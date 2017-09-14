Shaman написав:я ж кажу, теж почав хайп розганяти? про Одесу ти сам написав, як когось вбили за долги.
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують як можуть саме для хайпа - хайпанути на трагедії - чув про таке? звісно знаєш... тепер, у нас всіх, хто збив насмерть саджають? чому всіх так зачепило, що дали можливість вийти під заставу? он все кодло міндіча вийшло під заставу - ти щось так не репетував.
з приводу корупції - централізованої звісно стало менше. побутової - зараз під час війни корупція в ТЦК звісно розквітла - але ж населення наче не дуже проти, особливо ті, що порішали... а побутової корупції до речі, теж менше стало. твій основний вереск почнеться, коли на митниці лад почнуть наводити - як же ти тоді харчуватися будеш? палене вино заборонили - теж галасуєш.
велика трагедія тіки заткайтесь? Бо поліцаї недоторканні?
Палене вино заборонили?) Ти цю лапшу, парторг, вішай на вуха пійонерам та шпані з патрульної поліції. Я писав про те що виробництво вина заборонили і офіційні виробники та держава терпить збитки, на догоду євросоюзу. А на рахунок "пальоного" то в свисточок ви нам свиснете Тобі скинути телеграм канал де можно спирт купити? Кислотою так само торгують, но то вже шукай сам... Чи мож розкажеш, що спирт в телеграмі гірший ніж те чим з дозволу держави торгують в магазинах? Газди на буковині для себе вже давно для самогонні апарати купили... і вертіли Твої акцизи на своїм
ти так пишеш, що половина не зрозуміло, що хотів сказати. перевтомлення?..
як я зрозумів з ваших дописів, заборонили виробництво вина не за технологією? й? нехай виробляють винний напій, якщо є попит. тому взагалі не розумію, в чому накид, окрім того, що хтось отримав збитки. гадаю системні виробники й далі виробляють.
не подобається акциз - скільки там 75% вартості? зрозуміло, без акцизу цікавіше торгувати. як й контрабанду возити. й податки не платити. але це лише в Україні це дозволяється, навіть в Румунії - вже ні
що ти маєш на увазі під побутовою корупцією ? Учителів з лікарями? ну це да їх надо жучити, це вони в нас державу розікрали. Тцк тр... ухилянтів, шо аж шуба завертається ) це корупція ? Чи куда? почнуть вони на митниці передасте митницю під іноземне управління з наглядовою радою з братів наємів та міндічів? Не здивуюсь. Тільки будете сидіти в своїм вільнім Арканарі самі. Нормальні люди звідси виїдуть.
вчителі з лікарями - так, це теж корупція, але я її розглядаю останньою - бо інакше без цього залишимося й без вчителів, й без лікарів. а загалом побутова корупція, це коли людина вирішує ті чи інші питання за гроші. ТЦК - це теж з цієї опери, але так вона розквітла - воєнкоми до війни таких грошей й близько не бачили.
я так й знав - митниця святе. корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених процедурах.
ти взагалі читав ТББ? бо схоже теж не розумієш значення цього вислову. в "освобожденном Арканаре" в першу чергу не буду жити я - а тобі можливо сподобається, ні точно сподобається
Когда Хантер или кто другой врёт, с эти можно и нужно спорить и это надо опровергать.
Ні, не потрібно. Бо він бреше не тому, що так думає чи чогось не знає і йому начебто треба щось пояснювати . Думаєте він не знає про катування військових в полоні? Але це заперечує. Думаєте йому тут не пояснювали про викрадення , увʼязнння і знищення на окупованих тих, хто посмів щось сказати проти окупантів? Знає, але знов каже «а в другіх гарадах не убівалі». Думаєте він не знає як в Херсоні дрони нищать всі цивільні автомобілі без розбору, а часто навіть пенсіонерів які пішки йдуть до магазину? Все знає і розказує про хорошіх руських, Він провокує , а російських тролів годувати нема сенсу. Їм є сенс відповідати лише з метою вивести їх на камінг-аут і подальший довгий гарний бан. На пару тижнів. Як це було з «СВО» та іншими моментами, де він качав зраду тут.
