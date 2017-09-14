|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:34
BIGor написав:
українці - у т.ч. нащадки чемерисів(марійців) і безліч гагаузів, ашкеназів , армян
Скажи чесно, ти дебіл?
ти чого такий знервований завжди ?
поляки в обличчя плюють жалюгідному безхатченку ?
Ось зараз, наприклад
Ти вважаєш що українські гагаузи не мають права називатися українцями, поки фаріон череп не виміряє ?
Охолонь
Якщо пощастить, то твої онуки будуть майже справжніми поляками, тебе повинно це заспокоювати
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:40
budivelnik написав:
Трошки з затримкою , але висказалось всього троє, тому чекати навряд чи потрібно .
Отже
КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ
Для правильного вирішення завдання нам потрібні коректні данні.
1 Кількість військових призваних в ЗСУ станом на 2022 рік....?Можна СТВЕРДЖУВАТИ що сьогоднішні ЗСУ на 70-80% складаються з людей призваних в 2022 році
2 Що таке хороший військовий(цемент для новобранців) ?Це військовий який ВИКОНУЄ покладені на нього завдання при цьому стараючись не загинути....
3 Як визначити зростає чи падає кількість ХОРОШИХ (профнайкращих) військових?
Тут вже буде сам алгоритм і він трошки більший ніж одна фраза...
Беремо некрологи і вивчаємо скільки у відсотках там військових яких призвали у
рік____________________________мої спостереження
2022 році_________________________20%
2023 році_________________________30%
2024 році_________________________50%
Звідси висновок
Якщо % загиблих 2022 року призову менша від % військових 2022 року призову
То відсоток тих хто пройшов КРИМ/РИМ/Мідні Труби - зростає...
Тобто так само як в Другу світову Берлін брали ті хто залишився живим в перших пів року від початку війни
так само і у нас - Москву спалять ті хто не загинув з призваних в 2022 році.
Будуть розумні питання-радий відповісти
Різним тям сявкам під парканом - відповім просто
моська тявкає-караван йде.
Будівельник тобі ж не 12 років щоб фігню нести?
Подивись вік мобілізації в червону армію в 1941-1945 роках.
В бойові частини це 15 - 45 років
Так, так з 15 років, бо 18-25 це найкращі солдати.
Є одна в світі суицидальна країна що мобілізує 45-60
Цікаво, чим це завершиться?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:42
fox767676 написав:
українці - у т.ч. нащадки чемерисів(марійців) і безліч гагаузів, ашкеназів , армян
Скажи чесно, ти дебіл?
ти чого такий знервований завжди ?
поляки в обличчя плюють жалюгідному безхатченку ?
Ось зараз, наприклад
Ти вважаєш що українські гагаузи не мають права називатися українцями, поки фаріон череп не виміряє ?
Охолонь
Якщо пощастить, то твої онуки будуть майже справжніми поляками, тебе повинно це заспокоювати
Людина з українським дипломом аудитор в Польщі
Як думаешь чим він заробляє?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:45
UA написав:
Скажи чесно, ти дебіл?
ти чого такий знервований завжди ?
поляки в обличчя плюють жалюгідному безхатченку ?
Ось зараз, наприклад
Ти вважаєш що українські гагаузи не мають права називатися українцями, поки фаріон череп не виміряє ?
Охолонь
Якщо пощастить, то твої онуки будуть майже справжніми поляками, тебе повинно це заспокоювати
Людина з українським дипломом аудитор в Польщі
Як думаешь чим він заробляє?
мабуть аудіенціями
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:46
UA написав:
Людина з українським дипломом аудитор в Польщі
Як думаешь чим він заробляє?
Ну от ти мєнт без освіти в Чеорногорії - давай подумаєм чим ти заробляєш?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:47
fox767676 написав:
Якщо пощастить, то твої онуки будуть майже справжніми поляками, тебе повинно це заспокоювати
Скажи чесно, ти дебіл?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:47
UA написав:
Є одна в світі суицидальна країна що мобілізує 45-60
Цікаво, чим це завершиться?
Головне, що ти після візуального контакту ... краще за всіх знаешь, як буде в Україні, перебуваючі в Хорватії ...
Ти виїхав, ну так і живи там ... але, ніт ... спокою не дає тобі твій власний вибір
Все себе "заспокоюєшь", що тут буде все погано ...
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:56
pesikot написав: UA написав:
Є одна в світі суицидальна країна що мобілізує 45-60
Цікаво, чим це завершиться?
Головне, що ти після візуального контакту ... краще за всіх знаешь, як буде в Україні, перебуваючі в Хорватії ...
Ти виїхав, ну так і живи там ... але, ніт ... спокою не дає тобі твій власний вибір
Все себе "заспокоюєшь", що тут буде все погано ...
Песікот , тебе чекає не тільки візуальний контакт з твоїми друзами москалебурятами.
Підеш в колоборанти чи партизани?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:57
40 річну дитину яка у житті нічого доброго не бачила
зацькували, притисли до куту
то вона відчайдушно огризається
оце сюжет для гілки про психологію, а не ті страждання 15 річних нєврастеників
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:01
BIGor написав: UA написав:
Людина з українським дипломом аудитор в Польщі
Як думаешь чим він заробляє?
Ну от ти мєнт без освіти в Чеорногорії - давай подумаєм чим ти заробляєш?
Як це чим?
Прикидаюсь місцевим забудовником, та виманюю гроші в україно-африканських пілотів гелікоптерів.
На вайбер висилаю фотошопні фото динаміки будівництва.
