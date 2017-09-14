RSS
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:54

  Shaman написав:
  Letusrock написав:ходять чутки що за самооборону ножем дають державні нагороди та "дах" від СБУ. Нєкто Стерненко не дасть збрехати.
А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?

чомусь саме тут на Стерненко накидають... а тут раптово перевзулися. в усіх країнах напад на поліцейського, військового - ця обтяжуюча обставина. в США гадаю такий нападник до суду не дожив би.

В США законопослушні громадяни захищені (в тому числі і від свавілля представників влади) 2-гою поправкою, "Castle Doctrine", "Stand Your Ground" і т.д.

Тому жоден поліцейський, а тим-більше військовий - не ризикне порушувати чиїсь права, не маючи на це належних повноважень та підстав.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 281
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Тому жоден поліцейський, а тим-більше військовий - не ризикне порушувати чиїсь права, не маючи на це належних повноважень та підстав.

Саме тому виник BLM.
Люди всякі є всюди. Але чим довше влада не буде карати ТЦК за порушення законів - тим більше буде самооборони. І в цій смерті на 99% винувата саме влада, яка не хоче щоб в країні працювали закони.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5730
З нами з: 29.07.22
Подякував: 915 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:01

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:похоже США решили что Миру пора вернуться во времена дикого средневековья - когда прав кто сильнее; когда можно захватывать силой другие страны/государства/народы;

имхо - возврат к рабству, официальная торговля людьми и тп уже совсем не за горами..

❗️Дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, мов Атлант, – завершилися, – Білий дім.

Це не США так вирішили, так вирішив путін.
У вас в усьому винуватий путін, але в питаннях коли він дійсно винуватий - у вас винуваті ... США. :D
Плохо, что сейчас нет такого предмета как истмат.
Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.
США тримали на своїх плечах весь світовий порядок после 2 МВ, когда они имели подавляющее превосходство во всём. В результате войны национальный доход США вырос вдвое, в то время как экономики других стран были чуть ли не полностью разрушены. "В 1945 году доля Соединенных Штатов в мировом производстве выросла до 60%, доля в мировом экспорте – до 40%." (https://finance.ua/goodtoknow/usa-ekonomiczne-zahoplennia-svitu#headline_11).
"В 1938 году золотой запас США составлял 13 000 тонн. В 1945-м - 17 700 тонн. А в 1949-м - 21 800 тонн. Абсолютный рекорд! 70 процентов всех мировых золотых резервов той поры." (https://www.economics.kiev.ua/index.php?id=578&view=article#).
За прошедшие 80 лет мир изменился. США по-прежнему остаются самой развитой страной мира, но подавляющее превосходство они утратили. Как экономическое, так и военное.
И сегодня они уже просто физически не могут "тримати на своїх плечах весь світовий порядок".

P.s. Интересная статья - "Как мы победили: экономический прорыв Америки во время Второй мировой войны" - https://prospect.org/1992/10/01/way-won-america-s-economic-breakthrough-world-war-ii/. Статья большая, цитировать не буду. Рекомендую.
Одна только цитата, хотя у некоторых может создать искажённое представление:
На какое-то время правительство стало покупателем половины всех товаров, производимых американским народом. Однако, замечательный и малооценённый факт заключается в том, что, хотя вмешательство правительства было гораздо более глубоким, чем в Первую мировую войну, путём введения контроля над заработной платой и ценами, дополнительных налогов, сбора средств через военные облигации, нормирования товаров и принуждения промышленности работать на военное производство, Рузвельт добивался создания атмосферы партнёрства, а не просто навязывал государственную волю

Статья старая, ещё 1992 года. Очень жаль, что у нас не только владельцы магазинов, но и люди, управляющие страной, такого не читали. США тогда заботились не о росте услуг, а о росте производства оружия.
Контроль над заработной платой и ценами, а также нормирование обеспечивали полную занятость и дефицит, не приводя к инфляции или накоплению запасов как побочному эффекту.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37822
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.

ИМХО Ви недооцінюєте роль особистості. Був би адекват при владі в США - вся війна б закінчилась би за кілька тижнів. І всі війни б закінчувалися дуже швидко і значно менше їх би починалось. Але ж при владі то імпотентний дід, до кращий друг диктатора.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 05 гру, 2025 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5730
З нами з: 29.07.22
Подякував: 915 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:06

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.

ИМХО Ви недооцінюєте рол особистості. Був би адекват при владі в США - вся війна б закінчилась би за кілька тижнів. І всі війни б закінчувалися дуже швидко і значно менше їх би починалось. Але ж при владі то імпотентний дід, до кращий друг диктатора.


хто з 3х імпотентний дід? Обама?
На захист кабанчика привозили?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4866
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:13

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Xenon написав:похоже США решили что Миру пора вернуться во времена дикого средневековья - когда прав кто сильнее; когда можно захватывать силой другие страны/государства/народы;

имхо - возврат к рабству, официальная торговля людьми и тп уже совсем не за горами..

Дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, мов Атлант, – завершилися, – Білий дім.

Це не США так вирішили, так вирішив путін.
У вас в усьому винуватий путін, але в питаннях коли він дійсно винуватий - у вас винуваті ... США. :D
Плохо, что сейчас нет такого предмета как истмат.
Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.

Все так. Але саме путін - перший порушив світовий порядок, тобто показав цю "объективну реальність" в реальності!
Бо одна справа коли ми просто говоримо про нову реальність(балакаємо), а інша коли ця реальність реально наступає - коли рвуться снаряди і силою міняються кордони.

*Хоча не перший а другий. Перший був Садам, але тоді відповідь США була гідною, або просто там була нафта а у нас її немає.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7069
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Плохо, что сейчас нет такого предмета как истмат.
Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.


что будет с Украиной когда уйдут старики типа нас с вами...
гетьманщина свинопасов и козачков
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4866
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:17

  Letusrock написав:А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?

Відео було би доречно:
Григорій Кедрук заявив, що того вечора його зупинили військовослужбовці ТЦК на вулиці для перевірки документів.
«Я надав документи для перевірки по базі. Викликав адвоката і чекав на адвоката. Під’їхав бус, відкрились двері, я отримав в лице, мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – розповів підозрюваний журналістам.
https://zaxid.net/pidozryuvaniy_u_vbivs ... u_n1625319
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7190
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1142 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

Трохи дивно таке читати від людини яка за жодних умов не піде на фронт. Ви навіть на посаду бухгалтера ВЧ засцяли піти.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10348
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Все так. Але саме путін - перший порушив світовий порядок, тобто показав цю "объективну реальність" в реальності!
Бо одна справа коли ми просто говоримо про нову реальність(балакаємо), а інша коли ця реальність реально наступає - коли рвуться снаряди і силою міняються кордони.

*Хоча не перший а другий. Перший був Садам, але тоді відповідь США була гідною, або просто там була нафта а у нас її немає.

у садама теж нафта була
у нього не було першого у світі арсеналу ЯЗ та членства у совбезі оон
крім того був зовсім інший геополітичний тренд
Захід це було модно, бо технологічне та культурне лідерство
навіть іракці у 1991 були в футболках зі шварцем
а совок загибався
зараз все по-іншому
нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 05 гру, 2025 15:28, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4866
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16055160561605716058>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