Shaman написав:припускаю що в КОЖНОМУ окупованому місті були випадки розстрілів або зникнень
А я разве где-то утверждал обратное? Но тот же местный "практик" с помощью нехитрых арифметических табличек легко сможет даже какую-то пользу в этом найти -- что-то из разряда "зато они сильно устали/не могли находиться в другом месте"...
Журналісти зазначать, що безстрокове замороження €210 млрд росактивів, замість голосування кожних шість місяців щодо цього, стало першим великим кроком.
Агентство підкреслює, що це усуває ризик того, що Угорщина чи Словаччина можуть у якийсь момент заблокувати продовження, змусивши ЄС повернути кошти Росії.
Також Reuters пише, що безстрокове замороження має переконати Бельгію підтримати план Європейського Союзу щодо використання російських коштів для надання Україні кредиту обсягом до €165 млрд для покриття бюджетних потреб у 2026−2027 роках.
Європейська рада має зібратися 18 грудня, щоб фіналізувати деталі репараційного кредиту та вирішити решту проблем. Зокрема, йдеться про гарантії для Бельгії від усіх держав-членів, аби вона не залишилася сама оплачувати можливий рахунок у разі успішного позову Москви.
Shaman написав:по-перше, як нормально вже стала війна. це не війна, а агресія значно більш потужної держави. яка обісралася у військовому сенсі. тому гатить по цивільних. щось розвинені країни так не воюють, вони знищують військові сили, а не цивільне населення. ЛАД, на дворі 21 сторіччя. цивільних вбивають цілеспрямовано лише терористи.
Україна чомусь так не воює. але Раша звинуватили нас у вигаданих обстрілах населення Донбасу, й використала це як один з привідів.
а поки ви не визнаєте, що Раша воює в порушення всіх гуманітарних норм, власне навіть не як вермахт, а як елітні дивізії СС. але Рашу поєднує лише рівень звірства, а так в армію набирають маргиналів... але це хтось не хоче бачити, як так, така культура...
Очень много словоблудия. prodigy написал об обстреле "20 підстанцій". Это не военные цели? Вы не путаете "20 підстанцій" с "цивільним населенням"? А если это не военные цели, то НПЗ тоже. Так что не надо перекручивать.
так підстанції в місті і тилу не військові цілі .....
Хм...
Украинские дроны поразили пять подстанций на территории РФ. Совокупная мощность составляет 5066 мегавольт-ампер.
Об этом сообщает командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.
Это совместная операция по ССО.
«Червяки, помним: „свет/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно“. Блэкаут — это не страшно», — иронически говорится в сообщении.
Shaman написав:.......... так підстанції в місті і тилу не військові цілі, особливо аж двадцять штук. від обстрілів НПЗ на Раші падає експорт, а від обстрілів енергетики може настати гуманітарна катастрофа - особливо якщо будуть морози. ви це чудово розумієте, й руські це теж розуміють - але продовжують гатити - бо в них немає інших аргументів.
різниця в наслідках для населення. розвинені країни не роблять геноцид цивільного населення. й дуже дивно, що різні ліваки волають про Ізраїль, а про України теж раптова сліпота. за вашою логікою ЛАД - Ізраіль теж просто наводить порядок та нищить терористів та злочинців. як й в Бразилії. як й в Венесуелі...
Вы ничего не путаете? "різні ліваки" как раз выступают против Израиля и осуждают его за Газу. И уничтожение энергетической инфраструктуры обеспечивает невозможность работы промышленности, в т.ч. оборонной.
Зачекай, то ти пишешь, що поліція не бореться з цим, то вихваляешся, які газди молодці )
собі гнати законом не заборонено.
Для себе так
І що, всі-всі лише для себе ? Точно-точно ? На продаж ні-ні ? )
та попробуй витримай конкуренцію з дешевим державним спиртом) Понятно, що не самі пють, а часом вгощають хороших людей. І даж можливо часом, ті бувають вдячні) То вже на їх совісті, лічильника на апаратах нема. То спиртзаводи лічильники мають і спиртзаводи ДЕРЖАВНІ а якось по телеграм каналах продається спирт. А поліція хай бореться, флаг їм в руки і барабан на шию. Борцуни) ще акцизи вище підніміть)