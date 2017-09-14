❗️США зрадили Україну та Європу, і грають в політичні ігри з союзниками, а Віткофф і Кушнер небезпечні для Зеленського і України, – Der Spiegel публікує подробиці телефонної розмови, яка відбулася напередодні між Макроном, канцлером Німеччини Мерцом, президентом Фінляндії, генсеком НАТО і Зеленським
▪️Макрон попередив Зеленського в розмові, що США можуть втрутитися в питання територій без надання гарантій безпеки і використав слово «зрада». ▪️Зеленський повинен бути дуже обережним в найближчі дні, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і додав: «США грають в ігри — і з вами, і з нами». ▪️Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що «ми не можемо залишити Володимира Зеленського з цими двома людьми», маючи на увазі Кушнера і Віткоффа. ▪️Генсек НАТО Марк Рютте висловив згоду і наголосив на необхідності захищати Зеленського.
Интересно, комментарии финнов по поводу мира и гарантий безопасности никому не важны, их "не заметили". Зато как оживились по поводу языка. В общем-то, понятно. Финнам что сделаешь, а давить своих проще и безопаснее. А потом лет через 70-100 будут искать, кого бы обвинить в своих прошлых ошибках и бедах.
ЛАД написав:Интересно, комментарии финнов по поводу мира и гарантий безопасности никому не важны, их "не заметили". Зато как оживились по поводу языка. В общем-то, понятно. Финнам что сделаешь, а давить своих проще и безопаснее. А потом лет через 70-100 будут искать, кого бы обвинить в своих прошлых ошибках и бедах.
чомусь тільки "давість своїх" цікавить ЛАДа тільки у мовному питанні, а решта для нього ОК?
ЛАД написав:Интересно, комментарии финнов по поводу мира и гарантий безопасности никому не важны, их "не заметили". Зато как оживились по поводу языка. В общем-то, понятно. Финнам что сделаешь, а давить своих проще и безопаснее. А потом лет через 70-100 будут искать, кого бы обвинить в своих прошлых ошибках и бедах.
тобто в проблемах українців 90 річної давнини винуваті саме українці? щось від ЛАДа іншого й не очікував...
згоден, тему мови треба закривати. бо все впирається в одне - деякі російськомовні не хочуть розмовляти українською взагалі - й вимагають, щоб їм це дозволили. а якщо тиждень спілкування, й все ок з українською - то в Україні взагалі немає проблеми, вона висмоктана з одного місця. але на захист цієї вигаданої проблеми падають реальні бомби...
Hotab написав:Насправді нічого тут смішного нема. Той же ЛАД казав вище якось, що коли в місті піпл сам собі (вірніше іншим таким же неробам) варить каву, стриже бороди, і ремонтує машини, то це не ВВП , а бовтання у власному багні (це вже моя алергія)
В контексті війни це так.
Не погоджусь Навіть в контексті війни це не так. Просто і на пальцях Є оплата військових і оплата тилу який працює на військових... Це десь приблизно 2 трлн грн.... Уявіть що ці кошти не будуть спалені тими хто надає послуги (варить каву, ремонтує ПРИВАТНІ (а не військові ) авто і так далі Що станеться На ринку зявиться якась СУМА нічим не забезпечених грошей(я маю незабезпеченість товарами /послугами) і що тоді? Військовий/працівник оборонки(члени їх сімей) отримав 100 000 а зміг купити за отриманих 100 000 стільки ж скільки й раніше за 50000 ? То виходить що у нас і так мало платим військовим, а тепер вийде що половину заплаченого у них же й забираємо через інфляційний податок.
От і виходить , що те що за совка вважалось нафік не потрібним - сьогодні хоч і не є настільки важливим скільки служба в ЗСУ чи робота на оборонку - але все одно ПОТРІБНИМ.
Banderlog написав:Якщо влада скриває інформацію про втрати, що їм мішає скривати про територіальні втрати? Мож і цю інформацію краще народу не знати?
