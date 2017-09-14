Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:46

Бетон написав: Никто не вернётся.

Достаточно выборки каждого индивидуально.

Моя семья и десяток знакомых социализировались, получили жилье, работу. Дети - друзей. Школы. Никто не вернётся.Достаточно выборки каждого индивидуально.Моя семья и десяток знакомых социализировались, получили жилье, работу. Дети - друзей. Школы.

Я не розумію практичності обговорення кількості тих хто повернеться....1 Людина по своїй суті з 18 по 60 років - забезпечує СВОЄ існування СВОЄЮ працею...ОтжеВернеться 1 млн таких людей з за кордону чи повернеться 3 млн таких людейц з за кордону - ролі не грає..Так само як не грає ролі скільки виїде2 Чим більше залишиться в Україні людей віком в 18-60 років - тим більше залишиться дітей..А діти це особи які через рік-18 потрапляють в категорію 18-60..Тобто почнуть працювати3 Так є пенсіонери, але життя не вічне.... тому не буде такого що люди залишаться працювати в Європі (чи виїдуть після війни) і досягнувши пенсійного віку почнуть повертатись... Вже якщо вони там попрацюють років 5-10... вони там і залишаться на соціалці ..., а тривалість життя на пенсії в Україні в середньому 8 років....То про що ми переживаємо?А війна і погіршення ситуації в охороні здопровья і якості проживання швидше за все ще більше скоротять цей термін( це сумно... але претензії до пуйла)