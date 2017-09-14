trololo написав: руснявий пропагандон працює проти стерненка, нічого нового.
а шо проти нього працювати? Теж мені знайшли військового стратега. Але в тім якщо він так розбирається то в зсу його треба ви не помните чому цей майстер ножового бою не мобілізований?
тому що він зібрав гроші таких як я, профінансував виробників і поставив у військ більше 200 тисяч фпв дронів. тому що він збирав на сотні дронів ще тоді, коли русня не могла вимовити фпв, а чмут казав що тема ще сира. тому що він один із перших побачив перспективу збиття розвід крил фпвшками, а потім і шахедів. і направляв туди величезні кошти, які мала би направляти держава. він проводив дослідження ефективності дронів у більш ніж 100 підрозділах, він допомагає затикати дірки по фронту, гнучкістю поставок.
саме тому 3,14*** хотіли його убити. і саме тому він має захист СБУ. і не примусово мобілізований. наскільки сині двері змінили війну можуть тільки військові розповісти. і то тільки ті, які бачать всю картину змін.
люди с интеллектом от среднего и выше не доверили бы ему и семечками на рынке торговать дутая политическая кукла с финансированием по совершенно другим каналам а вы просто сектант, не стеренко, так какой-нибудь сандей аделаджа\ пресвятая мария цвигун вас бы раскрутили на бабки
ЛАД написав:Стерненко - прыщ на ровном месте, которого кто-то вытащил, приодел и делает из него "мыслителя" и "борца". Не понятно зачем. Лучшего не нашлось?
це ваша особиста необ'єктивна оцінка. неможливо когось просто виставити, й просувати. це навіть на естраді не працює. людина має щось з себе представляти.
Ещё как можливо! Почитайте "Лже-Нерон". Это, конечно, художественное произведение, а не историческая хроника, но тем не менее.
я вам ще можу накидати кілька художніх прикладів - картковий будинок чи хвіст крутить собакою. а ще є Мертва зона Кінга - там персонаж настільки схожий на Трампа, що аж лячно. такий перебіг подій набагато реалістичніший.
ви Стерненка особисто не знаєте, як воно насправді теж не знаєте. тому ваші висловлювання - це чистий накид через власні упередження
ви ж обрали Зе, кращого не знайшлось?
Не нашлось. И сегодня не считаю, что Порошенко был бы лучше. Других реальных вариантов тогда не предложили.
а я вважаю, що було б. й що далі? ми вже це не перевіримо. те, що Зе досі не може спілкуватися з Порохом та його командою через особисті упередження - це проблема для країни...
ГОЩА, Украина. В то время как многие украинские больницы пытаются справиться с бесконечным потоком раненых, родильное отделение в западном городе Гоща выглядит пугающе пустым. По данным местных властей, в больнице в Гоше с начала года зарегистрировано всего 139 родов, что меньше, чем 164 в 2024 году, и значительно меньше, чем десять лет назад, когда ежегодно рождалось более 400 детей. «Погибло много молодых людей, — сокрушался в своём кабинете врач-гинеколог Евгений Геккель. — Молодых людей, которые, по сути, должны были пополнить генофонд Украины». .....В соседнем селе Садовое закрыли школу, в которой когда-то обучалось более 200 учеников. «Два года назад нас заставили закрыть это учреждение. Почему? Потому что там было всего девять детей», — рассказал агентству Reuters глава городского совета Гощи Николай Панчук. .....В одной из двух оставшихся школ Гощи директор Марианна Хрыпа сообщила, что число первоклассников сокращается и что около 10% выпускников школ, в основном мальчики, уезжают за границу. «Родители вывозят детей из страны до достижения ими 18 лет», — сказала она.
Бетон написав:Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет. Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов
Бетон, як чорт із табакерки, очікувано вискакує з істерикою по світлу після кожного обстрілу енергетичної інфраструктури)) Відновлення електрики та поліпшення графіків він не помічає, а тільки "три години". Інший на його місці вже б давно порішав проблему придбанням генератора чи зарядної станції, а цього жаба душить - тому він і надалі лише голосно волатиме)).
