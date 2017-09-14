|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 13 гру, 2025 20:19
Schmit написав: pesikot написав: Schmit написав:
З росією є умови, оприлюднені через Трампа, так, важкі і принизливі. Така реальність, ось так допокращували перемовні позиції. Можна ще продовжити "покращувати", приблизно зрозуміло, що з того вийде.
Росія хоче миру ?
Ти ніяк не хочешь відповісти на просте питання ?
так чи ні ?
Якщо "так", то як це з обстрілом Одеси корелює ?
PS. Скажу тобі те, що ти не здатен зрозуміти (як і багато хто) - якщо хочуть миру, то не обстрілюють.
А припиняють обстріли
РФ хоче лише на своїх умовах, які стають все жорсткішими. Чому обстрілює - передивись останні відео Славка щоб зрозуміти елементарне.
Питання в іншому, чому євролідори не хочуть миру на ніяких умовах взагалі? Вони своїм базіканням відвернули Зе від прийнятних умов у квітні і в результаті ми маємо сьогодні більш жорсткі умови.
про це вже можна говорити
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41782
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 13 гру, 2025 20:23
_hunter написав: Water написав: _hunter написав:
Странные факты - ненаблюдаемые...
Ким нєнаблюдаємиє,
Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.
Яка мета твоєї брехні?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3687
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 13 гру, 2025 20:40
Water написав: _hunter написав: Water написав:
Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.
Яка мета твоєї брехні?
просто тролити. тролити та провокувати. тому - не звертати увагу, сенсу там нуль...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11032
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|168630
|
|
|1493
|365072
|
|
|6076
|1059099
|
|