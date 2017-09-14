тут пробігся очами по інтерв'ю головного штурмовика країни Манько і дещо привернуло мою увагу.



В інтерв'ю мова йде про ситуацію навколо Гуляйполя. Для мене той район це не просто населені пункти на мапі, а цілком реальні місця, де я був. Я був в Новополі, Зеленому полі, Малинівці, Полтавці, в Успенівці ми жили, в 2022 році це був тил тил, саме там отримав поранення Ілля Волошин, після відпрацювання по населеному пункту РСЗВ. Наразі всі ці села окуповані.



Манько каже "цілі батальйони відступили", але треба з'ясувати чи розуміють читачі, що сьогодні означає формулювання "цілі батальйони" чи ні?



Ймовірно, вам доводилося чути в інтерв'ю різних військових та громадських діячів вислови на кшталт: "укомплектовані на 10 відсотків", "укомплектовані на 25 відсотків" і тому подібне. А що це означає на практиці?



Уявіть, що в батальйоні має бути близько 3-х піхотних рот, рота вогневої підтримки, мінометна батарея, рота безпілотних систем, рота забезпечення, авто рота і ще декілька підрозділів чисельністю від 15 до 100 людей. Загальна чисельність батальйону складає від 500 до 1000 людей.



Коли Манько каже "відступають цілі батальйони" у читача може скластися враження, що мова йде про відступ сил чисельністю від 500 і більше людей, але це дуже далеко від реальності. А реальність така, що з урахуванням нестачі особового складу, поранених, хворих, дезертирів і особового складу з обмеженою придатністю, фактично на піхотні позиції може заступати 1 - 2 взводи солдат, відповідно, 30 - 60 чоловік. При цьому частина з них помирає під час виконання бойового завдання, частина отримує поранення, частина втікає в СЗЧ відразу після першого виходу на позиції.



Тому, коли він каже "відступили цілі батальйони", ймовірно, мова йде про відступ декількох людей, в буквальному сенсі. При цьому частина цих людей може бути: хворими, травмованими, старими, а разом з ними алкоголіки, наркомани, дебіли і покидьки, яких ТЦК зловила на вулицях, а вони в свою чергу не стали втікати з учбового центру і таки потрапили на війну.



Щоб ви могли краще зрозуміти наскільки не вистачає людей у війську та як мало людей насправді захищають ваш дім, зайдіть в якесь більш менш популярне кафе у вечорі суботи. Подивиться по сторонах і уявіть, що окремі населенні пункти, які ми нещодавно втратили, обороняло менше людей, ніж відпочиває чоловіків у цьому кафе саме зараз. Уявіть що менша кількість людей прямо зараз обороняє окремі населені пункти, які скоро будуть захопленні росіянами.



А ще краще, зупиніться на станції метро, наприклад, на Хрещатику або Майдані Незалежності, подивіться на людей навколо і уявіть, що зараз їх навколо вас більше, ніж вся боєздатна піхота в окремо взятої умовної бригаді ЗСУ. Подобається? Як вам відчуття? Все ще відчуваєте себе в безпеці?



Прийдіть в кінотеатр, подивиться навколо та зрозумійте, що саме зараз шлях до вашого будинку, де б він не був, захищає менше людей, ніж у цьому залі. Не стане цих людей і чекайте новини про черговий прорив фронту.



Вже давно оборона країни тримається на позиціях БпЛА і невеликий кількісті піхоти.



Якщо ви досі відчуваєте себе в безпеці, тоді подумайте про те, що з 2022 по 2026 рік якість середньо статистичного військового сильно змінилася. Тих людей, які йшли у військо з самого початку, дуже мало. Їх залишки тонким шаром розмазані по війську, яке формально постійно збільшується. То корпусна система додала додаткових підрозділів, то СБС збільшують в кількості, а фактично це гумова кулька, яку надувають, вона тріщить і тільки дивом досі не луснула.



Якщо ви не належите до війська, до родини військового, ветерана, або до якойсь справи, безпосередньо пов'язаної з захистом країни, тоді уявіть, що більшість тих людей, які зараз у війську, не мають бажання вас захищати, точно так само, як цього бажання не маєте ви самі. На цьому у мене все.



П.С. Я взагалі не здивований тому, що відбувається в районі Гуляйполя, більш того, я впевнений у тому, що буде ще гірше, а потім стане ще гірше і ще.