витрачаєш час, відповідаєш розгорнуто - а той знову - "багато слів"
Вы "витрачаєте час" не на ответы на мои посты, а на борьбу с призраками, с "совком", которого уже 35 лет не существует. В моём "прикладі про ...
у вашому допису було не все однозначно, цілий абзац здається - й саме цього обговорення ви уникаєте
а про мову видихайте, вигадане питання
не треба вигадувати, що я робив би 50 років
Вы обо мне вигадуєте гораздо больше и с гораздо меньшими основаниями. В то, что 50 лет назад вы были бы диссидентом, простите, не верю. Были бы образцово-показательным ИРПпИ.
просто не вигадуйте про мене. й кажіть, якщо я десь помилився. а то щось зауважень не було
й головне - якби вам зараз було б років 50, то ПЕВЕН ніякого фронту не було б, біло б розповіді чому мають інші. бо так роблять ВСІ ваші однодумці на форумі
де я хоч когось відправив на фронт? це робите саме ВИ та ваші однодумці-зрадофіли. оце ваша головна брехня. я та інші проукраїнські форумчани на фронт нікого не відправляємо,
Интересно, как такие патриоты, как вы и другие "проукраїнські форумчани" собираются бороться с агрессией, не отправляя никого на фронт? И не идя на фронт сами? А кто же должен бороться с врагом? Марсиане? Не надо корчить из себя нецелованную девочку.
це ви в черговий раз крутите дурою - самий працюючий орган? для боротьби з ворогом проводиться мобілізація. так, погано проводиться, так є багато зловживань (в першу черги хабарі - а хто їх дає?) та проблем. але мобілізація продовжується, Зе теж треба нею зайнятися, бо вже вибори не світять, можна приймати й непопулярні рішення...
але особисто я жодного форумчанина на фронт не направляв (окрім самих злісних бовдурів, але там все зрозуміло). а от мені це закидають регулярно. бо кажу ж, інших аргументів немає.
И не рассказывайте сказки, что вы "обговорюєте навіть останній варіант Трамп, не зважаючи на недоліки". Единственное, что вы там обговорювали, был пункт о сдаче неоккупированной сегодня части Донбасса и резко отрицали такую возможность. Ах да, ещё обговорювали смешной пункт об ограничении армии 600 или 800 тыс.
ЛАД, ще раз. як крайній варіант можна погодитися й на це, якщо це останеться єдиною перешкодою. я ж цитував Бабченко - там де він казав погоджуйтесь - але тоді ви теж кепкували. ви завжди проти, як та Баба Яга?..
але Донбас в обмін на ЗАЕС - дуже робочий варіант. або спільне керування. як бачимо саме туди й рухаємось.
ЛАД, вчитесь читати та розуміти що каже опонент. хоча більше схоже, що ваша мета просто заперечувати, навіть якщо я правий - як щодо поваги до інших думок?
про кількість армії це взагалі не головне, цей пункт незрозумілий взагалі
Shaman написав:
Banderlog написав: ... готові жити з дефіцитом електроенергії протягом двох-трьох років, якби мали [i]перспективу вступу до Європейського Союзу.[/i] Про перспективу вступу до нато вже мови нема...
руські проти - на цей момент ми поки цього досягнути не можемо. навіщо повторювати одне й теж? критично вступ саме до ЄС...
Проблема в том, что "руські проти"? До сих пор я думал, что проблема в том, что НАТО не хочет нас принимать. И в чём так "критично вступ саме до ЄС"? Сегодня "вступ до НАТО", по-моему, для нас гораздо критичнее.
ЛАД, ви знаєте, що таке послідовність?.. проти НАТО категорично проти Раша, й ми вже згодні не вступати. навіщо це обговорювати??? аби поговорити. як з вам розмовляти?
а от вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку... точніше відновимо, але значно повільніше
fler написав:Інший на його місці вже б давно порішав проблему придбанням генератора чи зарядної станції
Це для чого, для виготовлення бетону? Чи хай лопатами мішають? Метал де взять, чи заграніца нам поможєт? Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Це особисто ваша влада, бо ви за це голосували- Свинарчуків геть. Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють? Маємо те шо маємо.
Она думает, что каждый "порішає" и в квартиру себе генератор поставит)) А чем вы предлагаете ей думать?