Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:55

  Shaman написав: а хто скаже, як таку систему створити? :oops:

Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁

Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:01

  Shaman написав:.........
Стерненко я так, підтримую. хоча на виборах він поки не основний кандидат
Не основной, но уже всё-таки кандидат? :shock:

а ЛГБТ за те й виступають, щоб вони могли вийти на гей-парад - а іншим було б байдуже. але в нас ще повно мракобісів, як Бандерлог - тому маємо, що маємо... 8)
Именно за право выйти на гей-парад?
Так, может, и гетеросексуалам парады надо устраивать?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:02

  Banderlog написав:В течение почти четырех лет войны, надежная система защиты энергосистемы создана не была. Не смотря на то, что на ее прототип поратили десятки миллиардов гривен, в том числе и за счет роста тарифа для населения.

"Пленки Миндича" показали, куда уходили эти деньги.

Коэффициент "наши затраты на восстановление / затраты россиян на удары", пока явно не в нашу пользу.

Что происходит?

Энергосистема "висит" на нескольких ключевых подстанциях, можно сказать на "соплях".

Россияне наносят удары 4-5 "кинджалами" и 10-15 крылатыми ракетами, плюс шахеды, по нескольким ключевым подстанциям и резко снижают их способность по передаче электроэнергии.

Система не может полноценно принимать ток - значит приходится вынужденно ограничивать мощность атомных реакторов на наших АЭС.

На большинстве блоков стоит два режима: 100/50 и только на одном 100/75.

То есть аварийное снижение мощности - это сразу минус 50% атомной генерации и лишь по одному блоку - минус 25%.

Потом время на ремонт подстанций и выход атомных блоков на полную мощность.

Это до недели времени.

Как только блоки выходят на 100% генерации, россияне наносят очередной удар по старой схеме и все начинается заново.

То есть такие качели становятся реалиями повседневной жизни.

Катати, для атомных блоков, такой режим - это очень плохо. В качестве исключения, еще ничего. Но как постоянный режим работы - резко повышается риск аварийных ситуаций.

То есть мы тратим огромные усилия на ремонт системы, а россияне потом несколькими "кинджалами" обнуляют все затраты на восстановление.

Это как Сизиф, который катил на гору камень, который затем скатывался обратно.

В такой модели, мы будем все время опускаться на одну ступеньку вниз в плане энергообеспечения.

В общем пора делать выводы. И не только организационные, но и политические.

Это провал и у него есть имена и фамилии.

А если не сделаем выводы, то "провал" будет и дальше "проваливаться".

Хватит собирать деньги с помощью роста тарифов для населения, на "ремонт провала, чтобы дальше не проваливался".

Нужно создать эффективную систему принятия решений и контроля за их выполнением.

будівельник колись розповідав "чим більше ракет випусять, тим менше ракет залишиться"
flyman
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:03

  Сибарит написав:
  Shaman написав: а хто скаже, як таку систему створити? :oops:

Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁

Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.

задохнуться без воздуха? а вентиляцію не пробували?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:09

  Сибарит написав:
  Shaman написав: а хто скаже, як таку систему створити? :oops:

Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁

Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.

А можна було на такий захист енергетики та міст гроші потратити? Ні, не варіант?
Ясно, що ні, бо тоді.....
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:29

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
Стерненко я так, підтримую. хоча на виборах він поки не основний кандидат
Не основной, но уже всё-таки кандидат? :shock:


І чоги Ви здивувались? Я ж вже раз надцять писав, що основні кандидати на нову кров в політиці це волонтери. І стерненко і притула і шоколадний з цієї причини в волонтьорку вліз.
От за це я їх і не люблю з завдатком, а не через те що геї, як шаман пише. Одне діло коли ці крупні специ дрони закупляють замість прямої держпрограми як в росіян інша коли вони у владу прийдуть.
Й іще раз нагадаю, що петлюра в першу світову влонтерив на російську царську армію :wink:
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:30

  Сибарит написав:
  Shaman написав: а хто скаже, як таку систему створити? :oops:

Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁

Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.

