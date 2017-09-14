RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 21:24

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Shaman написав:зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...

Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач!
Ціна 4.32
Ринкова ціна 11.34
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02

Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?

Це і хочуть сказати ) ціна 11.34 і після війни а може навіть і на наступний рік за вимогою мвф.

Так а в чому питання, 11.34 за кіловатт, плюс у мене 2-зонний тариф.
Це я повинен когось дякувать шо не 11.34 чи шо?
Чи це можна комусь написать шо ставте тариф 11.34 і не пишіть оцю фігню?
Чому тариф не 11.34? Чому так мало, давайте 20, буде у 10 разів більше, ніж у Турції.
Water
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 21:26

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно.
Ринковообгрунтовано 11,4)
дешеву еенергію населенню спонсорує не Ахметов. він й так продає по 10 гривень.
хто б сумнівався. )
то кажете- після війни ті хто на тот будуть нам завідувати? Часом не вийде в нас ел. Енергія дорожча ніж в росії? Бо газ і бензин, я так розумію, точно...

Енергія в нас дорожа.
Water
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 21:26

  Schmit написав:
Хто керував (чи керує) Україною - вдумайтесь, що ви накоїли у 2019 році.


А ви думали я жарти жартую про ідолополонство у що намагаються навернути Україну?
Та шаманська чортівня, культи фарти у кабінеті єрмака тимофійовича, то лише окремий випадок що підсвітили.
Якщо ми не скористаємось допомогою Трампа це зупинити, то буде тільки гірше.
Я це все гострим розумом відчув у 90х коли відродилася поповщина, неважливо якого патріархату. За нею пішли ще більш дикі культи, а далі дійде до ритуального канібалізму.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 07 гру, 2025 21:29, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4877
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 21:28

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Я ж вже раз надцять писав, що основні кандидати на нову кров в політиці це волонтери.

Запрос на новую кровь уже был реализован. Не уверен, что волонтеры окажутся лучше, чем бизнесмен от шоу-бизнеса.

ЗЫ Рецепта у меня нет. Старые по уши замазаны, а новые не имеют ни опыта, ни команды.
Это было у меня основное сомнение в 2019. Особенно, что касается команды.
К сожалению, оправдалось.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37869
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Завтра э.э. будет 3.5 часа и всё.
Стоимость киловатта на генераторе гривен 20.
Кто там триндел, что в Польше дороже
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5768
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 21:31

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Я ж вже раз надцять писав, що основні кандидати на нову кров в політиці це волонтери.

Запрос на новую кровь уже был реализован. Не уверен, что волонтеры окажутся лучше, чем бизнесмен от шоу-бизнеса.

ЗЫ Рецепта у меня нет. Старые по уши замазаны, а новые не имеют ни опыта, ни команды.

Так рецепт простий- не все повинно замикатись на єдину персону, спершу громада, де люди контролюють все на місцях, потім вже й центральна влада, в яку входять представники громад. Існуюча команда має право на існування у виступах КВН, весильних фотографів. Президент може буть хто завгодно у вигляді представника від країни, рік побув- наступний.
Water
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 21:31

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: Не буде ж ахметов за свої відновлювати енергетику? Він давно виводить гроші щоб будувати енергетику та металургію в європі. І ні до партії регіонів він відношення не має це не вишки в бойко. В європу виводити грощі під час війни це дуже навіть правильно.
Ринковообгрунтовано 11,4)
дешеву еенергію населенню спонсорує не Ахметов. він й так продає по 10 гривень.
хто б сумнівався. )
то кажете- після війни ті хто на тот будуть нам завідувати? Часом не вийде в нас ел. Енергія дорожча ніж в росії? Бо газ і бензин, я так розумію, точно...

може будуть, може ні. що там з еенергію та газом в Бахмуті? а з водою? та й в таборі - й еенергія, й газ, й тепло - все безкоштовно... ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10906
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 21:32

  Бетон написав:Завтра э.э. будет 3.5 часа и всё.
Стоимость киловатта на генераторе гривен 20.
Кто там триндел, что в Польше дороже

А в Польщі скільки з генератора?
Water
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 21:33

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Я ж вже раз надцять писав, що основні кандидати на нову кров в політиці це волонтери.

Запрос на новую кровь уже был реализован. Не уверен, что волонтеры окажутся лучше, чем бизнесмен от шоу-бизнеса.

ЗЫ Рецепта у меня нет. Старые по уши замазаны, а новые не имеют ни опыта, ни команды.
Это было у меня основное сомнение в 2019. Особенно, что касается команды.
К сожалению, оправдалось.

звісно, треба було набивати власні шишки на лобі. декому це було зрозуміло ще в 2019 році :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10906
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 21:34

  fox767676 написав:
  Schmit написав:
Хто керував (чи керує) Україною - вдумайтесь, що ви накоїли у 2019 році.


А ви думали я жарти жартую про ідолополонство у що намагаються навернути Україну?
Та шаманська чортівня, культи фарти у кабінеті єрмака тимофійовича, то лише окремий випадок що підсвітили.
Якщо ми не скористаємось допомогою Трампа це зупинити, то буде тільки гірше.
Я це все гострим розумом відчув у 90х коли відродилася поповщина, неважливо якого патріархату. За нею пішли ще більш дикі культи, а далі дійде до ритуального канібалізму.

Тільки залізні копита зметуть цю паганщину
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 07 гру, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4877
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
