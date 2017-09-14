RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16224162251622616227>
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Савромат розказує, що Куп'яньск

Взагалі не важливо
Другий рейх за місяць до поразки у ПСВ ктнтролював території від Страсбургу до Ростова на Дону
Важить динаміка та загальний стан - а саме вони для нас невтішні
Ну може Гуляйполе важить з т.з. символу "козацького драйву"
Так ось, повертаючись до того що написав Савромат - що Україна після війни буде у такому стані, що тільки вже прорив різький угору нас врятує, тому так і буде, бо "ще так не було щоб ніяк не було". Це філософія т.з. "позитивізму" який був вщент рознесений Леніним у його роботі 1908 "Матеріалізм і емпіріокритицизм", спрямовану проти його перших соратників по РСДРП на чолі з Богдановим. Що цікаве саме учні цих позитивістів на чолі з Бухаріним виступали проти миру з Німеччиною у 1918.
Той Богданов теж не ликом був шитий - дійшов формулювання основ кібернетики (назвав це "тектологією")
Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 15:31

  fox767676 написав:Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)

В непоганому погрібці з вином ти проводишь свій вільний час )

Тебе несе як звізду по скловаті )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12913
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:02

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)

В непоганому погрібці з вином ти проводишь свій вільний час )

Тебе несе як звізду по скловаті )

Бабло побеждает всё, есть , есть? , ставь хорошее и не думай о графике ,да , дорого :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4129
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:26

  d44 написав:
  Hotab написав:
  d44 написав:[]Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах. Для них головні незручності суто марафонські -"зарядіть гаджєти", для цього їм і пункта незламності достатньо :)

А суворі присумські зламники вже готували на вогнищі, і тому…
Далі продовжують думку зрадофіли .. Чому нема далі?
Прожовжу тему. Новину прочитав - мобілізований священник помер в навчальному центрі.. Навчальний центр десантно штурмової бригади... мобілізований священник 1979 року народження...
Воєнпенси занзибарського фронту далі будуть щукати зрадофілів серед тих хто буде працювати ( якщо виживе) ще 25 років після їх пенсії, яких вони не здатні захистити...
щемлять упц. Ще ладно б куди а це в штурмовики засунули. Головне молодь до 25 випустили а 50 річні в штурмовиках)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4254
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:33

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Факти це порівняти ціну на електрику, на бензин, пенсії, виплати на народження, відсотки на депозити) і робити це все в доларах. А казочки про камази доларовою готівкою то лиши для кастрюлеголових.
Все правильно
От тільки
Мала кількість людей може красти багато але не довго
Що і сталось..
Що з совком
70 років совок забирав в населення створену Додану вартість(платячи низькі зарпалати) і КУДИСЬ вкладав
Як т
це ти рішив розказувати що в один момент все зникло )
насправді все було вкрадене.)
Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Це стара байка валити все на паперєдніків.
тільки пора б вже і свої результати показати. Як і після комуністів так і після яника. А результатів щось нема.
Труси-хрестик
Я пояснював що все розкрадалось довго і поступово - а падало швидко.....
Тому
Що при совку 40 років працювало неефективно+кралось і впало за 4 років (10% часу зайняло падіння до часу розкрадання)
Що при Бандюковичі -4 років працювало неефективно+кралось і впало за 3 місяці (7% часу зайняло падіння)

Тепер надіюсь до тебе дійшло те що ти сам пишеш
Кралось довго і поступово(янукович) впало швидко(Порошенко) бо вже все було вкрадене і ті хто прийшов не хотіли вішати на себе крадіжки попередників..
Так само як Кравчук не хотів вішати на себе крадіжки совка.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27602
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:48

знову потерли логічні пояснення а ото висить

  pesikot написав:Тебе несе як звізду по скловаті )
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41853
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:51

  flyman написав:
  pesikot написав:Тебе несе як звізду по скловаті )


хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії
це чудова ілюстрація до моїх слів про загальну деградацію суспільства
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 21 гру, 2025 16:56, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:55

  budivelnik написав:Труси-хрестик
Я пояснював що все розкрадалось довго і поступово - а падало швидко.....
Тому
Що при совку 40 років працювало неефективно+кралось і впало за 4 років (10% часу зайняло падіння до часу розкрадання)
Що при Бандюковичі -4 років працювало неефективно+кралось і впало за 3 місяці (7% часу зайняло падіння)

Тепер надіюсь до тебе дійшло те що ти сам пишеш
Кралось довго і поступово(янукович) впало швидко(Порошенко) бо вже все було вкрадене і ті хто прийшов не хотіли вішати на себе крадіжки попередників..
Так само як Кравчук не хотів вішати на себе крадіжки совка.

Ти мелеш дурниці. Розікрали / приватизували все після. І стало ще неефективніше. Тому 70 відсотків порізали на метал. Це ще окрім того що совкова власність була обтяжена соціалкою від якої прихватизатори відмовились.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4254
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:56

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Тебе несе як звізду по скловаті )


хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії

не засмічуй тему після незламно-потужного гасла

ось наслідки воукерського псокотизму в штатах

Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 гру, 2025 17:01, всього редагувалось 3 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41853
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:58

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:


хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії

не засмічуй тему після незламно-потужного гасла

після таких гасел додати вже нічого :D
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16224162251622616227>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 174121
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 370832
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1067911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6866)
21.12.2025 16:54
Ринок ОВДП (10369)
21.12.2025 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.