так невизначеність - США налаштовані дотиснути саме нас. й можливо дотиснуть. але де гарантія, що погодиться Раша? ви ж самі пишете - додаткові умови. а може путін скаже - підпишу перемир'я лише з кумом - призначайте.
И вы уверены, что Трамп не поддержит такое требование?
Раша водить Трампа за ніс - й чим це закінчиться, подивимось. от що в Трампі є - це неочікуваність. він наче слухає руських, слухає - а потім раз - й санкції. або бомби на Іран.
Бомбы на Иран никак не связаны с РФ. Или вы ожидаете "бомбы на Кремль"?
тому ще раз - ми погодимось на якийсь варіант перемир'я - чого не можна сказати про Рашу...
На "якийсь" погодиться и РФ. Проблема в том, что "якийсь" наш и "якийсь" российский сильно различаются.
Но ответа на вопрос: "Так "доволі велика вірогідність" или Раша не "збирається домовлятися"?", - вы так и не дали. Впрочем, как обычно. Лозунги при полном отсутствии логики.
▪️Украина фактически выводит войска из Донбасса - 30% его территории становятся демилитаризованной зоной для ВС РФ и ВСУ;
▪️Признается контроль РФ над над Крымом, Луганской и Донецкой областями (ЛНР и ДНР), статус территорий нельзя изменить силой
▪️Линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях замораживается;
▪️Россия должна вывести войска из других украинских областей (Харьковской, Сумской, Днепропетровской и т.д.);
▪️ЗАЭС управляется США и распределяет энергию 50/50 между Россией и Украиной
▪️От Украины больше не требуют закрепить обязательство невступления в НАТО, но США подпишут отдельный документ, где заверят, что Альянс не будет расширяться, а Украина никогда не станет его членом.
▪️Послевоенный состав ВСУ ограничивается 800 тысячами человек
▪️США, Европа и НАТО дают Украине гарантии безопасности, аналогичные 5 статье НАТО, предусматривающие "сильный военный ответ" в случае "значительного умышленного и длительного нападения" со стороны России;
▪️Если Россия нападет на Украину, то получит возобновление санкций и тот самый "сильный военный ответ". Если Украина на Россию, то лишится всех гарантий.
▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
▪️В Украине "как можно скорее" должны пройти выборы;
▪️США и ЕС создают "фонд акций" на 200 млрд долл для послевоенного восстановления Украины, а часть размороженных активов также пойдет на восстановление Украины;
▪️России вновь обещается "реинтегрировать" ее в глобальную экономику и вернуть в G7 "при соблюдении условий", а также "сопротивляться" размещению войск НАТО в Украине;
Скажу так - ми все ближче і ближче до миру. Якщо путін дійсно хоче миру(насправді ніхто точно не знає що хоче путін) то напевно в найближчі місяці буде досягнуто угоди. Турбопатріотам напевно потрібно підготуватись, запастись слюною, плакатики намалювати типу "Зе злив Україну" і т.д.
Больше всего вдохновляют эти 2 пункта. Первый - не в лоб, так по лбу. Не хотите сами отказаться, не надо. Можете хотеть, это никому не запрещено, но мы вас не примем. Второй - каждое прилагательное может трактоваться сильно по-разному. Особенно "длительное". Т.е. мы полгодика-годик подождём, если вы к тому времени ещё будете живы, то так и быть поможем.
ЛАД написав:Это я ещё не знаю, чем закончатся "мирні перемовини" и какие будут условия.
Порсєдінє хужє нє будєт.
Сложный вопрос.
Для этого надо знать, где будет то "посредине".
А против вивчення української мови никто и не возражал. И её всегда и практически все в Украине учили. Видихайте.
Хто нє возражал? Моїм батькам викладали українською, через 20 років мені в Україні викладали російською. Причому русяз 3 рази на тиждень, літра 2 рази на тиждень, українська мова- 1 раз, література- 1 раз, англійська мова- 1 раз. Українську я знаю тому-що у сім`ї десь 50% розмовляли українською, з правописом у мене складніше, на відміну від русяза. Питання- нахалєри той русяз? На окупованих вивчення української мови заборонено, книжки спалюють. Ви вже спалили російські книжки?
Не спалил и не собираюсь. А насчёт мови... Не знаю, сколько вам лет, вы в личных данных не указали. Но вряд ли вы младше моей дочки. Она училась в русскоязычной школе и в семье и в окружении в Харькове мову не чула. Сколько уроков укр. языка и литературы было в школе, не помню. Но с общением на укр. мові у неё проблем практически никаких и пишет вполне грамотно. Не хуже, чем на русском. При этом у мужа, который на несколько лет старше, проблем намного больше.
andrijk777 написав:Видворення громадян з країни "без причини" - це нацизм чистої води.
Пожалуйста, погуглите что такое нацизм. Нацисты бы выдворили (или в концлагерь заперли) потому что цвет кожи, или форма черепа другая. Все эти репресии политического толка. Да буть ты любого этноса и расы, если не выступаешь против смены режима то тебе рады. Причём тут нацизм ? Если хочется везде использовать красивое страшное слово - то фашизм здесь куда более применим.