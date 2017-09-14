RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:29

[quote="5917318:flyman"][/quote]
О Боже эти блохеры :( , . село Дебальцеве ,геометку не скину
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:40

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Тебе несе як звізду по скловаті )


хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії
це чудова ілюстрація до моїх слів про загальну деградацію суспільства

Місцеві та інші свідки потужності, яких згідно КМІС аж 75% (на фронті чомусь не достатньо піхоти) свято вірять, що можна перемогти в рази сильнішого по всіх ресурсах ворога, сплотівшись вокруг міндічєй/чернишових та інших представників профнепридатної, некомпетентної і злодійської зеленої влади.
Schmit
 
Повідомлень: 5321
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:50

  Banderlog написав:Якщо яник крав то за 12 років вже б пора це доказати а не судити його за незаконний перетин кордону

https://wz.lviv.ua/statti/125978-v-iuno ... i-sviatyni
призначили покарання за сукупністю вчинених злочинів, зокрема державної зради та пособництва РФ у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 засуджений до 13 років позбавлення волі.

https://bukvy.org/15-rokiv-pozbavlennya ... noyi-syly/
https://www.occrp.org/uk/proekt/yanukov ... nii-proekt
Water
 
Повідомлень: 3727
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 19:01

  flyman написав:
ось наслідки воукерського псокотизму в штатах


я не буду здиовований коли Пн Корея знову зрівняється з Пд.
Вони потроху вчаться у політичний маневр - за союз з москвою та поставку снарядів та ракет виторгували собі поставки картохи та м'яса в бартер - його споживання виросло на 40% за 4 роки.
Квартири у Пхеньяні за цінами як київські, з країни почали потроху випускати людей з туристичною метою.
Гадаю у майбутньому вони таки об'єднаються з Півднем у рівноправну конфедерацію
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4951
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 19:10

зерг раш

  fox767676 написав:
  flyman написав:
ось наслідки воукерського псокотизму в штатах


я не буду здиовований коли Пн Корея знову зрівняється з Пд.
Вони потроху вчаться у політичний маневр - за союз з москвою та поставку снарядів та ракет виторгували собі поставки картохи та м'яса в бартер - його споживання виросло на 40% за 4 роки.
Квартири у Пхеньяні за цінами як київські, з країни почали потроху випускати людей з туристичною метою.
Гадаю у майбутньому вони таки об'єднаються з Півднем у рівноправну конфедерацію

Це за умови, що пд.Корея вирівняє демографію, бо 0.8 фертильності і ніяка міграційна політика в довгосроці дає повну перемогу пн.Кореї використовуючи тупо "зерг раш"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41856
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 19:21

процеси

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:
ось наслідки воукерського псокотизму в штатах


я не буду здиовований коли Пн Корея знову зрівняється з Пд.
Вони потроху вчаться у політичний маневр - за союз з москвою та поставку снарядів та ракет виторгували собі поставки картохи та м'яса в бартер - його споживання виросло на 40% за 4 роки.
Квартири у Пхеньяні за цінами як київські, з країни почали потроху випускати людей з туристичною метою.
Гадаю у майбутньому вони таки об'єднаються з Півднем у рівноправну конфедерацію

Це за умови, що пд.Корея вирівняє демографію, бо 0.8 фертильності і ніяка міграційна політика в довгосроці дає повну перемогу пн.Кореї використовуючи тупо "зерг раш"



На півночі теж ПРОЦЕСИ
https://www.youtube.com/shorts/HtRY22ZSHzQ
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4951
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 19:44

  fox767676 написав:
  flyman написав:Це за умови, що пд.Корея вирівняє демографію, бо 0.8 фертильності і ніяка міграційна політика в довгосроці дає повну перемогу пн.Кореї використовуючи тупо "зерг раш"



На півночі теж ПРОЦЕСИ
https://www.youtube.com/shorts/HtRY22ZSHzQ

це щось із дифрівнянь про Ахілеса та черепаху
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41856
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 19:48

Schmit
 
Повідомлень: 5321
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
