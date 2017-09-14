|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:58
Banderlog написав:
Мінські домовленості це був шанс уникнути війни.
та невже. здача криму без бою дуже сильно допомогла уникнути війни..
підписання мінських дуже сильно допомогло уникнути захоплення дебальцево та припинити обстріли восєм лєт..
не було ЖОДНОГО шансу уникнути війни, окрім білоруського сценарію, коли війна перейшла би у внутрішній террор. попередити війну могла тільки участь американських військ у стабілізації "кордонів днр" або якісь реальні санкції, або особиста погроза ліквідувати пуйла.. ну реальність таких сценарів всі розуміють
trololo
Повідомлень: 6454
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:02
Water написав: andrijk777 написав: Water написав:
Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО.
А що це означає??
Позаблоковий це прямо означає не вступ до блоків(НАТО - це блок).
Завтра Banderlog вступить у клюб любителів парадів, це десь заборонено, якщо до цього він був звичайним любителем протилежної статі і наголошував на цьому?
ви ж розумієте що Мексиці теж не заборонено вступити в китайське НАТО, але вона цього ніколи не зробить. Навіть якщо їх президент перечитається уставів ООН на ніч
Letusrock
Повідомлень: 2915
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:08
trololo написав: Banderlog написав:
Мінські домовленості це був шанс уникнути війни.
та невже. здача криму без бою дуже сильно допомогла уникнути війни..
підписання мінських дуже сильно допомогло уникнути захоплення дебальцево та припинити обстріли восєм лєт..
не було ЖОДНОГО шансу уникнути війни, окрім білоруського сценарію, коли війна перейшла би у внутрішній террор. попередити війну могла тільки участь американських військ у стабілізації "кордонів днр" або якісь реальні санкції, або особиста погроза ліквідувати пуйла.. ну реальність таких сценарів всі розуміють
здача криму без бою дозволила уникнути війни з рф тоді.
І хто вам мішав воювати в ато ? А зараз в повномаштабці?
Вважаю білоруський сценарій кращим варіантом ніж те що сталось зараз.
Щоб продовжувати війну нам всеодно потрібно застосовувати внутрішній терор для проведення мобілізації та уникнення дезертирства і маштаби явно вищі ніж в білорусії та і недостатні
Banderlog
Повідомлень: 4223
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:11
Banderlog написав:
Мінські домовленості це був шанс уникнути війни.
А потім нарід проголосував за шоу.
fler казала шо мінські домовленості це зрада.
Water
Повідомлень: 3700
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 248 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:13
Banderlog написав:
Вважаю білоруський сценарій кращим варіантом ніж те що сталось зараз.
На наступних виборах 73% голосують за завгара?
Water
Повідомлень: 3700
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 248 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:15
Banderlog написав:
здача криму без бою дозволила уникнути війни з рф тоді.
та невже, а шо то за війна була в 2014-2015? і чому не припинились вбивства після підписання мінська-2
Вважаю білоруський сценарій кращим варіантом ніж те що сталось зараз.
білоруський сценарій в наших умовах добре видно було в бучі, херсоні чи ізюмі..
масові вбивства, етноцид, викрадення дітей, заборона мови та інші "кращі варіанти". і не треба порівнювати примусову мобілізацію із терором та масовими вбивствами, це абсолютно різне.
trololo
Повідомлень: 6454
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:24
Всё юрЫст
Пора тебе в ДШВ к Манько проявить себя, так сказать, до последней капли крови.
барабашов
Повідомлень: 5524
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:26
Banderlog написав:
Щоб продовжувати війну нам всеодно потрібно застосовувати внутрішній терор для проведення мобілізації та уникнення дезертирства і маштаби явно вищі ніж в білорусії та і недостатні.
Це допоможе? Залучення нової живої сили у військо? Перемогти у війні
d44
Повідомлень: 807
З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:28
Banderlog написав:
Нема в нас ніяких кумів. Поворотньою точкою в нас був майдан. держава в нас була побудована на копромісах. Від нейтральності, позаблоковості до купи політичних партій включаючи комуністичну, особливого статусу російської мови та окремості держави і релігії. Коли ж Ви рішили, що ваша точка зору єдино правильна а всі інші ідеології треба заборонити ви відкрили скриню пандори.
Не всім в Україні нравляться гейпаради та встановлення мінор. воно звичайно можно альтернавні точки зору роздавити силою, але для цього треба давити а не ховатись в польщі.
Так, вступ до ЄС і невступ до НАТО і був тим самим компромісом. І Янукович і Тимошенко балотувались як євроінтеграційні кандидати, тобто переважна більшість громадян України обрали інтеграцію в ЄС, від якої Янукович відмовився. Ви переписуєте історію - ніхто інтеграцію в ЄС не нав'язував. Це був вибір українців.
Стосовно гейпарадів та менор взагалі незрозуміло - Вам хтось забороняв любити жінок чи примушував сповідувати іудаїзм?
АндрейМ
Повідомлень: 669
З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:32
trololo написав: Banderlog написав:
Мінські домовленості це був шанс уникнути війни.
та невже. здача криму без бою дуже сильно допомогла уникнути війни..
підписання мінських дуже сильно допомогло уникнути захоплення дебальцево та припинити обстріли восєм лєт..
не було ЖОДНОГО шансу уникнути війни, окрім білоруського сценарію, коли війна перейшла би у внутрішній террор. попередити війну могла тільки участь американських військ у стабілізації "кордонів днр" або якісь реальні санкції, або особиста погроза ліквідувати пуйла.. ну реальність таких сценарів всі розуміють
БРЕХНЯ! Щоб не було війни - найкращий варіант до неї ГОТУВАТИСЬ! На підготовлених нападають рідно. Як мінімум підготовка збільшує шанси цю війну не програти.
Ми не готуватись.
Ми(не я) обрали Зеленського щоб не було війни!!! Тому що Порошенко страшив людей війною, а Зе говорив що все порішає за тиждень.
Тепер ми(ти) впадаємо в іншу крайність - вважаємо що війна буде вічною. Тепер ми(ти) вважаємо що РФ завжди буде тільки нападати, мирних варіантів співіснування немає. Існує! Фінляндія, Грузія, Білорусь і інші - всі якось живуть мирно. А у вас єдиний варіант - вічна війна.
andrijk777
Повідомлень: 7113
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
