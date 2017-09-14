|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:18
Бетон написав:
Геннадий Викторович, единственный политик за всю историю Украины, за которым плакали
оригинальный был парень
но решил позаигрывать с бы*** нахваливая залужного
а может и сконьюктурить с политической целью
А Бог не тимошка, видит неможко
И вот Чаша Его ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ
тем более что и до этого Геннадий косячил
Вот и оборвалась жизненная миссия внезапно
в новой будет шанс начать с чистого листа
fox767676
-
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:26
Vadim_ написав:
Патриот ,чо,о ? Лад отморозился и "не заметил" вопроса, для павликов морозовіх єто обічно
1. Я не обязан отвечать на все вопросы. Мне за ответы и за потраченное на них время никто не платит.
2. Не вижу от вас никакого вопроса. Вы сначала задайте его, а потом, если вопрос будет мне интересен, я, может быть, отвечу.
3. Сколько букв у вас на клаве не работает? Может, прежде, чем писать, стоит починить, а то запятые вместо букв как-то непонятно. И если вы пишете по-русски, так, может, включите русскую раскладку?
4. Hotab
, видимо, правильно вас охарактеризовал. Пойдите проспитесь.
ЛАД
-
-
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:46
кореєць з Гроком про перемогу
flyman
-
-
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:50
ЛАД написав: Vadim_ написав:
Патриот ,чо,о ? Лад отморозился и "не заметил" вопроса, для павликов морозовіх єто обічно
1. Я не обязан отвечать на все вопросы. Мне за ответы и за потраченное на них время никто не платит.
2. Не вижу от вас никакого вопроса. Вы сначала задайте его, а потом, если вопрос будет мне интересен, я, может быть, отвечу.
3. Сколько букв у вас на клаве не работает? Может, прежде, чем писать, стоит починить, а то запятые вместо букв как-то непонятно. И если вы пишете по-русски, так, может, включите русскую раскладку?
4. Hotab
, видимо, правильно вас охарактеризовал. Пойдите проспитесь.
А почему так мно,о пишете?Хотаб пилотка лёко,о поведения что бы е,о иметь ввиду, впрочем как и тебя , рука не подымается написать Вас
Vadim_
-
-
|