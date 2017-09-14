RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:13

  d44 написав:Капець як потужно. Президент бігає по всьому світу та випрашує хоч щось у "партнерів", щоб прикрасити потужню перемогу та покращення позицій, на які вийшли завдяки тим самим партнерам.

Президент продовжує шукати "Перемогу", бо без "Перемоги" не обереться на другий термін.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:24

  d44 написав:Капець як потужно. Президент бігає по всьому світу та випрашує хоч щось у "партнерів", щоб прикрасити потужню перемогу та покращення позицій, на які вийшли завдяки тим самим партнерам.

причому єдине що ЄС може зараз дати, це обіцянки, моральну підтримку та ще одне групове фото
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:25

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Российское ипсо тут не при чём, а у вас плохо с памятью.

Всё у меня хорошо с памятью, изначально я отвечал на пост "громили всей коалицией" это делали в первый раз, в 2003 всей коалции там не было.

Да, коалиция была поменьше - США, Великобритания, Австралия, Польша.
+ предоставили территорию Кувейт, Иордания, Германия.
+ оказывали другую помощь Италия, Нидерланды, Дания, Азербайджан.
+ поддержка курдской милиции.
Правда, в этот раз СБ ООН не поддержал ни одну резолюцию, разрешающую или хотя бы поддерживающую вторжение. Обошлись без решения ООН.
Но разгромлен Саддам Хусейн был именно в этот раз, в 2003 году.
ЛАД
6
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:28

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Я не прихильник Зеленського. Але цікаво, чи бетон готовий приїхати хоча б до нас в Констаху членом виборчої комісії або спостерігачем? А на похиції урни носити готовий?

Тобто ви змирились з думкою що Зеленський поб"є рекорд Людовика XIV-го?

а чому не рекорд путіна? які хворі люди...
тому що путінські цифри для зеленського раз плюнути, як конфету в пісочниці відібрати..
Президент який мав одну з ключових обіцянок "тільки один термін", з вийшло трохи навпаки
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:33

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Остальные посты содержат такие же глубокие мысли. Комментировать не буду.

як тільки кажу обговорити військові злочини Раші - "каментиравать не буду". що з цією людиною поробиш? тому не треба мені розповідати, як воно погано у В'єтнамі було. в нас зараз на території країни такі ж звірства відбуваються - але це хтось не бачить...
А кто спорит?
Відбуваються.
Так об этом и речь, что ничего такого уж "уникального" в нашей войне нет.
Именно такі ж. Это же вы рассказываете о чуть ли не генетическом зверстве именно РФ.
ИРПпИ они такие - когда не хватает аргументов выдвигают политические обвинения, вплоть до уголовно наказуемых. И рассказывают, что 50 лет назад не были бы сексотами. Аж бегом.

Так что там с Никарагуа?
а що там з бензином? як взагалі економічна ситуація?
Вы считаете, что тяжёлая экономическая ситуация - повод для вторжения в страну?
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:45

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Режимы Асада в Сирии и Саддама Хусейна в Ираке были авторитарными диктатурами.
Диктаторы никогда не отдадут власть добровольно, через какие-то там выборы. их не будет

Я не прихильник Зеленського. Але цікаво, чи бетон готовий приїхати хоча б до нас в Констаху членом виборчої комісії або спостерігачем? А на похиції урни носити готовий?

Тобто ви змирились з думкою що Зеленський поб"є рекорд Людовика XIV-го?

Я не sashaqbl, но отвечу.
Я не змирився з думкою, що війна протягнеться так довго, як правління Людовика XIV-го.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:53

  Xenon написав:
❗️США пропонують створити демілітаризовану зону в рамках врегулювання в Україні за «корейською моделлю», – WP .

