RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16200162011620216203>
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 00:43

  Hotab написав:ЛАД
Так а ви не думали, що більшість цих проблем якраз і створює цей чудовий зелений тариф? А не сама зелена енергетика .
Канєш, якщо населенню платити за виробництво тоді, коли енергія не треба, вони будуть качати і далі в мережу , це ж жива копійка. І навпаки, хто ж буде вкидати енергію в мережу без вихлопу для кишені? Власники домашніх СЕС будуть або:
- не приймати з власного поля зайву енергію (зменшувати генерацію примусово )
- піклуватись самі про її збереження. Наприклад гріти бойлер чи прання /посудомийка вдень, а не коли зручно ( адже при скиданні зайвої е/е вдень , іі можна безкоштовно взяти ж ввечері)

Зеленый тариф в Европе и США не существует. Но проблемы есть.
То, что вы предлагаете, на практике достаточно сложно.
Надо либо ИИ, либо аккум. Второе проще.
А вообще для такой регулировки надо знать ситуацию в сети.
Вы можете посмотреть на часы и на ясное солнечное небо и отключить свою СЭС. Но при этом в других местах может быть пасмурно и ваша энергия совсем не помешала бы.
А возможно, наоборот.
Вы стали ярым поклонником СЭС и Греты? :)
Настолько ярым, что не хотите даже признавать наличие проблем и вопросов?
Тем более, что решения существуют - например, аккумуляторы, гидроаккумулирующие станции, управление спросом. Т.е. не надо отказываться от СЭС, а просто не строить тупо всё больше СЭС, не думая больше ни о чём.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38076
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 00:46

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:..........
Наприклад за вступ до тайожного союзу не було запєрєчєнь, чи потрібно було вступать? Бо вже й грошей були дали.
У вас какие-то перепады.
Порой такие, что воспринимается просто как желание потроллить.
Какая связь между вступлением в НАТО и вступлением в ТС?
Это, вроде, совершенно разные вопросы.

Ні, це також позаблоковий статус. Чи нам тут дозволено вступать, а там- зась? Ким дозволено?

Не притворяйтесь.
ТС это экономический союз, аналог ЕС.
НАТО - чисто военный союз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38076
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 00:48

  sergey_stasyuk555 написав:
  Water написав:Я тут сьогодні випадково поспілкувався зі знайомим, який трішки в темі стосовно модернізації в рамках так-би мовити всієї країни.
1. Дєнєг нєт.
2. Дуже цікавий проект, але я колись чув у срср шось подібне були зробили у якомусь військовому містечку і воно працювало. Так ось, одна всесвітньо відома фірма-виробник зробила таке собі підземне сховище теплоносія, вони тупо влітку за допомогою теплообмінника накопичують тепло, нагріваючи теплоносій і зберігаючи у чомусь. Потім цей теплоносій гріє гарячу воду, яка йде на опалення в осінньо-зимовий період, а також круглий рік власне гаряча вода.
3. Чи буде в нас реалізовано і де саме він не знає, бо див. п.1. Також це ще тільки перший рік як запустили. Якщо воно піде, в них є ідеї влітку охолоджувать, але це поки-що складно, поки-що тільки нагрів.

нічосє які в тебе опілки в голові...

А ти вже самозабанився?
Гугли Vantaa Energy.
UPD: Ще Данія за допомогою морської води охолоджує близько 100 тис. будинків.
Water
 
Повідомлень: 3710
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 00:49

іксперди-енергетики, скільки в Україні діючих ГАЕС? ))
і скільки % споживання електроенергії вони забезпечують? ))

про "проблеми" з електроенергією в Австралії:
Австралія надаватиме споживачам щонайменше три години безкоштовної сонячної електроенергії щодня згідно нової урядової програми.


дикі люди ці австралійці, не знають що треба тарифи знов множити на 2 ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 00:53

  Water написав:А ти вже самозабанився?
Гугли Vantaa Energy.
UPD: Ще Данія за допомогою морської води охолоджує близько 100 тис. будинків.

тобто діючої системи жодної в світі ще немає...
зрозуміло.
данія щось охолоджує... не ганьбись.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 00:54

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:У вас какие-то перепады.
Порой такие, что воспринимается просто как желание потроллить.
Какая связь между вступлением в НАТО и вступлением в ТС?
Это, вроде, совершенно разные вопросы.

Ні, це також позаблоковий статус. Чи нам тут дозволено вступать, а там- зась? Ким дозволено?

Не притворяйтесь.
ТС это экономический союз, аналог ЕС.
НАТО - чисто военный союз.

Шо мені прітворяться, був СНГ, потім ТС, а там й якійсь ОДКБ.
Так само й НАТО, яким рішенням і хто нам забороняв туди вступать? У всякому випадку подать заявку на вступ?
Water
 
Повідомлень: 3710
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 00:54

ЛАД

Зеленый тариф в Европе и США не существует. Но проблемы есть.


Там є дещо, що його нагадує. Я ж вам приводив приклад ЧГ.
Якщо я вдень скидаю, я створюю особистий позитивний баланс. Ввечері (коли мені зручно і треба) беру з мережі . У нас те саме. Тільки за позитивний баланс по фінішу у нас доплатять. У них він згорить.
Так от саме такий підхід не стимулює використовувати енергію тоді, коли є зайва. А стимулює «коли зручно».
Те саме і з електромобілями. Навіщо думати коли його заряджати при наявності СЕС, якщо я краще енергію скину, а візьму заряджати коли захочу.
І інше питання, якби у мене її в обід не приймають. Мабуть я б заряджався в обід,
Hotab
 
Повідомлень: 17354
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:01

  sergey_stasyuk555 написав:
  Water написав:А ти вже самозабанився?
Гугли Vantaa Energy.
UPD: Ще Данія за допомогою морської води охолоджує близько 100 тис. будинків.

тобто діючої системи жодної в світі ще немає...
зрозуміло.
данія щось охолоджує... не ганьбись.

Он с Дании наверно пишет про грандиозные прожекты
А там летом плюс 35 с мая
Как в Анталии
Поэтому надо всё и только ледяной морской водой охлаждать(и качать её по трубе с Гренландии)
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 17 гру, 2025 01:02, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5526
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:02

  Hotab написав:ЛАД
Зеленый тариф в Европе и США не существует. Но проблемы есть.

Тільки за позитивний баланс по фінішу у нас доплатять. У них він згорить.

Ні, він не згорить, за позитивний баланс теж сплачують за цінами енергоринку, тобто вдень ціна мінімальна, у деяких вроді існує мінімальна закупівельна ціна у розмірі 6 ойроцентів.
Water
 
Повідомлень: 3710
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:04

  Water написав:
  Hotab написав:ЛАД
Зеленый тариф в Европе и США не существует. Но проблемы есть.

Тільки за позитивний баланс по фінішу у нас доплатять. У них він згорить.

Ні, він не згорить, за позитивний баланс теж сплачують за цінами енергоринку, тобто вдень ціна мінімальна, у деяких вроді існує мінімальна закупівельна ціна у розмірі 6 ойроцентів.

Ну я за всю європу не знаю, ЛАД каже не платять . В ЧГ дійсно не платять, різниця згорить
Hotab
 
Повідомлень: 17354
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 16200162011620216203>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 171008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 367575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1062477
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.