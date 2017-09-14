|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:04
flyman
Так, але крок - польске слово.
С копейкой, всё просто.
Включил МозГ.
Погуглил
Копа — это старинная
счётно-денежная единица в Восточной и Центральной Европе (особенно в Великом княжестве Литовском и на украинских землях) до XVIII века, равная 60 штукам чего-либо. Она использовалась для подсчёта больших объёмов товаров, но в первую очередь — денег, в частности, пражских грошей (60 грошей составляли 1 пражскую гривну). Позднее «копа грошей» стала эквивалентом 60 литовских грошей, 2,5 золотых или 5/6 талера
Ослику Иа понятно, копа = копейка, отсюда и копить...
Честно? Мне по - что там и как примут. Лишь бы не били! А если и били, то не по морде, мне с людьми надо общаться на своем канале!
Как по мне, давно пора вводить в свободное обращение доллар и мозг не парить!
И свободное перемещение по всему миру, безо всяких ограничений!
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:07
SATAN написав:flyman
Так, але крок - польске слово.
С копейкой, всё просто.
Включил МозГ.
Погуглил
Копа — это старинная
счётно-денежная единица в Восточной и Центральной Европе (особенно в Великом княжестве Литовском и на украинских землях) до XVIII века, равная 60 штукам чего-либо. Она использовалась для подсчёта больших объёмов товаров, но в первую очередь — денег, в частности, пражских грошей (60 грошей составляли 1 пражскую гривну). Позднее «копа грошей» стала эквивалентом 60 литовских грошей, 2,5 золотых или 5/6 талера
Ослику Иа понятно, копа = копейка, отсюда и копить...
Честно? Мне по - что там и как примут. Лишь бы не били! А если и били, то не по морде, мне с людьми надо общаться на своем канале!
Как по мне, давно пора вводить в свободное обращение доллар и мозг не парить!
И свободное перемещение по всему миру, безо всяких ограничений!
в Болгарії "стотінка"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41838
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:10
flyman написав: budivelnik написав: UA написав:
budivelnik
Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн
Але хочуть ще бо встигають ОТРИМАТИ досвід
Найвища ймовірність загинути - перших 100 днів...
А тепер приміни мій алгоритм до педераційників..
математика не б'ється
не тільки математика , но і логіка)
по перше там контрактники.
2. Не вся армія в однакових умовах, це не армія першої світової.
Для десантника це не очевидно, но здобування реального бойового досвіду не сприяє тому щоб не попасти в колонку втрати. )
а по цифрам
Ліпше вам туди не зазирати
це все секрет. Скоро ще і арифметику засекретять. Начнем з того що влада заявляла що в нас призивають по 30 т на місяць. Берем 36 місяців з кінця 22 і маєм 1млн + 1млн.
А убд є 1,3 млн.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4238
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:11
flyman "списівка"
Упс! Гарна назва для Горiлки!
Патентуйте!
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:16
SATAN написав:
flyman "списівка"
Упс! Гарна назва для Горiлки!
Патентуйте!
«Списівка» - це списаний по сітківці або по суглобам (з вагою 120 кг суглоби не тримають, падає на сраку)
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 20 гру, 2025 00:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17391
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:19
Banderlog . Не вся армія в однакових умовах, це не армія першої світової.
Скiлз та iн., зараз не головне.
Можна бути супер-пупер рембо, пройти вiйни й спiймати ФАБ сидячи у бункерi... або БПЛА пiд час сну.
Якщо це все колись скiнчиться та перерахують загиблих, померлих, скалiчених - йой, усi будуть шокованi. Ще одна з причин, чому неможливий зараз мир.
Вангую, будемо воювати до кiнця. Або ми, або вони...
Перемир`я? Можливе, так.
Потiм - все спочатку, з бiльшою силою.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|172685
|
|
|1493
|369483
|
|
|6076
|1065673
|
|