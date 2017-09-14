Додано: Нед 14 гру, 2025 12:35

ЛАД написав: Будівельник написав: Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці. Повір , фахівець(тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично Оригинальное рассуждение. Оригинальное рассуждение.

Це совкова ідеологія щоякщо в когось багато - то це виключно за рахунок того що когось обібрали....Це створює в очах люмпена картинку проклятого імперіаліста.....Якщо жкількість СПОЖИВАЧІВ(товарів/послуг) , яких як правило в 1,5-2 рази більше ніж кількість ВИРОБНИКІВ(товарів/послуг) і виробники є ОДНОЧАСНО ще й СПОЖИВАЧАМИ....То зменшення кількості населення при умові що з країни виїзжає ТРИ особи ( один виробник+два споживачі(як правило дитина цього виробника і тато або мама) - то для ФАХІВЦЯ (він же ВИРОБНИК ) нічого не змінюється він як працював так і працює , як з його праці годувалось крім нього ще 1,5-2 непрацюючих - так і годується...Друге питання що неграмотні припустять що з країни виїде ВИРОБНИКІВ стільки ж скільки й споживачів...Тоді якби на тих хто залишиться зросте навантаження..Але тут питання в лобА хто залишається ? Члени СІМЇ цього виробника(діти і батьки пенсіонери)..А як назвати людину яка кидає свою сімю?Тому в мене СТАНДАРТНІ цінності і якщо б сталось що я повинен виїхати на заробітки то мій алгоритм був би наступнийа - беру сімю з собоюб - якщо батьки не хочуть їхати -утримую їх за свої доходи пересилаючи їх з закордону до того часу поки вони жів..Може в головах совків інтернаціонат і інша бадяга перевищує цінності сімї... але я вважаю це ЗБОЧЕННЯМ.