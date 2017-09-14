RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 20:54

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Проїхав з Києва до Мико, жодної заправки без бензину, жодних черг, ціни без змін.
Ніяких «мамєнтіків» з паливом не почалось, методічка Хунтера підвела.

Ы жодного поста з тцк ы сп?

Стацпости як завжди. Біля БЦ стопнули мерса рамного переді мною і Соренто після. Я на 5-метровому седані без зупинки.
Біля Південоукоаінська зупиняли всіх, всі показували ВОД. Але при мені нікого не витягували з машини, всі продовжували
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 21:31

  Hotab написав:Проїхав з Києва до Мико, жодної заправки без бензину, жодних черг, ціни без змін.
Ніяких «мамєнтіків» з паливом не почалось, методічка Хунтера підвела.

про ху_нтера трохи інший момент - він як пістон. а його колеги трохи далі під фразою - "куда падлы, не ваше дело" :lol:
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гримаси ющенізму
з одного боку - протоармовір, з іншого - інфільтрування в Україну російського капіталу, усілякі РБК та КомерсантЪы, бойовий бурят на посаді міністра оборони, який зараз закликає до лопатоштрафбатів, а зброю що він розпродавав, кріпакокозачки повинні здобути в бою

