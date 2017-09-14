ЛАД написав:Этот подход работает для новых беженцев, для тех, кто уже там, ничего не меняется. Примерно то же делают, например, немцы. Эти, правда ухудшают условия для всех новых беженцев независимо от того, из каких регионов Украины они приехали.
А чого його сидіть на соціалці, коли можна навчатись або працювать? Звісно якщо є можливість працювать.
Чтобы работать, надо сначала выучить язык. В Германии курсы, по-моему, 9-мес. Это время надо за что-то жить. И если нет статуса, то курсы платные с достаточно приличной ценой.
А чого його сидіть на соціалці, коли можна навчатись або працювать? Звісно якщо є можливість працювать.
Чтобы работать, надо сначала выучить язык.
Не завжди, айтішники- гарна англійська, дальнобійники працюють без німецької, або з базовою. Знайомий з ТОТ працює на пошті, паралельно по суботах ходить на курси. Його тесть, якого нещодавно вивезли з інсультом з ТОТ, на соціалці, бо він поки-що ніяк не може працювать.
В Германии курсы, по-моему, 9-мес.
За 9 місяців з нуля це тільки шось просте.
Это время надо за что-то жить. И если нет статуса, то курсы платные с достаточно приличной ценой.
Статус це шо? Нашим зразу дають, можеш зразу йти працювать, це без питань.
Hotab написав:Питання моралі. Я знав що знайдуться ті, хто почне розказувати, що аккумуляторщики паразитують на тих, хто їх не купив (не зміг чи не схотів). Правда не очікував що це буде казати Ой+, думав який-небудь халамидник 140дол). Але це така собі мораль. Так можна звинуватити покупця 20 соток землі в місті для побудови будинку на 3 чоловіки (сімʼю) , бо там же можна побудувати свічку на 25 поверхів і поселити кілька сот. А він упирь тільки про себе і думає.
Посил як олімпіаднику з фізики, що масове застосування акумуляторів тільки підвищить загальне споживання і то суттєво, бо ККД на вхід 80% і на вихід також. Ну а хто там скільки електронів персонально захопить то таке. Але може вийти як з персональними автівками, коли їх було мало, то рухались вони швидко, як стало багато, то стоять в корках.
Решта йде в якості тепла в квартиру, що взимку не є втратами. «Все в дім, все в сімʼю». Влітку ситуація міняється повністю, свою роль відіграє сонячна енергетика, яку накоплювати в акумулятори навіть корисно.
Потужність ~ 246 МВт — вважається найпотужнішою промисловою СЕС в Україні. Складається приблизно з 750 000 сонячних панелей. Генерує сотні мільйонів кВт·год на рік — здатна забезпечити електроенергією до ~100 000 домогосподарств Розташована поблизу села Старозаводське у Нікопольському районі, Дніпропетровської області.
- Покровська СЕС (або Покровське / Покровський СОНЯЧНИЙ ПАРК)
Потужність близько 240 МВт. Це один з найбільших комерційних PV-проєктів країни. Станція збудована на території колишнього кар’єру — тобто не «забрала» сільськогосподарські землі. находиться поблизу села Покровське та міста Покров — у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
- Кам’янець-Подільська СЕС
Потужність — приблизно 63.8 МВт. Станція займає велику площу (на десятки гектарів) — приклад середньомасштабної СЕС на заході країни Знаходиться у селі Панівці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область.
fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки
батьки з заходу хотіли в Європу бо там добре живуть батьки зі сходу хотіли в РФ бо там високі пенсії/зарплати діти отримали війну якось так
батьки зі сходу теж в більшості хотіли в Європу бо там добре живуть. І пенсії/зарплати там вище, ніж у РФ. Таких, що хотіли в РФ, було дуже небагато. І війну більше отримали саме батьки, якщо врахувати, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.