1 Мені особисто не потрібні реляції від влади про рівень втрат людей/територій - я й сам з якоюсь точністю ці цифри отримую через відкриті джерела інформації , бо ВМІЮ аналізувати і порівнювати 2 Той хто вміє аналізувати/порівнювати , так само як і я ці цифри отримає 3 А той хто вміє фонтанувати емоціями -зафонтанує ними все одно , і не залежно від цифри... Адже втрата навіть ОДНІЄЇ людини -це вже трагедія... А так як ми втрачаємо десятки в день.... то для споживача емоцій-можна так розхитати ситуацію що він з голоду помре.....
ЛАД написав:А потом лет через 70-100 будут искать, кого бы обвинить в своих прошлых ошибках и бедах.
Хіба така проблема існує? Кожен звинувачує кого хоче, хтось Сталіна, хтось Гітлера, а дехто і Бандеру і Леніна. В декого усі руські винуваті. Але хіба це має якесь значення? Рішення приймаються(думки формуються) лише заради власної вигоди(або на основі власних вподобань). Історію ніхто не знає і знати не хоче.
ЛАД написав:Интересно, комментарии финнов по поводу мира и гарантий безопасности никому не важны, их "не заметили". Зато как оживились по поводу языка. В общем-то, понятно. Финнам что сделаешь, а давить своих проще и безопаснее. А потом лет через 70-100 будут искать, кого бы обвинить в своих прошлых ошибках и бедах.
й які гарантії ви очікуєте від фіннів? Гарантії - це США, Великобританія, Франція, можливо Німеччина...
❗️США зрадили Україну та Європу, і грають в політичні ігри з союзниками, а Віткофф і Кушнер небезпечні для Зеленського і України, – Der Spiegel публікує подробиці телефонної розмови, яка відбулася напередодні між Макроном, канцлером Німеччини Мерцом, президентом Фінляндії, генсеком НАТО і Зеленським ▪️Макрон попередив Зеленського в розмові, що США можуть втрутитися в питання територій без надання гарантій безпеки і використав слово «зрада». ▪️Зеленський повинен бути дуже обережним в найближчі дні, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і додав: «США грають в ігри — і з вами, і з нами». ▪️Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що «ми не можемо залишити Володимира Зеленського з цими двома людьми», маючи на увазі Кушнера і Віткоффа. ▪️Генсек НАТО Марк Рютте висловив згоду і наголосив на необхідності захищати Зеленського.
коаліція балаболів - балакали, балакали, сіли та й ... P.S. Поросята сказали своє рішуче ні кровожерливим планам мясника та вовка стосовно баранини, і пообіцяли баранчику підтримку "до кінця"
Shaman написав: інфо від наших що тоді, що зараз була й про важкі бої, й просування. оточення так, немає. з логістикою біда. а побрехеньки руських про повне захоплення так й виявились побрехеньками.
тобі краще видно, чи в нас викривлена інфо? я не зустрічав явних фактів - на відміну від руських. а те, що ти перекручуєш мої дописи - показує, що ти розумієш, що дав в штангу - але визнати це немає сил
а про Голодомор - не здивуюсь, якщо теж вважаєш - просто голод стався - але розуму вистачає не писати це. кілька мільйонів померло. ще кілька поїхало в ГУЛАГ. когось розстріляли.
й головне питання, що вас тригерить - невідомо, від дій якої влади - сталінської чи нацистської загинуло більше українців...
з логістикою біда це і є оточення в якійсь мірі. назви це у вогневому мішку, якщо тобі легше. В той час ще можно було дати команду на відхід військ з покровська зараз це вже смислу не має. Введенням нових підрозділів не вдалось деблокувати. мене не тригерить. Відомо. Більше вбили фашисти. Це тебе тригерить від того, що фашисти це не тільки німці і італійці, це народи єс. А комуністи це не тільки євреї і росіяни це народи ссср в тому числі і українці. Понятно що було трохи комуністів і в європі та фашистів в ссср, зокрема і серед українців, но то не принципово.