те що я виділив жирним і червоним( це ж для тебе рідний колір партквитка) 2 Ти хоч розумієш значення СПРОБУЄ ? Спробувати можна тільки тоді , коли сам цього хочеш, і якщо не вийде - так ніхто й не вимагає
ЛАД написав:2. Второй интересный момоент - вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией их надо заставить извиняться за то, что не говорят на украинском?
А можеш показати в моєму повідомленні- ЗМУСИТИ ВИБАЧАТИСЬ ? Є там таке? Немає? То ти виявляється с3,14здів? А як називаються ті хто 3,14здить? Правильно -3,14здоболи.
ЛАД написав: А російськомовних укранцев при таком подходе, наверно, надо признать врагами народа. Даже тех, кто воевал на фронте в отличие от многих україномовних патриотов. Очень нормально?
І на остаток Так як Бог любить Трійцю , так і наш брехло ЗОБОВЯЗАНИЙ збехати як мінімум ТРИ рази в одному повідомленні Тому ще раз 1 Можеш знайти де я хочу ЗМУШУВАТИ ? Не знайцшов? Добре А що ж я тоді написав? яка суть не твоєї брехні а моєї писанини? Що захисника України буде СОРОМНО що вони не знають мову Держави яку захищають і тому вони ВИБАЧАТЬСЯ (тому що їм соромно) А ми СПОКІЙНО не звернемо увагу на те якими мовами щось говорить той хто нас захищав, бо ми йому ВДЯЧНІ...
А те що є скотиняки які вважають що мають право під час роССійської агресії просувати необхідність вивчення язика агресора... Так це не дивно , в 90% цих випадків-це совки які вже давно однією ногою в могилі... Подохнуть -і Україна зітхне з полегшенням.
_hunter написав:......... А так да - по результатам _опроса_ число русских - уменьшилось. Но в соседней деревне - решили _померять_
число русских - уменьшилось - есть достаточно простое объяснение. В СССР евреи старались записываться русскими.украинцами и пр. В смешанных семьях детей точно записывали не евреями. Это, правда, не очень помогало, т.к. в анкетах и автобиогрфиях полагалось указывать национальность обоих родителей, но тем не менее. После 1991 они резко стали евреями. Для выезда. Тут всё время рассказывают об уменьшении численности русских. Но есть очень простое объяснение - люди быстро сориентировались, откуда ветер дует, и стали записывться украинцами. Это тем более легко, что смешанных русско-украинских семей было много. И ещё легче благодаря тому, что графу "национальность" убрали из паспортов и всех анкет. Думаю, по результатам новой переписи, когда она, наконец, состоится, количество русских ещё очень сильно сократится. И да, количество "русских", возможно, заметно сократилось благодаря выезду евреев.
Banderlog написав: наступний раз побахвалитись може фсб коли зерновоз з нашим зерном напливе на міну. Те що там тіньовий флот під санкціями в сша і єс не міняє того, що історія грязнувата.
Раніше Путін назвав атаки на танкери у Чорному морі «піратством». У відповідь він пригрозив розширити удари по українських портах і суднах, які туди заходять.
коли вони блокували нам Одесу, це що було? коли руські використовують подвійні стандарти, це зрозуміло, - як агресор, вони по-іншому не можуть. але коли всередині України це виправдовують - оце брудновато...
Після завершення 1 січня 2025 року транзитної угоди між Газпромом і Нафтогазом про транзит російського газу в Європу, припинення роботи газопроводу Ямал-Європа і виходу з ладу Північних потоків, поставки через Туреччину залишилися єдиним каналом надходження російського трубопровідного газу на європейський ринок.
Колишній голова правління Нафтогазу України Андрій Коболєв заявляв, що після припинення транзиту газу через Україну Газпром перетворюється на сировинний придаток Туреччини.
Як повідомлялося, Газпром щонайменше з квітня намагався обговорити з турецькою стороною перспективи продовження поставок газу.
На початку листопада повідомлялося, що Газпром намагається зберегти поставки в Туреччину на рівні близько 22 млрд кубометрів газу на рік — при цьому експерти ринку ставили такі плани під сумнів.