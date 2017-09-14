|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 гру, 2025 13:39
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Так что нам нужно - інституції или відкритий ринок?
Для того, чтобы создать інституції, не обязательно вступать в ЕС, это не очень связано и вполне можно использовать план Маршалла или нечто подобное. А "відкритий ринок" мы уже получили после евроассоциации. И что, помогло это нам?
Інституції на першому місці. Але створення інституацій - це процес довготривалий. Тиск партнерів може зробити його більш якісним і швидким. Тому вступ до ЄС важливий.
Хоча це теж не панацея від того, що насрано в головах. Є приклад Орбана...
Вы сами привели хороший пример.
Для того, чтобы оказывать давление, не надо принимать в ЕС. Это успешно делается условиями предоставления займов, например.
ЛАД
Додано: Пон 08 гру, 2025 13:41
ЛАД написав:
Вы сами привели хороший пример.
Для того, чтобы оказывать давление, не надо принимать в ЕС. Это успешно делается условиями предоставления займов, например.
Розом з тим, якщо будемо в ЄС - то буде більше фінансування. І більше засобів тиску.
Додано: Пон 08 гру, 2025 13:44
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Например, сейчас Швейцария перестала принимать беженцев из западных областей, считая, что степень опасности там невысокая.
Это имеет смысл.
Все логічно. Сенс в тому, що пройшло 4 роки. Хто хотів, той певною мірою інтегрувався в суспільство. А баласт, який потребує допомоги - пора скидати.
В данном случае это немного не о том.
Этот подход работает для новых беженцев, для тех, кто уже там, ничего не меняется. Примерно то же делают, например, немцы. Эти, правда ухудшают условия для всех
новых беженцев независимо от того, из каких регионов Украины они приехали.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:03
ЛАД написав:
Этот подход работает для новых беженцев, для тех, кто уже там, ничего не меняется. Примерно то же делают, например, немцы. Эти, правда ухудшают условия для всех
новых беженцев независимо от того, из каких регионов Украины они приехали.
А чого його сидіть на соціалці, коли можна навчатись або працювать? Звісно якщо є можливість працювать.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:06
sashaqbl написав:
Більше того, як підмітив Бетон, ККД акумуляторів значно менше 100%, і на зарядку/розрядку вони витрачають додткову потужність. Тому ваш котел, який споживає 700 ват від мережі, за використання акумулятора, по факту буде використовувати 850-900 ват з урахуванням паразитних витрат на зарядку/розрядку акумулятора.
І шо, він сплатив за електрику по єдиному тарифу, або 1/2 вночі.
Чи ви вважаєте шо з кожним спожитим кіловатом пересічний вкрав у держави сім гривень два шаги?
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:08
Розбавимо сумні електро-будні новинами з лондонських полів.
Кажуть в британських друкарнях вовсю друкують нові передвиборчі слогани популярного кандидата:
"Мобілізуємо їх разом", "Кожен з нас генерал", "Кінець епохи ухилянства",
"Весна прийде штурмувати будемо"))
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:11
Water написав:
І шо, він сплатив за електрику по єдиному тарифу, або 1/2 вночі.
Чи ви вважаєте шо з кожним спожитим кіловатом пересічний вкрав у держави сім гривень два шаги?
Я вважаю, що з кожним спожитим кіловатом пересічний вкрав у сусідів кілька секунд зі світлом, тобто додав їм до відключення кілька сексунд. Якось так це працює...
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:13
Letusrock написав:
Кажуть в британських друкарнях вовсю друкують
У GB дорого, потрібно замовлять на Філіппінах.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:16
Hotab написав:
2. Питання моралі. Я знав що знайдуться ті, хто почне розказувати, що аккумуляторщики паразитують на тих, хто їх не купив (не зміг чи не схотів). Правда не очікував що це буде казати Ой+, думав який-небудь халамидник 140дол). Але це така собі мораль. Так можна звинуватити покупця 20 соток землі в місті для побудови будинку на 3 чоловіки (сімʼю) , бо там же можна побудувати свічку на 25 поверхів і поселити кілька сот. А він упирь тільки про себе і думає.
А ще Хотаб кипятить 100 літровий електробойлер, щоб приймати душ коли йому зручно, а не коли насоси гарячрї води в будинку працюють.
Про економію ЕЕ вже не закликають. Населення налаштовано на "штовхання лігтями" за потреблять як можна більше кіловат.
Ідейна Вата напевно на зло врубає все що можна під час подачи електрики?
Навіщо це лицемірство?
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:26
Water написав: Бетон написав:
откуда берётся сама електроенергія, яку ви хочете “диверсифікувати”?
З розетки, розетка бере з НОВОГО трансформатора у дворі, газ з труби, тепло з батареї.
звідки візьмуться мегавати, які ви плануєте акумулювати?
З тумбочки.
Саме в тому й справа, мегавати є, акумуляторів немає.
один гігават, мільярд дерев, з.п. 4Койро вчителям що там ще, флер нагадай
