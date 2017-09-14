SATAN написав:Banderlog То, что было ДОТОГО и то, что будет После войны, это Разное, что касается инвестиций.
Да и рано говорить, тут война - неизвестно когда окончится. Судя по новостной ленте, это всё ещё надолго.
Не певен. Я думаю що те саме буде після що і до. Єдине що менше людей і покоцана інфраструктура. І за окончатєльне закінчення не певен. Кордон по рпв буде сірою зоною. Насправді ми не перетворились на фортецю, тут повернувся фронтір, дике поле.
flyman написав:ти вважаєш, що залишиться "як було до війни", олігархо-феодалізм? і він прогодує всіх знедолених і прикоритних? і всі будуть від задоволення похрюкувати? рилі? p.s. і ще кредити повертати кредиторам
рівень 2013 буде вважатися метою, еталоном благополуччя
А вже через 3 місяця виявилось, що в казні миша повісилась ... ось такий "еталоном благополуччя" був в 2013 році )
По данным газеты, российская разведка составила досье на чиновников из окружения Дональда Трампа после того, как республиканец победил на президентских выборах в США в 2024 году. Кремль искал в администрации Трампа удобного для себя человека, который бы способствовал лоббированию требований РФ к Киеву. Поэтому Москва была настроена категорически против Кита Келлога, который изначально был назначен спецпредставителем Трампа по Украине - разведка РФ отметила, что его дочь руководила благотворительной организацией в Украине, и Кремль видел это препятствием.
Уиткофф же "приглянулся" Кремлю тем, что у него больше опыта в бизнесе, чем в политике, и он не всегда координирует свои действия и поездки с американскими спецслужбами, как обычно требует регламент. Кроме того, с Уиткоффом можно было наладить контакт через такого же "человека от мира финансов", помощника Путина Кирилла Дмитриева , который возглавлял Российский фонд прямых инвестиций.
будь-яка нова влада , хай навіть з потужників-переможників, оголосить що Зеленський з Єрмаком вечеряли немовлятами та західну бронетехніку переплавляли на власні потреби. після цього буде значно легше виправдати власні пройоби та корупцію
ти остаточно й*банувся, чи з похмілля таку дурню пишеш
як на мене, в таких випадках людина рівняє всіх по собі. ну не уявляє дехто, як можна працювати й не красти...
flyman Мою розлогу відповідь з історичними аналогіями , індукційним та дедективним аналізом потерли за 20 хвилин Залишили лише особисті випади якихось розпропагандованих халамидників . Ти думаєш залишкам критично мислячих людей з конкурентноспроможними на міжнародних ринках навичками буде цікаво залишатися в такому токсичному та безперспективному середовищі, щоб його витягувати з дупи, в яку воно само себе загнало ? рилі?