Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:10

Hotab
Забыл. Немного допишу.
Донаты нужны. Особенно это было важно в начале войны.
Но эти средства не сравнимы с затратами государства на войну.
Как пишет будивельник, очень маленький %.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37973
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:10

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Да, ракеты не убили всех. Так об этом никто не говорил и в 2022.
Да, убили ничтожный % населения. Если считать в %.
Но, может, не стоит говорить о %, когда речь идёт об убитых людях.
Тем, кто потерял семьи, детей не легче от того, что % маленький.
А хто казав що легше?
Але все пізнається в порівнянні
Як думаєш
Скільки українців знищили педераційники на окупованих територіях?
більше чи менше ніж ракетами?
Я кажу що в СОТНІ разів більше..
Що тоді виходить
Ти закликав Україну здатись щоб педерація знищила саперними лопатками і автоматними кулями -в сотні разів більше?
Тебе не послухались і втратили кілька сот людей( зберігши при цьому сотні тисяч людей) від кілька тисяч ракет і за 3 роки з боями нанісши противнику сотні тисяч урону -втратили всього 1000+/-км2
А якби послухали б дурня- то втратили б сотні тисяч людей і десятки тисяч кілометрів

Тому ще раз
Перестань лити крокодилячі сльози.., бо отримаєш заворот кишок від втрати шлункового соку..

"послухали дурня" и втратили десятки тысяч убитых на фронте, не знаю сколько без вести пропавших, раненых и инвалидов, миллион беженцев.
Этих всех вы, понятно, не считаете. Или тоже "небольшой %"?
Ще раз для парторга
1 Якби педерація зайшла в Харків, Запоріжж, Дніпропетровськ і Київ - то біженців булоб в рази більше
2 Скільки громадян УКРАЇНИ з ОРДЛО і Криму примусово мобілізували в ряди педераційної лрди і скільки їх загинуло
3 Чи розумієш ти , що ти б був або сексотом, або твої зяті вже були б поховані десь під Києвом з насінням в кишенях...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27499
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:11

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Патриоты давно на фронте, а вы из "начальников Берёзкиных".

а зрадофіли давно мали вже чкурнути до Раші. а ні, вони ж очікують, що Раша прийде до них. ......

А как им ДПСУ пройти - и тцкшникам в процессе не попасться? :roll:

ти ж зміг... розкажи однодумцям, як...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:18

Цитировать не буду, рекомендую почитать сегодняшнего Павлюченко https://t.me/s/Mccartneyser68/1784
Там и о нападении через 3-5 лет, и о вступлении в ЕС.
Не знаю, насколько всё это верно, но интересно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37973
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:23

  ЛАД написав:Hotab
Забыл. Немного допишу.
Донаты нужны. Особенно это было важно в начале войны.
Но эти средства не сравнимы с затратами государства на войну.
Как пишет будивельник, очень маленький %.
Три найбільших фонди
2022 рік: За перший рік війни найбільші фонди зібрали близько 34 млрд грн (включно з пожертвами на спецрахунок НБУ до травня).
2023 рік: За цей рік три найбільші фонди зібрали 18,7 млрд грн.
2024 рік: Фонди зібрали 24,1 млрд грн (United24 - 17,5 млрд, «Повернись живим» - 4,4 млрд, Притули - 2,1 млрд).
Перші місяці 2025 року: Фонди зібрали 15,7 млрд грн
є ще Банки (маленькі на конкретні потреби) їх розмір ПЕРЕВИЩУЄ суми трьох великих фондів
Рекордні показники: У 2025 році українці пожертвували більше на індивідуальні збори, ніж за весь попередній рік (32,47 млрд грн проти ~19 млрд грн фондами)

ПС
Є ще ГО Справа громад+ Фонд Порошенко -вони суми не публікують а перераховувати сотні одиниць техніки мені влом... але в рік думаю що 2 млрд ГО Справа Громад і 2 млрд Фонд Порошенко...
Ще є допомога своєю працею яка ніде не враховується , бо на цю допомогу НІХТО не збирає....
Якщо великі фонди =1 , маленькі банки=2 , то приватні роботи=3
Таким чином
2022 рік 34+68+102=200млрд грн
2023 рік 19+38+57=114 млрд грн
2024 рік 24+48+72=144млрд грн
проекція через три місяці 2025 на 2025
16*4+32*4+48*4=380млрд грн
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27499
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:29

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.

Україна 100% не буде в ЕС 1 січня 2027 року.
В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни. А враховуючи що після відкриття кордонів втече ще деяка частина, то сальдо міграції після війни 100% буде негативним.

Але ви розказуйте казочки далі, не перший раз чую від вас казочки.

ніхто не повернеться - це фантазії чистої води. що після війни будеш розповідати? чи всі забудуть? от й інші твої оцінки нічого не варті...

Никто не вернётся.
Достаточно выборки каждого индивидуально.
Моя семья и десяток знакомых социализировались, получили жилье, работу. Дети - друзей. Школы.
Дети уже говорят с иностранным акцентом.
На какой черт им сюда возвращаться? Не ну просто интересно
Никто не вернётся.
Но выедут сотни тысяч.
Я, например, выеду и десятки знакомых.
Выедут, потому что стали ясными фундаментальные вещи. Нормальные люди не будут в этом всём находиться
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5793
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:40

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а зрадофіли давно мали вже чкурнути до Раші. а ні, вони ж очікують, що Раша прийде до них. ......

А как им ДПСУ пройти - и тцкшникам в процессе не попасться? :roll:

ти ж зміг... розкажи однодумцям, як...

Так твой же совет - тебе и флаг в руки...
_hunter
 
Повідомлень: 11094
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Никто не вернётся.
Достаточно выборки каждого индивидуально.
Моя семья и десяток знакомых социализировались, получили жилье, работу. Дети - друзей. Школы.
Я не розумію практичності обговорення кількості тих хто повернеться....
1 Людина по своїй суті з 18 по 60 років - забезпечує СВОЄ існування СВОЄЮ працею...
Отже
Вернеться 1 млн таких людей з за кордону чи повернеться 3 млн таких людейц з за кордону - ролі не грає..
Так само як не грає ролі скільки виїде
2 Чим більше залишиться в Україні людей віком в 18-60 років - тим більше залишиться дітей..
А діти це особи які через рік-18 потрапляють в категорію 18-60..
Тобто почнуть працювати
3 Так є пенсіонери, але життя не вічне.... тому не буде такого що люди залишаться працювати в Європі (чи виїдуть після війни) і досягнувши пенсійного віку почнуть повертатись... Вже якщо вони там попрацюють років 5-10... вони там і залишаться на соціалці ..., а тривалість життя на пенсії в Україні в середньому 8 років....
То про що ми переживаємо?
А війна і погіршення ситуації в охороні здопровья і якості проживання швидше за все ще більше скоротять цей термін( це сумно... але претензії до пуйла)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27499
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:52

  budivelnik написав:
  Бетон написав:Никто не вернётся.
Достаточно выборки каждого индивидуально.
Моя семья и десяток знакомых социализировались, получили жилье, работу. Дети - друзей. Школы.
Я не розумію практичності обговорення кількості тих хто повернеться....
......
То про що ми переживаємо?
......

Практичность - проста как 2 копейки: прикинуть будущее. И на основании этих прикидок - принять простое (или не очень) решение.

Понятия не имею. Но судя по тому, что этот вопрос без коментария еще ни разу не остался - о чем-то таки очень сильно "переживаємо" :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11094
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
