моськи - це Угорщина та її послідовники - дрібні країни ЄС та НАТО, які мають явну антиукраїнську позицію. ..........моськи - це Угорщина та її послідовники - дрібні країни ЄС та НАТО, які мають явну антиукраїнську позицію.

давайте не перебільшувати можливості - який вступ до НАТО, коли в Харкові половина таких, як ви?

ще раз, а то надто швидко забувають. Раша - слабка країна й в економічному сенсі, й в військовому - звичайною зброєю. чому їй поки все дозволяється - тому що ніхто не знає, в якому стані стратегічна ядерна зброя, яка дісталася Раші в спадок від срср. якби її не було - вже давно б шукали путіна, як хусейна. й виглядав би при затриманні він як Медведчук...

щоб створювати інституції - так ЄС не потрібен- але потрібен жорсткий сторонній контроль. самим нам важкувато - багато розповідаємо про Свинарчуків, народ ведеться - а тут прям печера Алі Баби для казкарів відкрилася. інституції простіше створювати під наглядом ЄС чи США.

щось я не чув про відкритий ринок після євроасоціації, про що мова? ринок відкрили після початку війни - й бачите, як поперло...

яка різниця рівней - що в Болгарії, Сербії, Чорногорії чи Молдові такого, чого немає в нас? отож інтегруватися можемо й з цим рівнем. й в межах ЄС існує чимала допомога, може ви не знали - як до речі Орбана до тями приводить. чи навпаки він шантажує, щоб щось отримати.

щоб не було зайвих балачок - наш напрямок руху - Європа та ЄС. швидко, повільно, з підготовкою, без - головне безповоротний рух до ЄС.

Спасибо, кэп очевидность.Как я сам не догадался.А "головні країни НАТО, включно з США" нас прямо спят и видят в НАТО? Проблема только в "моськах"?Под дурачка-то косить не надо. Вроде, вы не поняли, о чём я написал.Вы только сегодня писали о "переходите на особистості, накидаючи брехню на мене".Т.е. на вас нельзя, а на меня можно? Я, кстати, никогда не был против вступления Украины в НАТО. А вы 50 лет назад точно молчали бы в тряпочку.Но вы, как обычно, ушли от неудобного вопроса. Я писал о том, что мы уже лет 20 хотим в НАТО, нас НАТО принимать не хочет, но обвиняете вы в этом харьковчан.Молодцом! От "вины Раши" вы уже отказались и нашли новую причину?Это ваше личное мнение.Но если так, то почему европейцы боятся войны?У них хватает и самолётов, и танков, и ракет, и людей побольше, чем в РФ (так, по мелочи, раза в 3 только в странах ЕС).Вы там что-то писали, что вы не высказываетесь по военным вопросам?Не надо об этом говорить?Не бачу.А вы?Так расскажите, "як поперло".И для чего тогда была "евроассоциация".Вы что-то слышали о резком росте производства в этих странах?Расскажите, пожалуйста. Любопытно услышать.Так а кто возражает.Рухайтесь.Я лично "за" обеими руками.Вот только руха не вижу. Только бла-бла-бла. И пока никакого подобия "плана Маршалла" за все годы независимости.Боюсь, после окончания войны будет так же, как пока с репарационным кредитом. "Денег нет, но вы держитесь!"Можете обижаться, но типичное выступление ИРПпИ.