Россия атаковала газотранспортную систему в Одесской области Украины, сообщает Киев. КИЕВ, 10 декабря (Reuters) - Российские беспилотники нанесли удар по газотранспортной системе в Одесской области на юге Украины, заявил в среду высокопоставленный украинский чиновник. В этом районе проходит несколько трубопроводов, по которым из Греции в Украину поступает сжиженный природный газ из США. Заместитель министра энергетики Николай Колисник не уточнил, что именно пострадало. Данные украинского газотранспортного оператора показали, что запланированные объемы на так называемом Трансбалканском маршруте практически не изменились. .......Колисник также заявил, что масштабные российские атаки на энергосистемы затруднили поставку электроэнергии, спустя день после того, как украинское правительство объявило о введении дополнительных ограничений на потребление электроэнергии. .......«Пока мы пытаемся оправиться от одной атаки, противник начинает другую», — добавил Колисник. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила во вторник, что правительство введет дополнительные ограничения на потребление электроэнергии и разрешит дополнительный импорт энергоносителей, поскольку оно пытается восстановить инфраструктуру, разрушенную в результате российских ударов. .......Удары России по добыче газа лишили Украину более половины объемов добычи и вынудили ее запрашивать дополнительный импорт в размере более 4 миллиардов кубометров на текущий зимний сезон, заявил глава Национального банка Украины.
Российские бомбардировщики присоединились к китайскому воздушному патрулированию вблизи Японии на фоне обострения отношений между Токио и Пекином. ТОКИО/МОСКВА, 9 декабря (Рейтер) - Япония подняла в воздух истребители для наблюдения за российскими и китайскими военно-воздушными силами, проводящими совместное патрулирование по всей стране, сообщило во вторник вечером министерство обороны Японии на фоне роста напряженности между Токио и Пекином. Министерство обороны сообщило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерное оружие, вылетели из Японского моря в Восточно-Китайское море для встречи с двумя китайскими бомбардировщиками H-6 и выполнили «дальний совместный полет» над Тихим океаном. .......Япония также зафиксировала одновременную активность российских ВВС в Японском море, в состав которых входили один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и два истребителя Су-30, сообщило министерство. .......Российские информационные агентства сообщили со ссылкой на министерство обороны Москвы, что совместный российско-китайский полет вблизи Японии длился восемь часов. Во вторник военные Южной Кореи также заявили , что семь российских самолетов и два китайских самолета вошли в зону противовоздушной обороны страны.
sashaqbl написав:- який забезпечить стабільність протягом тривалого часу.
Немає і ніколи не буде такого миру без перемоги над РФ, або хоча б нічиї(кордони 91). Походу у вас ще є деякі ілюзії на можливість справедливого миру. Але нічого, повоюємо ще 4 роки, ілюзії розвісяться.
Я вважаю що будь-який мир - це мир надовго. По 2 причинам: 1. Навіщо РФ знову нападати через рік-два якщо можна просто продовжувати цю війну? 2. Історично після кровопролитних воєн переможці не починають нових воєн(а ось переможені - починають частенько).
щось вже розумієте - а саме спроможність Раші продовжувати бойові дії - значно перебільшена. от вони дійсно збираються відновити сили.
захоплений Донбас - перемога Раші? гадаю навіть вони так не вважають, хоча населенню будуть втюхувати...
Shaman написав:щось активно почали розганяти - треба погоджуватися. але є й такий погляд
тобто якщо Трамп буде надто сильно тиснути на нас, то це створить йому внутрішньополітичні проблеми. не знаю, що там думає Трамп, але те, як його грає путін, не додає йому поваги. й це розуміють багато людей.
Та головне щоб додавив мирну угоду, припинились вбивства і люди нарешті повернулись додому до своїх сімей. А те що корупціонерів та соросят відлучать від корита... то тільки накраще
Длительный мир это не обязательно справедливый мир.
1. Им тоже неплохо бы избавиться хотя бы на время от санкций. Немного отрастить жирок на поставках нефти по нормальным ценам. Поднакопить оружие. Даже те же шахеды. Восстановить НПЗ. Возможно, усилить ПВО. 2. Бывает по-разному. Могут начинать и переможці, если не удовлетворены условиями мира и считают, что могут добиться большего.
Раша свідомо загострює відносини з Японією та Південною Кореєю. молодці, правильно роблять, головне їм не заважати, руські чудово вміють розбивати лоба...[/quote] С пониманием у вас совсем туго. Они не "розбивають лоба", а укрепляют союз с Китаем, который значительно сильнее, чем Япония с Ю. Кореей.
чудову стратегію запропонував 30 річний розовощокий соросьонок саакянц - треба назло бабусі (Трампу) відморозити обі вуха(майбутнє самої України)