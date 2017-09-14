alex_dvornichenko написав:ВОевали ради сохранения субьектности, которая позволит делать любой выбор, хоть НАТО хоть не НАТО, вы уже достали со своей НАТОшизой.
вписати у конституцію одностороннє зобов'язання вступити в нато це від великої суб'єктності? казати що керувати Україною мають переважно випускники лондонських вишів це теж від суб'єктності? рознести країну віддати її на поталу квн-щикам парасюкам заради безмитного імпорту з єс, це теж був вибух суб'єктності?
_hunter написав:......... А так да - по результатам _опроса_ число русских - уменьшилось. Но в соседней деревне - решили _померять_
число русских - уменьшилось - есть достаточно простое объяснение. В СССР евреи старались записываться русскими.украинцами и пр. В смешанных семьях детей точно записывали не евреями. Это, правда, не очень помогало, т.к. в анкетах и автобиогрфиях полагалось указывать национальность обоих родителей, но тем не менее. После 1991 они резко стали евреями. Для выезда. Тут всё время рассказывают об уменьшении численности русских. Но есть очень простое объяснение - люди быстро сориентировались, откуда ветер дует, и стали записывться украинцами. Это тем более легко, что смешанных русско-украинских семей было много. И ещё легче благодаря тому, что графу "национальность" убрали из паспортов и всех анкет. Думаю, по результатам новой переписи, когда она, наконец, состоится, количество русских ещё очень сильно сократится. И да, количество "русских", возможно, заметно сократилось благодаря выезду евреев.
Я да - примерно про это же и говорю: опрос "вы себя кем считаете? -- русским/украинцем" в контексте разговора "за мову" мне гораздо менее интересен, чем прямое измерение "на каком языке вы говорите?". Но некоторые носятся с писанной торбой опроса - "ага! -- упало число!"
Але статистика то для того й існує , щоб ...... чисто українських буде 18 млн , чисто російських 5 млн і 1 млн змішаний...
Ей крутить как угодно
Да и пофиг - если на русском будет 48% разговаривать
Бельгия отклонила предложение Евросоюза об использовании замороженных активов рф.
Это заявление сделано за несколько часов до того, как Еврокомиссия должна была обнародовать законодательное предложение, которое разрешило бы блоку использовать €210 млрд из замороженных активов российского Центрального банка для обеспечения кредитов Украине.