Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:48
Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу
Один из моих любимых сериалов "Слуга народу".
Раскрыты все причины происходящего и невозможность изменить будущее, т.к. оно обосновано менталитетом простого народа.
Любой простой гражданин, активист в борьбе с коррупцией, получая Должность - становится коррупционером!
Система устроена так, что никакой Президент - не сможет изменить ход событий, он зависит от своего окружения, от спонсоров и от СМИ!
ОПа - это не следствие плохой власти, это мы такие.
Смотрите сериал "Слуга народа"! Вдумчиво! И на себя поглядывайте.
Зеленский, став президентом, сделал больше, чем мог!
Выложился на полную, защищая наши Идеалы, если что.
Вот так вот.
SATAN
Повідомлень: 42
Додано: Вів 23 гру, 2025 01:45
сон разума порождает чудовищ
fox767676
Повідомлень: 4965
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 209 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 06:26
SATAN написав:
Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу
Смотрите сериал "Слуга народа"! Вдумчиво! И на себя поглядывайте.
Зеленский, став президентом, сделал больше, чем мог!
Выложился на полную, защищая наши Идеалы, если что.
Вот так вот.
надо воно нам? Ми і до того не дивились ваші зомботрансляції)
і на вибори неходили. Бандера на вибори не ходив, Шухевич не ходив і я з 2006 не ходжу. Нічого мені робити легітимізувати безбожну владу за безплатно.
Ентропія все наростає, значить скоро наступить світле євройське майбутнє !:roll: а цифри і арифметика то дурне
главне віра в гідність а цифри ми вам нарісуєм)
як писала Ахмєтова- зналі б ви з якого ссора росте статістіка війни нєвєдая стида.
От засекретять скоро цифри, і карту, будем тіко емоціями жити.
Banderlog
Повідомлень: 4256
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 07:06
барабашов написав: fox767676 написав: flyman написав:
ви були за Ка чи за Ку?
Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили
Это она про Брежнева говорила
Просто её 12 лет не хотели расстраивать шо он "того"...
По теме.
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.
Всі, з ким цей колоритно-габаритний екземпляр віртуально обʼєднувався в «ми будемо..» зрозуміли, що у нього нема ні лідерських якостей , ні працездатності, і продинамили такого компаньйона. Він буде лише їсти (а поїсти він любить). А вихлоп лише у вигляді метану.
По темі:
«везельвул», якщо прийде Залужний, то лейтенанта з хворими суглобами раздуплить на нормальне ВЛК? Вручать йому взвод? А то якось негарно, дитячі малюнки в шпиталь бійцям - це не те що очікують від лейтенанта запасу, он абирвалг не дасть збрехати 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 23 гру, 2025 07:09, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 17399
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2553 раз.
6
6
4
Додано: Вів 23 гру, 2025 07:09
Схоже, що москалі почали нас вітати з Різдвом
Вже багато мопедів і ракет ...
pesikot
Повідомлень: 12911
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:18
Hotab написав:
По темі:
«везельвул», якщо прийде Залужний, то лейтенанта з хворими суглобами раздуплить на нормальне ВЛК? Вручать йому взвод? А то якось негарно, дитячі малюнки в шпиталь бійцям - це не те що очікують від лейтенанта запасу, он абирвалг не дасть збрехати 😅
Кулемет ржавий вручать
Ото читаю цю єресь
Військова омбудсменка Ольга Решетилова наголосила, що вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних значно знижені через дефіцит особового складу. Сьогодні до війська можуть потрапляти люди з проблемами зі здоров’ям, а ВЛК здійснює лише поверхневий огляд, тож відповідальність за своєчасне оновлення медичних даних лежить на самих військовозобов’язаних. Про це омбудсменка розповіла в інтерв’ю «Главкому».
Решетилова уточнила, що військово-лікарська комісія (ВЛК) не є глибинною діагностикою. Вона здійснює лише поверхневий огляд стану здоров’я на момент проходження комісії. Якщо немає явних ознак захворювання, військовозобов’язаного визнають придатним до служби.
«Якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних. ВЛК здійснює поверхневий огляд стану здоров'я на даний момент. Якщо немає явних ознак захворювання, військовослужбовця визнають придатним до служби. Тому ті військовозобов'язані, які скаржаться на ВЛК, насамперед повинні скаржитися самі на себе. Чому у них не оновлені облікові дані щодо стану їхнього здоров'я?», – додала омбудсменка.
За словами омбудсменки, ті, хто має проблеми зі здоров’ям, несумісні зі службою, повинні заздалегідь подбати про їхнє відображення у військовому квитку та Єдиному державному реєстрі призовників. Це можна зробити через територіальні центри комплектування або онлайн, завантаживши відповідний лікарський висновок. Після внесення змін інформація відображається у військовому квитку та у застосунку «Резерв+».
Омбудсменка зазначила, що нинішня редакція наказу №402 значно знизила вимоги до стану здоров’я придатного до служби, що викликано дефіцитом особового складу та необхідністю залучення якомога більшої кількості людей. Внаслідок цього до війська потрапляють люди з різним станом здоров’я, а фізичне навантаження та стреси під час служби часто погіршують їхній стан.
«Тому – так, на сьогоднішній день до війська потрапляють далеко не всі здорові люди. І ясно, що фізичне навантаження, стресові ситуації дуже часто погіршують стан їхнього здоров'я», – додала Решетилова.
Військова омбудсменка Ольга Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). Вона пояснила, які фактори частіше стають чинниками СЗЧ. За словами Решетилової, про причини СЗЧ частіше говорять, але не працюють над ними. Серед головних причин СЗЧ вона називає низьку вмотивованість новобранців, а також загрозу життю.
Також Решетилова вважає, що урядовий дозвіл на виїзд 18–22-річних чоловіків за кордон не був помилкою: він допоміг зняти соціальну напругу, а з молоддю, яка виїхала, слід працювати, щоб забезпечити її повернення до України
і тєрзають мене смутні сомнєнія
воно ніби написано , що ухилянтів будуть заганяти а насправді це, щоб з армії поношені не списувались по влк бо хрін хто тут ті документи збере, якщо не полковник)
Banderlog
Повідомлень: 4256
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:28
SATAN написав:
На тому тижнi, я - закуповув фьючi, "proptrading".
А я донатив на бунтар і пахав на цей проект з ранку і до ночі - ми просто різні українці
Василь-Рівне
Повідомлень: 6095
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7048 раз.
Подякували: 3173 раз.
3
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:29
Hotab написав:
Вже більше доби в Мико. Жодного вимкнення світла. Що це за чудеса такі?) За рахунок Одеси банкет?
Вітаю, Hotab, у наших краях! Банкет організувала СБУ, яка навідалася з перевірками)) Але гадаю, що Одеса тут теж вплинула. Щойно дзвонили з Києва - кажуть, що там аварійні вимкнення
Співчуваю їм.
fler
Повідомлень: 6023
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
