|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:25
Shaman написав: Water написав: Shaman написав:
почнемо з іншого? що хочемо довести? а то жонглювати словами ні про що немає ні часу, ні бажання...
що обстріли це погано - звісно погано. що роблять великі металурги навіть не знаю, там генератор не допоможе... металу нам вистачить. до війни 80% йшло на експорт, навіть зараз ми виробляємо значно більше, ніж нам треба
але дрібний та навіть середній бізнес (що називаємо середній?) вже давно не залежить від ее. цікаво, яка загальна потужність генераторів використовується в країні?
Тобто, з ваших слів, нам не потрібна генерація, зовсім, все працює на генераторах.
ні з моїх слів зовсім не так.
щоб не було пустої розмови, про що говоримо? що хочемо довести? сформулюйте будь-ласка
У вас бізнес працює на генераторах? Працює. Яка собівартість того що виробляють?
Я особисто вам нічого не доводжу, просто констатую факти- металургії капець, в принципі, всьому виробництву капець. А там і теплопостачання. Чи кожний громадянин, крім генератора, ще й гасовий обігрівач повинен купить?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3616
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:29
Banderlog написав: Shaman написав:
тому що гомофоби. нормальним людям якось однаково. я не підтримую ЛГБТ рух, але мені не заважає його існування, й я розумію, навіщо це. лгбт так, й майданили, й волонтерять, й воюють. а от деякі п***раси, що зовсім інше - або крадуть, або зраду розповсюджують
ти хочеш сказати, що нормальним людям байдуже то прав лгбт спільноти?
мені здалось чи ти з осудою ставишся до лантентних?
шо ти саме розумієш? Що ненормальні люди будуть думати що Стерненко гей? І шо в цьому поганого, нормальні ж підтримають?
та підтримуєш ти, підтримуєш он і зара підтримав, не промовчав. Ти ж по іншому не можеш бо у вас підтримка це один з пунктів політичної програми.
Кажеш що воюють і волонтерять?
Дуже добре, ти бачив як в австралії геї пожежники і геї військові виходять на гейпарад? Думаю треба і в нас після перемоги...
скільки всього накидав в одну купу...
нормальним людям так, має бути байдуже... як я можу ставитися з осудом до латентних, якщо нормально відношуся до таких... з осудом ставлюсь до гомофобів - й прикидаю, наскільки він ...рас
про Стерненко ти просто накинув. людина багато чого зробила для країни під час війни, медійна відома - але не подобається своїми антиросійськими поглядами. це ще до війни могла не подобатися - зараз у всіх адекватних мають бути антиросійські погляди. а Стерненко я так, підтримую. хоча на виборах він поки не основний кандидат
а ЛГБТ за те й виступають, щоб вони могли вийти на гей-парад - а іншим було б байдуже. але в нас ще повно мракобісів, як Бандерлог - тому маємо, що маємо...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10888
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:34
Water написав: Shaman написав: Water написав:
ні з моїх слів зовсім не так.
щоб не було пустої розмови, про що говоримо? що хочемо довести? сформулюйте будь-ласка
У вас бізнес працює на генераторах? Працює. Яка собівартість того що виробляють?
Я особисто вам нічого не доводжу, просто констатую факти- металургії капець, в принципі, всьому виробництву капець. А там і теплопостачання. Чи кожний громадянин, крім генератора, ще й гасовий обігрівач повинен купить?
не тільки в нас - весь дрібний бізнес, й не лише дрібний вже працює на генераторах під час відсутності еенергії. так це дорожче - особисто не рахував, казали, що десь вдвічі. собівартість звісно більше, але наскільки - яка доля енергоносіїв в собівартості? ті, що можуть працювати від генератора - не надто велика, й генератор працює ЛИШЕ коли немає світла. це менша частина часу.
ще не чув,що металургії капець - працюють, коли є еенергія. про інше виробництво - взагалі перебільшення. чому теплопостачання має загнутися? їм працювати на генерації не можна?
тому поки звичайні лякалки. мета? треба домовлятися з Рашею? так намагаємось домовитися...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10888
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:34
Hotab написав:Vadim_
неужели не хватило образования
Заробити за місяць на робочу клаву.
Може пляшки здай??
Да просто проверил "товарищей" на .нид ,
а пляшки зелені я дійсно здавав але чомусь не дов.о , прибільное дело в парке .а.арина а еще на стадіоне Метеор ,десь мабуть у 1980+ , бутилка пустая 20 копеек а дюшес 30 , пиво не пил но вроде бі 50 коп, после первіх двух сеток о,уел но не моу вспомнить почему не продолжил, зарплата обічная 200 в месяц а я пацан за 1 час 3 рубля......
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 07 гру, 2025 18:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4091
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:35
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41721
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|165868
|
|
|1493
|362275
|
|
|6076
|1055328
|
|