Що обговорюється по поточному «мирному плану»:

▪️Вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області до Херсона, пропонується створити демілітаризовану зону, на кшталт корейської. За нею буде глибша зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння;
▪️Таким чином американці намагаються переконати Зеленського на виведення військ з Донбасу. Для розуміння: досі і Південна, і Північна Кореї заявляють про своє законне право на весь півострів;
▪️«Обмін територіями» є невід’ємною частиною угоди, але Україна та США досі торгуються щодо того, як будуть проведені межі;
▪️Запорізька АЕС не перебуватиме під російською окупацією. Обговорюється, що США можуть взяти він управління об'єктом. Це подобається деяким українським чиновникам;
▪️Україна приєднається до ЄС вже у 2027 році. Членство сприятиме торгівлі та інвестиціям;
▪️Штати нададуть гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО. Україна хоче, щоб США підписали таку угоду та ратифікували її Конгресом;
▪️Європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Команда Трампа заявляє про готовність і надалі надавати підтримку у розвідці;
▪️Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Але переговорники, схоже, все ще мають проблеми з делікатними питаннями щодо обмеження чисельності української армії.

https://www.washingtonpost.com/opinions ... otiations/
Хорошо.
Ещё бы США в дополнение к аналогиям со ст.5 разместили свою военную базу где-нибудь недалеко от "демілітаризованої зони".
Как в Ю. Корее.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:56

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:-----------------------------
Xenon
Вибори?
❗️Я прошу зараз США, включно з Європою забезпечити безпеку для проведення виборів, — Зеленський

Я прошу, щоб депутати підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану.

-----------------------------
Это ход конём, "я согласен на выборы, обеспечьте перемирие для выборов" и теперь снова ход Трампа.

Це не хід конем, це цугцванг.
Трамп пропонував це Зеленському раніше і не раз. Зе відмовлявся, бо були варіанти. Тому відповідь Трампа(непублічна) очевидна - треба було погоджуватись раніше.
Зеленский никогда не отвергал проведение выборов после окончания войны.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:00

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:а конкуренти всі посилюються.
особливо ЄС :D :D :D

так звісно. ЄС дуже забюрократизований - й зараз буде це вирішувати. особливо що робити з тими, хто постійно проти, як та Баба Яга. у військовому сенсі - однозначно сильніше.
В ваших розовых мечтах.
"Я о военных вопросах не пишу".
Если всё так "однозначно", так чего ж они заметушились и начали увеличивать оборонные расходы и численность армий?
ЛАД
2
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:08

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Остальные посты содержат такие же глубокие мысли. Комментировать не буду.

як тільки кажу обговорити військові злочини Раші - "каментиравать не буду". що з цією людиною поробиш? тому не треба мені розповідати, як воно погано у В'єтнамі було. в нас зараз на території країни такі ж звірства відбуваються - але це хтось не бачить...
А кто спорит?
Відбуваються.
Так об этом и речь, что ничего такого уж "уникального" в нашей войне нет.
Именно такі ж. Это же вы рассказываете о чуть ли не генетическом зверстве именно РФ.
ИРПпИ они такие - когда не хватает аргументов выдвигают политические обвинения, вплоть до уголовно наказуемых. И рассказывают, что 50 лет назад не были бы сексотами. Аж бегом.

Так что там с Никарагуа?
а що там з бензином? як взагалі економічна ситуація?
Вы считаете, что тяжёлая экономическая ситуация - повод для вторжения в страну?

так за такою логікою й нацисти воювали як всі в 2СВ. але це ж не так. й ви це розумієте. якщо прибрати ваше кепкування, то так, на рівні керівництва у військах Раші заохочують (чи як мінімум не чинять перепон) для всіх цих звірств. й ви самі пишете, у вермахті такого не було. в ЗСУ немає ж такого відношення?

ким ти був 50 років тому - тобі краще знати. а ще дідусю Фройду...

Нікарагуа, Венесуела - яка різниця... про яке вторгнення йде мова? хтось буде референдум про при'єднання проводити? зараз завдання - знищити керівництво наркокартелей. а якщо виявиться, що це одночасно є влада у Венесуелі - то їм доведеться обрати іншу. точніше, вже двічі обрали - але черговий диктатор вчепився в крісло...
Shaman
