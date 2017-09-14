Додано: П'ят 05 гру, 2025 08:50

Water написав: Якщо для громади, то чому громада не сплачує достойну зарплату вчителю та лікарю? Якщо для громади, то чому громада не сплачує достойну зарплату вчителю та лікарю?

Я знаю конретні ОТГ де у голови та заступників на 6 чоловік в сумі зарплата 5 млн в рік (згідно декларацій). Але бібліотеки та амбулаторії скорочують по максимуму, щоб отримати укол - медсестри в штаті вже нема, потрібно пенсіонеру їхати 20 км. Школи теж скорочують. А ви про "достойні зарплати".Для прикладу в 2018 в Мукачівській РДА було по штату біля 80-100 чоловік, які обслуговували весь район, а зараз більше 10 ОТГ і в кожному від 50 до 100 чоловік по штату. Ось така от "економія"...на амбулаторіях.А якщо ви натякаєте що рівень зарплати вчителя/лікаря має залежати від доходів громади, то є інший приклад: Ужгород - населення зросло від 2022 на 50-100%, доходи від релокації бізнесів та постійної забудови шанхайщини теж ростуть, а жодної школи будувати нема навіть у планах, їх кількість незмінна від часів "клятого совка". В школах по 40 дітей в класі, класів може бути і 5 або більше, вчатся в дві зміни, а зарплата "згідно-відповідно"