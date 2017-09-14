|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:11
Shaman написав: ЛАД написав:
Вы забыли или пропустили.
Тут вспоминали и о голоде 1946-1947. И о точ, что тогда тоже отправляли зерно в Польшу или куда-то ещё (не помню точно).
останнім часом говорили лише про Голодомор 33 року. що там хтось колись (скільки років тому?) казав не дуже цікаво. я такого й близько не казав. про Польщу перший раз таке чую. в 1946 вже не було примусової конфіскації зерна...
Об этом писали совсем недавно.
Действительно, не вы. Так я такого и не написал.
"Про умови перемир'я років півтора" тому вы писали, что надо воевать и РФ скоро развалится или хотя бы экономически "крахнется". Впрочем, вы и сейчас об этом говорите.
а я вважаю, що було б. й що далі? ми вже це не перевіримо. те, що Зе досі не може спілкуватися з Порохом та його командою через особисті упередження - це проблема для країни.
Верно, не перевіримо. Так я этот вопрос никогда и не поднимаю. Так же, как и о "совке". Я что, когда-то говорил о возрождении Союза? По-моему, не раз высказывался, что сегодня это невозможно.
Влияние "Пороха та його команди" сегодня весьма незначительно. И этот вопрос больше раздувают у нас на форуме.
Кстати, насчёт Порошенко и всех других "бывших" правильно написала fler
в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5913604#p5913604
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:18
trololo написав:
бойко вкрав мільярди на нафтових вишках, які потім здав русні. гуляє по києву як в себе вдома.
Вот прямо-таки Бойко "здав русні"?
Лично отогнал платформы и передал их из рук в руки?
Хоть чушь не пишите.
P.s. Сейчас шаман упрекнёт меня за "чушь".
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:18
Shaman написав:
ти ж пам'ятаєш - завзяті гомофоби дуже часто латенті п***раси
не згоден з термінологією) це чому це гомо фоби?
Іще не хватало їх боятись
І чому це ти завівся?
Ти ж підтримуєш лгбт двіжєніє...
ну то в тебе є повод сказати, що не тільки майданили , но і волонтерять і мож даж воюють.
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:25
ЛАД написав:
"Про умови перемир'я років півтора" тому вы писали, что надо воевать и РФ скоро развалится или хотя бы экономически "крахнется". Впрочем, вы и сейчас об этом говорите.
у вас або погана пам'ятать, або гарна фантазія. я писав, про умови перемовин. а поки немає перемовин - то так, воювати - бо немає інших варіантів. писав саме так, все інше - це ваші вигадки.
й загалом, без прив'язки до цього етапу війни з Рашею так - наша війна значно прискорює деструктивні процеси на Раші. кожен день війни несе втрати для Раші - й демографічні, й економічні. й вона розвалиться. один з варіантів - проблеми почнуться після смерті путіна.
ці повідомлення ніяк не пов'язані між собою. тому - читаЙте уважно ЛАД...
й не фантазуйте.
а я вважаю, що було б. й що далі? ми вже це не перевіримо. те, що Зе досі не може спілкуватися з Порохом та його командою через особисті упередження - це проблема для країни.
Верно, не перевіримо. Так я этот вопрос никогда и не поднимаю. Так же, как и о "совке". Я что, когда-то говорил о возрождении Союза? По-моему, не раз высказывался, что сегодня это невозможно.
Влияние "Пороха та його команди" сегодня весьма незначительно. И этот вопрос больше раздувают у нас на форуме.
Кстати, насчёт Порошенко и всех других "бывших" правильно написала fler
в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5913604#p5913604
до чого вплив. серед людей, які підтримують Пороха - багато профі. й так, їх вплив мінімальний - а могли б багато більше зробити для країни. якби людей підбирали за якостями, а не за відданістю.fler
в першу чергу писала про Яника та його молоду команду. хонку за 100 млн дол вже забули? а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:25
fler написав:
ОБС каже, що вже домовились по територіальному питанню. Цікаво, що саме вирішили по Донбасу...
ОБС це БТС (шмат з каналом)?
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:28
Shaman написав: ЛАД написав:
Проблема в том, что "руські проти"?
