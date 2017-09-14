RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 13:55

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
в Німеччині - німецькою. а у Чехії та Польщі розмовляли чеською або польською. тому руські антипутіністи нехай розмовляють росіською. а ми - в Україні. ви краще згадайте, що там з носіями німецької в срср сталося під час 2СВ...

Как мне нравится!
В очередной раз ярые антикоммунисты приводят в пример дейсвия коммунистов. :)

приклад комуністів навели ви. не подобаються комуністи - добре, на Раші олхмовляти російською будуть за будь-якою владою - хоча й великий терор, й напад на Україну.

це щоб радянські в душі люди не вимоги щось більшого, ніж вони самі робили...

в Алжирі до речі французькою спілкуються й навіть викладають в ЗВО - але вона там не офіційна. офіційні арабська та берберська.
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 13:59

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
Хто сказав що цифри про українські втрати будуть розголошені після війни?

влада казала. хто саме - зараз не скажу. ти звісно зараз почнеш - не вірю. подивимось. на Покровськ вже подивились ;)

цифру назвеш жертв? чи скажи чесно - не назву - але все одно не вірю...

Льохко назву, шоб 2 раза не бігати, з запасом до 2045 року- од голоду вмерло 30 млн українців.
То шо там ти надивився в покровську і мирнограді? Ситуація під контролем? Оточення нема . В травні підем на шашлики. Росія розвалиться.
От ти мені скажи.
Якщо влада скриває інформацію про втрати, що їм мішає скривати про територіальні втрати?
Мож і цю інформацію краще народу не знати? :wink:
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 14:01

Прохожий


вместо того чтобы наливать "ивакуировавшимся" хунтерам на 500/мес


У Барабашова інвалідність по зайвій вазі. Йому треба доплата від Шольца , він не може працювати
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:немецкие антифашисты должны были отказаться от немецкого языка, потому что на нём разговаривал Гитлер?
Немецкие антифашисты должны были скинуть Гитлера, ликвидировав таким образом статус немецкого языка как языка нацистов, преступников и варваров. Но за них это сделали союзники. А вот евреи вполне себе отказались от близкого к немецкому языку Идиша, и окончательно сделали государственным свой древний Иврит. И никакого "дву- и трех- язычия" (евреи, репатриировавшиеся в ранний Израиль разговаривали на разных языках) терпеть не стали, как и слушать всякие вскрики про "это мой родной язык, почему я должен???!!"
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 14:05

"Гарантии безопасности - это довольно серьёзная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности", - добавил Орпо (премьер-министр).

На вопрос, может ли Финляндия отправить своих солдат в Украину, он ответил, что Хельсинки не хотят рисковать столкновением с Россией.
https://www.unian.net/world/finlyandiya-sdelala-vazhnoe-zayavlenie-on-garantiyah-bezopasnosti-dlya-ukrainy-13216074.html
Президент Финляднии Александр Стубб заявил, что любое соглашение о завершении войны в Украине вряд ли будет отвечать всем условиям справедливого мира. Такое мнение он высказал в интервью финскому каналу MTV Uutiset.

"Реальность такова, что мы, финны, также должны подготовиться к моменту, когда мир будет достигнут, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены", - сказал Стубб.
https://www.unian.net/world/zavershenie-voyny-v-ukraine-stubb-sdelal-neuteshitelnyy-prognoz-13215711.html
А вот цитата из оригинала:
Президент республики Александр Стубб признался, что был разочарован, когда увидел первоначальный мирный план.

Финны должны быть готовы к тому, что условия для справедливого мира на Украине не будут выполнены. Об этом заявил президент Александр Стубб в специальном интервью Яну Андерссону в программе «Азия в сердце» .
........Стабб заявил, что ближайшие дни и недели покажут, принесут ли мирные усилия плоды. Он выразил скептицизм по поводу того, что Россия примет последний мирный план.
........В американском проекте, опубликованном американским изданием Axios, Финляндия также упоминалась в контексте гарантий безопасности. Во вторник премьер-министр Петтери Орпо (Конгресс) признал, что не знает, почему именно Финляндия была упомянута .
– Финляндия, вероятно, была упомянута, потому что у нас одни из самых сильных вооруженных сил в Европе, и это прекрасно, – говорит Стубб.
ЛАД
