Ну так это так и работает - больше сфера вияния, больше податного населения, транзитных и ресурсных территорий, больше бабок.
Додано: Пон 22 гру, 2025 18:12
Додано: Пон 22 гру, 2025 18:20
Як цікаво... В одному пості та сама країна спочатку вживається у множині, потім у чоловічому роді і нарешті в жіночому. Якийсь недонавчений москальський бот?
Додано: Пон 22 гру, 2025 19:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
То чим там перемовини закінчились ?
Росія знову так "хоче миру", що ні на що не згодна ? ...
Додано: Пон 22 гру, 2025 19:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ціна російської нафти опустилася нижче $34 за барель, — Bloomberg
Додано: Пон 22 гру, 2025 19:50
Отрицательный рост ...
Додано: Пон 22 гру, 2025 21:07
2-3 тижні
2-3 тижні і розвал
Додано: Пон 22 гру, 2025 22:18
Справедливості ради
Північний потік потрібен педерації... і не потрібен країнам споживачам російського газу..
Адже ТРАНЗИТ російського газу через національні мережі є таким собі стримуючим фактором , бо ціну на газ можна привязати до вартості транспортирування (тим більше що у вартості транспортування витрати на газ становлять 20+/-% )
А от якщо педерація одночасно є
а - виробником
б - контролює 80% транзиту
в - контролює 80% продажу( і опт і роздріб) через СВОЇ підприємства німецьких споживачів..
То це СТВОРЮЄ небезпеку для ЄС , адже росія своїми діями могла довести до краху економіку локомотива ЄС..
До речі на протязі 2022 і частини 2023 років їй це вдавалось бо ціни на газ зросли в ДЕСЯТЬ разів.....
Правда Німці і ЄС вистояли , педерацію відрізали від ринку Європи і вона не змогла контролювати ціни в Німеччині з одночасною націоналізацією або арешти урядом Німеччини російських енергетичних активів в німецькій економіці.
Додано: Пон 22 гру, 2025 22:44
Вже більше доби в Мико. Жодного вимкнення світла. Що це за чудеса такі?) За рахунок Одеси банкет?
Додано: Пон 22 гру, 2025 23:46
В новостях прям таки собираются принимать какой-то одноразовый закон про выборы.
Оказывается , конституция прямо не запрещает выборы, вот что чобит Трампа под тощий зеленый зад делает.
Скорее всего это очередная перемога, кофе в Ялте и прочее ссание в уши , пардон, веселые шутки и юмор от известного коллектива, но все же.
А случись они (выборы)- то за кого?
Непроходных народных героев, которые за все хорошее и против всего плохого- не упоминать, они непроходные.
Плебс будет выбирать из известного дворянского рода.
Кто там у нас?
Юля-смешно, ей пороблено.
Петро-спасибо,что оттянул войну и дал стать на ноги, но увы, он не Трамп и второго раза не будет.
Любой человек сейчас занимающий должность при дворе- медведпут номер 2
Залужный- сразу валю за бугор,если успею, первое что он сделает-закроет границы для всех, включая детей, женщин и пенсов.
По приколу- ну Гончаренко веселый, люблю его рассказы про "кафедры зеленизма" и все такое.
Можно попробовать за честного человека с психическими отклонениями- Марьяну. Хуже не будет (с)
А если серьезно-нет альтернативы на самом деле.Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу, и еще одного она не переживет.
Голосовать буду за Володимира Першого, и я не шучу.
"Из всех зол выбирают меньшее" (Аристотель)
Додано: Пон 22 гру, 2025 23:56
Господар Вельзевула
не факт что границы откроют на выборы
тогда за \ зе отличия косметические
в этом случае бойкот и внутренняя эмиграция
если откроют то за Билецкого
нормальный городской начитанный физически здоровый славянский парень
но только из-за границы, мало ли что молодежи в голову сбредет
