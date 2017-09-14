я ж кажу, теж почав хайп розганяти? про Одесу ти сам написав, як когось вбили за долги.
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують як можуть саме для хайпа - хайпанути на трагедії - чув про таке? звісно знаєш... тепер, у нас всіх, хто збив насмерть саджають? чому всіх так зачепило, що дали можливість вийти під заставу? он все кодло міндіча вийшло під заставу - ти щось так не репетував.
з приводу корупції - централізованої звісно стало менше. побутової - зараз під час війни корупція в ТЦК звісно розквітла - але ж населення наче не дуже проти, особливо ті, що порішали... а побутової корупції до речі, теж менше стало. твій основний вереск почнеться, коли на митниці лад почнуть наводити - як же ти тоді харчуватися будеш? палене вино заборонили - теж галасуєш.
велика трагедія тіки заткайтесь? Бо поліцаї недоторканні?
Палене вино заборонили?) Ти цю лапшу, парторг, вішай на вуха пійонерам та шпані з патрульної поліції. Я писав про те що виробництво вина заборонили і офіційні виробники та держава терпить збитки, на догоду євросоюзу. А на рахунок "пальоного" то в свисточок ви нам свиснете Тобі скинути телеграм канал де можно спирт купити? Кислотою так само торгують, но то вже шукай сам... Чи мож розкажеш, що спирт в телеграмі гірший ніж те чим з дозволу держави торгують в магазинах? Газди на буковині для себе вже давно для самогонні апарати купили... і вертіли Твої акцизи на своїм що ти маєш на увазі під побутовою корупцією ? Учителів з лікарями? ну це да їх надо жучити, це вони в нас державу розікрали. Тцк тр... ухилянтів, шо аж шуба завертається ) це корупція ? Чи куда? почнуть вони на митниці передасте митницю під іноземне управління з наглядовою радою з братів наємів та міндічів? Не здивуюсь. Тільки будете сидіти в своїм вільнім Арканарі самі. Нормальні люди звідси виїдуть.
Как тут не вспомнить: " А мой дед боролся, чтобы не было бедных". Умиляет его возмущение тем, что в Австрии пенсионеры могут себе позволить позавтракать в кафе за 10 евро. Они "егоїстичні і аморальні". И приводит в пример наших пенсионеров, которым "не за що жити" и, соответственно, завтракать за 10 евро = 500 грн они себе не могут позволить даже рзз в месяц. Вот это, по его мнению, нормально. Я уж не говорю о том, что когда он говорит о слабости Европы на примере полиции, то он видимо забывает, что полиция и армия всё же несколько разные организации. И совсем не буду о его классификации левых и правых. О классическом понимании этих понятий он не слышал? Или забыл?
ОНОВЛЕНО. Одеська область пережила одну з наймасованіших повітряних атак РФ – впродовж ночі окупанти пошкодили об'єкти цивільного призначення, енерго- та промислової інфраструктури, повідомив Кіпер о 09:03.
"Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена", – написав Лисак у Telegram.
У більшій частині Одеси нема тепло- та водопостачання. Цілодобово працюють пункти незламності, також підзарядити гаджети можна в магазинах торгових мереж "Таврія-В", "Обжора", "Точка", "Копійка", "Сільпо".
Лікарні Одеси переведено на автономну роботу від альтернативних джерел живлення, забезпечено запас води та палива.
"Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, зокрема, на енергетичну інфраструктуру південних областей України. Внаслідок цього – на ранок знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині (включно з частиною міста Одеса) та Миколаївщині. Правобережна частина Херсонщини знеструмлена повністю", – йдеться у дописі.
