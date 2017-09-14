Стацпости як завжди. Біля БЦ стопнули мерса рамного переді мною і Соренто після. Я на 5-метровому седані без зупинки.
Біля Південоукоаінська зупиняли всіх, всі показували ВОД. Але при мені нікого не витягували з машини, всі продовжували
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:55
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:31
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Гримаси ющенізму
з одного боку - протоармовір, з іншого - інфільтрування в Україну російського капіталу, усілякі РБК та КомерсантЪы, бойовий бурят на посаді міністра оборони, який зараз закликає до лопатоштрафбатів, а зброю що він розпродавав, кріпакокозачки повинні здобути в бою
Додано: Нед 21 гру, 2025 23:34
псевдо поцреоти дивляться совєтське кіно про зеків ))
і чому я не здивований.
Додано: Нед 21 гру, 2025 23:39
sergey_stasyuk555
Стасюк, у тебе памʼять обнулилась не тільки про ТЕС В Українці, а також і фільми дитинства стерлись?
Припиняй бухати 😅
