RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16066160671606816069>
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 19:13

  fler написав:Зараз нам всім потрібні віра і згуртованість, інакше втратимо країну. Дякую Вам за ваші пости, ви мене надихаєте. Тримаємось.
ну да комусь гідність, згуртованість а комусь бабло :lol:
https://youtu.be/8JbxqkanU18?si=SBmIDd4ziBChErjZ
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4143
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Авіація РФ розбомбила електропідстанцію в Бєлгороді, центр міста залишився без світла
Російська авіація завдала бомбового удару по енергетичній інфраструктурі російського ж Бєлгорода. У результаті в центрі міста та передмісті на деякий час зникла електрика. Про це повідомляє бєлгородський опозиційний паблік "Пепел. Белгород".

"У Бєлгороді прогримів потужний вибух - у центрі міста зникла електрика. Вибух стався в районі електропідстанції на вулиці Сторожова у Східному окрузі Бєлгорода. За даними "Пепла" поруч з електропідстанцією на Сторожовій вулиці в Бєлгороді впала російська авіабомба", - повідомляє паблік.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12820
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 19:44

Schmit
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 20:26

свята

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.
а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був)
Ви ще нас з ханукою привітайте)

так ви за більшість теж не розписуйтесь ;) з чого ви вирішили, що це більшість - ви ж рахувати не можете :lol:

й Миколай таки 6 грудня. просто у вас та ваших вірян календар ще відстає від іншого світу на 13 днів. з 2100 - стане на 14 днів. жаль, що 2000 рік був високосний, а то б подивилися, як би Різдво святкували 8 січня 8)

Ще вакханалії можна повернути


Огляд від ШІ
Різдво та культ Діоніса пов'язані спільними темами народження, воскресіння, вина, екстазу, єднання та старими язичницькими святами, що відзначалися навколо зимового сонцестояння (близько 25 грудня), де Діоніс як бог виноградарства, родючості та «двічі народжений» бог, асоціювався з циклами життя, смерті й нового відродження, що пізніше переплелося з християнськими обрядами.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41713
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 21:23

flyman
Каракалпаки святкують?
Hotab
 
Повідомлень: 17293
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 21:39

Патриот ,чо,о ? Лад отморозился и "не заметил" вопроса, для павликов морозовіх єто обічно
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 21:51

flyman
Ночкін від Миколая поклав під подушку подарунок?
Чи лозина неслухняному?
Ну і шарік.
Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 17293
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 22:07

Балашов

Геннадий Викторович, единственный политик за всю историю Украины, за которым плакали
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5766
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 22:10

  Бетон написав:Геннадий Викторович, единственный политик за всю историю Украины, за которым плакали

хто , де, коли?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 22:13

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Геннадий Викторович, единственный политик за всю историю Украины, за которым плакали

хто , де, коли?

Вадиму теж Миколай чекуньку під подушку сьогодні поклав. Зранку хоботок макнув..
Hotab
 
Повідомлень: 17293
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 16066160671606816069>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 165758
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 362144
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1055143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10226)
06.12.2025 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.