Додано: Нед 07 гру, 2025 21:50

ЛАД написав: Shaman написав: ..........

моськи - це Угорщина та її послідовники - дрібні країни ЄС та НАТО, які мають явну антиукраїнську позицію. ..........моськи - це Угорщина та її послідовники - дрібні країни ЄС та НАТО, які мають явну антиукраїнську позицію. Спасибо, кэп очевидность.

Как я сам не догадался.

А "головні країни НАТО, включно з США" нас прямо спят и видят в НАТО? Проблема только в "моськах"?

Под дурачка-то косить не надо. Вроде, вы не поняли, о чём я написал.

давайте не перебільшувати можливості - який вступ до НАТО, коли в Харкові половина таких, як ви? Вы только сегодня писали о "переходите на особистості, накидаючи брехню на мене".

Т.е. на вас нельзя, а на меня можно? Я, кстати, никогда не был против вступления Украины в НАТО. А вы 50 лет назад точно молчали бы в тряпочку.

Но вы, как обычно, ушли от неудобного вопроса. Я писал о том, что мы уже лет 20 хотим в НАТО, нас НАТО принимать не хочет, но обвиняете вы в этом харьковчан.

Молодцом! От "вины Раши" вы уже отказались и нашли новую причину? Спасибо, кэп очевидность.Как я сам не догадался.А "головні країни НАТО, включно з США" нас прямо спят и видят в НАТО? Проблема только в "моськах"?Под дурачка-то косить не надо. Вроде, вы не поняли, о чём я написал.Вы только сегодня писали о "переходите на особистості, накидаючи брехню на мене".Т.е. на вас нельзя, а на меня можно? Я, кстати, никогда не был против вступления Украины в НАТО. А вы 50 лет назад точно молчали бы в тряпочку.Но вы, как обычно, ушли от неудобного вопроса. Я писал о том, что мы уже лет 20 хотим в НАТО, нас НАТО принимать не хочет, но обвиняете вы в этом харьковчан.Молодцом! От "вины Раши" вы уже отказались и нашли новую причину?

ще раз, а то надто швидко забувають. Раша - слабка країна й в економічному сенсі, й в військовому - звичайною зброєю. чому їй поки все дозволяється - тому що ніхто не знає, в якому стані стратегічна ядерна зброя, яка дісталася Раші в спадок від срср. якби її не було - вже давно б шукали путіна, як хусейна. й виглядав би при затриманні він як Медведчук... Это ваше личное мнение.

Но если так, то почему европейцы боятся войны?

У них хватает и самолётов, и танков, и ракет, и людей побольше, чем в РФ (так, по мелочи, раза в 3 только в странах ЕС).

Вы там что-то писали, что вы не высказываетесь по военным вопросам? Но если так, то почему европейцы боятся войны?У них хватает и самолётов, и танков, и ракет, и людей побольше, чем в РФ (так, по мелочи, раза в 3 только в странах ЕС).Вы там что-то писали, что вы не высказываетесь по военным вопросам?

про НАТО коротко - на поточний момент Раша проти, тому будб-які розмови зараз ні про що. що була за відсутності реакції Раші - були б в НАТО. але не треба мені заперечувати, ці суперечки ні про що.років 20-30 мовчали ви - це факт. а як би себе вів я - питання відкрите. я ідейний. й я впевнений, було б вам 50 - ніякого фронту не було б, були б розповідіа ватних харків'ян до війни було 50%. ви цього не визнаєте? ну ок. тому яке НАТО з таким населенням. а хто там мітинги проводив проти навчань НАТО. так, це вже не Харків. якби було загальне бажання населення - давно були б в НАТО. а така маємо що маємо.моя думка базується й на економічних показниках Раші - чи у вас інші цифри? 4 роки на захоплення Донбасу - дуже потужно. а Європа боїться саме ядерних погроз, саме так.яка армія в Прибалтиці? а той же Орбан буде проти й Прибалтиці допомагати. й захоплення коридору в Сувалках - Польща його теж не утримає...