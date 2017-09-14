ЛАД написав:Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?
Потеря политического контроля над Украиной. Какая разница что они планировали, это непрвоерить, это место для теорей и догадок, мы видим что они сделали и не видим что они хотят остановиться.
Не надо преувеличивать. Политического контроля над Украиной у РФ не было. Иначе не возможна была бы даже "оранжевая революция". Их планы очень хорошо видны по началу войны.
Ручной Янукович сбежавший с командой в ростов не равно политическому контролю ? ок. Планы и результат часто отличаются. Как видим, даже если их планы были менее кровавые изначально, то изменение коньюктуры и планов их не остановило.