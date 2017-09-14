RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 20:19

про це вже можна говорити

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:З росією є умови, оприлюднені через Трампа, так, важкі і принизливі. Така реальність, ось так допокращували перемовні позиції. Можна ще продовжити "покращувати", приблизно зрозуміло, що з того вийде.


Росія хоче миру ?
Ти ніяк не хочешь відповісти на просте питання ?
так чи ні ?

Якщо "так", то як це з обстрілом Одеси корелює ?

PS. Скажу тобі те, що ти не здатен зрозуміти (як і багато хто) - якщо хочуть миру, то не обстрілюють.
А припиняють обстріли

РФ хоче лише на своїх умовах, які стають все жорсткішими. Чому обстрілює - передивись останні відео Славка щоб зрозуміти елементарне.
Питання в іншому, чому євролідори не хочуть миру на ніяких умовах взагалі? Вони своїм базіканням відвернули Зе від прийнятних умов у квітні і в результаті ми маємо сьогодні більш жорсткі умови.

про це вже можна говорити
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 20:23

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:Странные факты - ненаблюдаемые...

Ким нєнаблюдаємиє,

Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН :(
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.

Яка мета твоєї брехні?
  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН :(
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.

Яка мета твоєї брехні?

просто тролити. тролити та провокувати. тому - не звертати увагу, сенсу там нуль...
