Banderlog написав:
В течение почти четырех лет войны, надежная система защиты энергосистемы создана не была. Не смотря на то, что на ее прототип поратили десятки миллиардов гривен, в том числе и за счет роста тарифа для населения.
"Пленки Миндича" показали, куда уходили эти деньги.
Коэффициент "наши затраты на восстановление / затраты россиян на удары", пока явно не в нашу пользу.
Что происходит?
Энергосистема "висит" на нескольких ключевых подстанциях, можно сказать на "соплях".
Россияне наносят удары 4-5 "кинджалами" и 10-15 крылатыми ракетами, плюс шахеды, по нескольким ключевым подстанциям и резко снижают их способность по передаче электроэнергии.
Система не может полноценно принимать ток - значит приходится вынужденно ограничивать мощность атомных реакторов на наших АЭС.
На большинстве блоков стоит два режима: 100/50 и только на одном 100/75.
То есть аварийное снижение мощности - это сразу минус 50% атомной генерации и лишь по одному блоку - минус 25%.
Потом время на ремонт подстанций и выход атомных блоков на полную мощность.
Это до недели времени.
Как только блоки выходят на 100% генерации, россияне наносят очередной удар по старой схеме и все начинается заново.
То есть такие качели становятся реалиями повседневной жизни.
Катати, для атомных блоков, такой режим - это очень плохо. В качестве исключения, еще ничего. Но как постоянный режим работы - резко повышается риск аварийных ситуаций.
То есть мы тратим огромные усилия на ремонт системы, а россияне потом несколькими "кинджалами" обнуляют все затраты на восстановление.
Это как Сизиф, который катил на гору камень, который затем скатывался обратно.
В такой модели, мы будем все время опускаться на одну ступеньку вниз в плане энергообеспечения.
В общем пора делать выводы. И не только организационные, но и политические.
Это провал и у него есть имена и фамилии.
А если не сделаем выводы, то "провал" будет и дальше "проваливаться".
Хватит собирать деньги с помощью роста тарифов для населения, на "ремонт провала, чтобы дальше не проваливался".
Нужно создать эффективную систему принятия решений и контроля за их выполнением.