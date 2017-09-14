RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 19:16

  fler написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти б так би переймався за одеситів ...
Що московити не покарані за цей злочин ...
для чого б я мав перейматись за одеситів та миколаївців?
Ти ж коли я переймався, пару місяців тому, в один голос з флер запевняли, що зонтик пво і генерація "різна", і захисні споруди навколо підстанцій, і підстанція 330 на 110 у дворі поліклініки, заграниця нам поможе... То я вас послухав і не перймаюсь, там все ок. Черчіль ж сказав- блекаут в москві! Шо не ясно?

Між іншим, світло у мене на районі вмикнули на годину, зараз вже нема, хоча в інших районах міста є. Не знаю чи це пов'язано з графіками. Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас. Критичну інфраструктуру вмикнули першою і не вимикають. Опалення працює, вода є.

Тримайтесь
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 19:18

  холява написав:

…..може я не ту аватарку читаю
Скажуть що ви помилились

Одеса та Миколаів це наша земля,їм можно тільки співчувати

.
можно поспівчувати.
Юмор в мене вже такий.
Коли я писав, що до цього іде, вони тільки хіхікали.
Був я в одесі в грудні 22, коли там була репитиція кінця світла так що уявлення маю трохи...
Доречі запоріжжя теж не можно сказати, що в безпеці, дуже навіть може статись що буде на лінії артвогню, якщо резервів не нашкребуть щоб посадити на лінію за нами.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 19:31

  fler написав:Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас.

Це у вас на базарі кажуть експертна група, яка також займається вступом до ЄС до 01.01.2027?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 19:36

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:А Water ни з ким не спорить, він констатує факти.

Странные факты - ненаблюдаемые...

Ким нєнаблюдаємиє,

Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН :(
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 19:38

  _hunter написав:
  budivelnik написав:А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ......

А ссылка на новость - а не собственная интерпритация - есть? ;)

Я уже давал ссылку с цитатой в viewtopic.php?p=5915330#p5915330.
Ссылку на оригинальное сообщение Reuters - https://www.reuters.com/business/finance/eu-set-indefinitely-freeze-russian-assets-removing-obstacle-ukraine-loan-2025-12-12/
Но тут предпочитают пользоваться пережёванными продуктами.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 19:40

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ......

А ссылка на новость - а не собственная интерпритация - есть? ;)

Я уже давал ссылку с цитатой в viewtopic.php?p=5915330#p5915330.
Ссылку на оригинальное сообщение Reuters - https://www.reuters.com/business/finance/eu-set-indefinitely-freeze-russian-assets-removing-obstacle-ukraine-loan-2025-12-12/
Но тут предпочитают пользоваться пережёванными продуктами.

Я потому и решил уточнить. После уточнения - как, впрочем, и ожидалось - личная интерпретация оказалась фантазией :oops:
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 19:45

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось
А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.
при этом: как говорила под половину населения на русском - так и продолжали гоаорить :lol:
Статистика використання російської мови в Україні показує значне зниження її вжитку, особливо після 2022 року

Сппсибо, Кэп! :lol:
Речь-то шла про "до того".
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 19:47

  Banderlog написав: якщо резервів не нашкребуть щоб посадити на лінію за нами.


Та шкребуть, поглядите в телеге, прямо от дерева отдирают, в которое ухилянт вцепился.
И блопосты мобильные опять ставят и в Киеве и в Днепре.
Стараются, понимают как вам тяжело.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 20:15

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав: якщо резервів не нашкребуть щоб посадити на лінію за нами.


Та шкребуть, поглядите в телеге, прямо от дерева отдирают, в которое ухилянт вцепился.
И блопосты мобильные опять ставят и в Киеве и в Днепре.
Стараются, понимают как вам тяжело.

Нам ще півбіди.
Біда в гуляйполі і степногірську.
Но в нас в натяжку.
Щодо тих кого віддирають... в нас поповнення майже нема, а з тих кого привозять третина тікає на 3й день після того як їх мобілізували в воєнкоматі. Це щитайте ще і якийсь час їх везли... :lol:
Так шо особо не обнадьожуйтесь
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 20:17

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:-----------------------------
budivelnik
А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ......
-----------------------------
А ссылка на новость - а не собственная интерпритация - есть? ;)

Я уже давал ссылку с цитатой в viewtopic.php?p=5915330#p5915330.
Ссылку на оригинальное сообщение Reuters - https://www.reuters.com/business/finance/eu-set-indefinitely-freeze-russian-assets-removing-obstacle-ukraine-loan-2025-12-12/
Но тут предпочитают пользоваться пережёванными продуктами.

Я потому и решил уточнить. После уточнения - как, впрочем, и ожидалось - личная интерпретация оказалась фантазией :oops:
Ну, не совсем фантазией.
Решение о бессрочном замораживании активов ЦБ РФ, действительно, принято.
Другой вопрос, что это ещё не гарантия их использования для репарационного кредита. Несколько дней надо подождать.
А кроме этой цели такое решение могли принять, чтобы всякие орбаны и фицо не выбивали себе конфетку каждые 6 месяцев за согласие.