Поясніть як неспеціалісту чого не будуть працювати трансформатори закопані в якомусь бетонному бункері під землею?
BIGor
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:32

  Сибарит написав:
  Shaman написав: а хто скаже, як таку систему створити? :oops:

Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁

Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.
від шахедів проблема рішаєма і примітивними способами понятно що пряме попадання ракети мало що витримає.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:43

  Shaman написав:..........
моськи - це Угорщина та її послідовники - дрібні країни ЄС та НАТО, які мають явну антиукраїнську позицію.
Спасибо, кэп очевидность.
Как я сам не догадался. :)
А "головні країни НАТО, включно з США" нас прямо спят и видят в НАТО? Проблема только в "моськах"?
Под дурачка-то косить не надо. Вроде, вы не поняли, о чём я написал.

давайте не перебільшувати можливості - який вступ до НАТО, коли в Харкові половина таких, як ви?
Вы только сегодня писали о "переходите на особистості, накидаючи брехню на мене".
Т.е. на вас нельзя, а на меня можно? Я, кстати, никогда не был против вступления Украины в НАТО. А вы 50 лет назад точно молчали бы в тряпочку.
Но вы, как обычно, ушли от неудобного вопроса. Я писал о том, что мы уже лет 20 хотим в НАТО, нас НАТО принимать не хочет, но обвиняете вы в этом харьковчан.
Молодцом! От "вины Раши" вы уже отказались и нашли новую причину?

ще раз, а то надто швидко забувають. Раша - слабка країна й в економічному сенсі, й в військовому - звичайною зброєю. чому їй поки все дозволяється - тому що ніхто не знає, в якому стані стратегічна ядерна зброя, яка дісталася Раші в спадок від срср. якби її не було - вже давно б шукали путіна, як хусейна. й виглядав би при затриманні він як Медведчук... :lol:
Это ваше личное мнение.
Но если так, то почему европейцы боятся войны?
У них хватает и самолётов, и танков, и ракет, и людей побольше, чем в РФ (так, по мелочи, раза в 3 только в странах ЕС).
Вы там что-то писали, что вы не высказываетесь по военным вопросам? :)

щоб створювати інституції - так ЄС не потрібен- але потрібен жорсткий сторонній контроль. самим нам важкувато - багато розповідаємо про Свинарчуків, народ ведеться - а тут прям печера Алі Баби для казкарів відкрилася. інституції простіше створювати під наглядом ЄС чи США.
Не надо об этом говорить?

щось я не чув про відкритий ринок після євроасоціації, про що мова? ринок відкрили після початку війни - й бачите, як поперло...
Не бачу.
А вы?
Так расскажите, "як поперло".
И для чего тогда была "евроассоциация".

яка різниця рівней - що в Болгарії, Сербії, Чорногорії чи Молдові такого, чого немає в нас? отож інтегруватися можемо й з цим рівнем. й в межах ЄС існує чимала допомога, може ви не знали - як до речі Орбана до тями приводить. чи навпаки він шантажує, щоб щось отримати.
Вы что-то слышали о резком росте производства в этих странах?
Расскажите, пожалуйста. Любопытно услышать.

щоб не було зайвих балачок - наш напрямок руху - Європа та ЄС. швидко, повільно, з підготовкою, без - головне безповоротний рух до ЄС.
Так а кто возражает.
Рухайтесь.
Я лично "за" обеими руками.
Вот только руха не вижу. Только бла-бла-бла. И пока никакого подобия "плана Маршалла" за все годы независимости.
Боюсь, после окончания войны будет так же, как пока с репарационным кредитом. "Денег нет, но вы держитесь!"

Можете обижаться, но типичное выступление ИРПпИ.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:45

  Water написав:
  Shaman написав:зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...

Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач!
Ціна 4.32
Ринкова ціна 11.34
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02

Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?

Це і хочуть сказати ) ціна 11.34 і після війни а може навіть і на наступний рік за вимогою мвф. Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно.
Ринковообгрунтовано 11,4)
https://ukr.radio/news.html?newsID=1088 ... 1%96%D0%BE
Banderlog