До сих пор я думал, что проблема в том, что НАТО не хочет нас принимать.
И в чём так "критично вступ саме до ЄС"?
Сегодня "вступ до НАТО", по-моему, для нас гораздо критичнее.
ЛАД, ви знаєте, що таке послідовність?.. проти НАТО категорично проти Раша, й ми вже згодні не вступати. навіщо це обговорювати??? аби поговорити. як з вам розмовляти?
а от вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку... точніше відновимо, але значно повільніше
И это вы "про послідовність"?
Проблема в желаниях Раши? И мы поэтому не настаиваем на вступлении в НАТО?
А не потому, что НАТО не хотят нас принимать в обозримом будущем и страны НАТО прямо говорят об этом?
"вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку"?
Европа успешно відновила економіку после ещё более страшной войны. И никакого ЕС тогда не было. Я недаром написал о плане Маршалла, который вы не захотели обсуждать.
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:29
ЛАД написав: trololo написав:
бойко вкрав мільярди на нафтових вишках, які потім здав русні. гуляє по києву як в себе вдома.
Вот прямо-таки Бойко "здав русні"?
Лично отогнал платформы и передал их из рук в руки?
Хоть чушь не пишите.
P.s. Сейчас шаман упрекнёт меня за "чушь".
тобто те, що вкрав гроші - питань немає? добре
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:33
flyman написав: fler написав:
ОБС каже, що вже домовились по територіальному питанню. Цікаво, що саме вирішили по Донбасу...
ОБС це БТС (шмат з каналом)?
Підсанкційний Мосейчук пропонував вчасно приєднати залишки Донбасу до Харківщини? Не послухали.
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:33
Banderlog написав: Shaman написав:
ти ж пам'ятаєш - завзяті гомофоби дуже часто латенті п***раси
не згоден з термінологією) це чому це гомо фоби?
Іще не хватало їх боятись
І чому це ти завівся?
Ти ж підтримуєш лгбт двіжєніє...
ну то в тебе є повод сказати, що не тільки майданили , но і волонтерять і мож даж воюють.
тому що гомофоби. нормальним людям якось однаково. я не підтримую ЛГБТ рух, але мені не заважає його існування, й я розумію, навіщо це. лгбт так, й майданили, й волонтерять, й воюють. а от деякі п***раси, що зовсім інше - або крадуть, або зраду розповсюджують
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:40
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
............
Проблема в том, что "руські проти"?
До сих пор я думал, что проблема в том, что НАТО не хочет нас принимать.
И в чём так "критично вступ саме до ЄС"?
Сегодня "вступ до НАТО", по-моему, для нас гораздо критичнее.
ЛАД, ви знаєте, що таке послідовність?.. проти НАТО категорично проти Раша, й ми вже згодні не вступати. навіщо це обговорювати??? аби поговорити. як з вам розмовляти?
а от вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку... точніше відновимо, але значно повільніше
И это вы "про послідовність"?
Проблема в желаниях Раши? И мы поэтому не настаиваем на вступлении в НАТО?
А не потому, что НАТО не хотят нас принимать в обозримом будущем и страны НАТО прямо говорят об этом?
"вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку"?
Европа успешно відновила економіку после ещё более страшной войны. И никакого ЕС тогда не было. Я недаром написал о плане Маршалла, который вы не захотели обсуждать.
так, ще раз повторимо. так НАТО - це категорична вимога Раші. тому зараз такі розмови не ведуться головними країнами НАТО, включно з США. те, що проти окремі дрібні прихильники Раші - це взагалі не варте уваги. це класичні моськи.
Європа відновила економіку, бо мало вже побудований правильний суспільний устрій. навіть німці. в нас ще цього немає. окремі елементи є, але є й окремі речі, яких немає бути - нам треба далі будувати працюючі інституції. працюють інституції, а не особистості. так, Європі допомоги США. але ж ви самі цитували - вклад плану Маршала був не головний. й нам будуть допомагати відновитися.
ЄС зараз - це відкритий ринок, доступ до якого значно прискорить розвиток нашої економіки...
