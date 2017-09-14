RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:34

  BIGor написав:
  fox767676 написав:українці - у т.ч. нащадки чемерисів(марійців) і безліч гагаузів, ашкеназів , армян

Скажи чесно, ти дебіл?


ти чого такий знервований завжди ?
поляки в обличчя плюють жалюгідному безхатченку ?
Ось зараз, наприклад
Ти вважаєш що українські гагаузи не мають права називатися українцями, поки фаріон череп не виміряє ?
Охолонь
Якщо пощастить, то твої онуки будуть майже справжніми поляками, тебе повинно це заспокоювати
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:40

  budivelnik написав:Трошки з затримкою , але висказалось всього троє, тому чекати навряд чи потрібно .
Отже
КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ
Для правильного вирішення завдання нам потрібні коректні данні.
1 Кількість військових призваних в ЗСУ станом на 2022 рік....?
Можна СТВЕРДЖУВАТИ що сьогоднішні ЗСУ на 70-80% складаються з людей призваних в 2022 році
2 Що таке хороший військовий(цемент для новобранців) ?
Це військовий який ВИКОНУЄ покладені на нього завдання при цьому стараючись не загинути....
3 Як визначити зростає чи падає кількість ХОРОШИХ (профнайкращих) військових?

Тут вже буде сам алгоритм і він трошки більший ніж одна фраза...
Беремо некрологи і вивчаємо скільки у відсотках там військових яких призвали у
рік____________________________мої спостереження
2022 році_________________________20%
2023 році_________________________30%
2024 році_________________________50%

Звідси висновок
Якщо % загиблих 2022 року призову менша від % військових 2022 року призову
То відсоток тих хто пройшов КРИМ/РИМ/Мідні Труби - зростає...
Тобто так само як в Другу світову Берлін брали ті хто залишився живим в перших пів року від початку війни
так само і у нас - Москву спалять ті хто не загинув з призваних в 2022 році.

Будуть розумні питання-радий відповісти
Різним тям сявкам під парканом - відповім просто
моська тявкає-караван йде.

Будівельник тобі ж не 12 років щоб фігню нести?
Подивись вік мобілізації в червону армію в 1941-1945 роках.
В бойові частини це 15 - 45 років
Так, так з 15 років, бо 18-25 це найкращі солдати.

Є одна в світі суицидальна країна що мобілізує 45-60
Цікаво, чим це завершиться?
UA
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:42

  fox767676 написав:
  BIGor написав:
  fox767676 написав:українці - у т.ч. нащадки чемерисів(марійців) і безліч гагаузів, ашкеназів , армян

Скажи чесно, ти дебіл?


ти чого такий знервований завжди ?
поляки в обличчя плюють жалюгідному безхатченку ?
Ось зараз, наприклад
Ти вважаєш що українські гагаузи не мають права називатися українцями, поки фаріон череп не виміряє ?
Охолонь
Якщо пощастить, то твої онуки будуть майже справжніми поляками, тебе повинно це заспокоювати

Людина з українським дипломом аудитор в Польщі
Як думаешь чим він заробляє?
UA
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:45

  UA написав:
  fox767676 написав:
  BIGor написав:Скажи чесно, ти дебіл?


ти чого такий знервований завжди ?
поляки в обличчя плюють жалюгідному безхатченку ?
Ось зараз, наприклад
Ти вважаєш що українські гагаузи не мають права називатися українцями, поки фаріон череп не виміряє ?
Охолонь
Якщо пощастить, то твої онуки будуть майже справжніми поляками, тебе повинно це заспокоювати

Людина з українським дипломом аудитор в Польщі
Як думаешь чим він заробляє?

мабуть аудіенціями :mrgreen:
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Людина з українським дипломом аудитор в Польщі
Як думаешь чим він заробляє?

Ну от ти мєнт без освіти в Чеорногорії - давай подумаєм чим ти заробляєш?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10427
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Якщо пощастить, то твої онуки будуть майже справжніми поляками, тебе повинно це заспокоювати

Скажи чесно, ти дебіл?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10427
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:47

  UA написав:Є одна в світі суицидальна країна що мобілізує 45-60
Цікаво, чим це завершиться?

Головне, що ти після візуального контакту ... краще за всіх знаешь, як буде в Україні, перебуваючі в Хорватії ...

Ти виїхав, ну так і живи там ... але, ніт ... спокою не дає тобі твій власний вибір

Все себе "заспокоюєшь", що тут буде все погано ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12906
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:56

  pesikot написав:
  UA написав:Є одна в світі суицидальна країна що мобілізує 45-60
Цікаво, чим це завершиться?

Головне, що ти після візуального контакту ... краще за всіх знаешь, як буде в Україні, перебуваючі в Хорватії ...

Ти виїхав, ну так і живи там ... але, ніт ... спокою не дає тобі твій власний вибір

Все себе "заспокоюєшь", що тут буде все погано ...

Песікот , тебе чекає не тільки візуальний контакт з твоїми друзами москалебурятами.
Підеш в колоборанти чи партизани?
UA
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

40 річну дитину яка у житті нічого доброго не бачила
зацькували, притисли до куту
то вона відчайдушно огризається
оце сюжет для гілки про психологію, а не ті страждання 15 річних нєврастеників
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:01

  BIGor написав:
  UA написав:Людина з українським дипломом аудитор в Польщі
Як думаешь чим він заробляє?

Ну от ти мєнт без освіти в Чеорногорії - давай подумаєм чим ти заробляєш?

Як це чим?
Прикидаюсь місцевим забудовником, та виманюю гроші в україно-африканських пілотів гелікоптерів.
На вайбер висилаю фотошопні фото динаміки будівництва.
UA
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Зараз переглядають цей форум: Ana, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

