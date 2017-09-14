RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:32

  pesikot написав:Сьогодні ? колядувати ?

Котяра ти пиляти вмієш?
я тобі роботу з бронью знайшов
https://artemrada.gov.ua/news/35047
UA
 
Повідомлень: 9982
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:32

  SATAN написав: Например, Зеленский- обещал "остановить войну"!
Но, устно а не на бумаге и нет никаких юридических последствий в случае несоблюдения обещания!
Не совсем так. Бумага нужна только на случай, если один говорит "обещал", а второй - "ничего не обещал". И доказательств ни у того, ни у другого нет. Вот тогда и всплывает бумага с подписью, чтобы уже не получилось просто сказать "не обещал". В случае с публичным обещанием под телекамеры бумага не особенно и нужна, факт и так очевиден -- обещал.
Другое дело - а что если обещал и не выполнил? Если ничего, то будет ничего. Хоть с бумагой, хоть под телекамеры. Что регулярно и наблюдаем. Обещал уйти с поста "если появится такой, как Свинарчук" -- и не ушёл. И что? И ничего. А вот сказал бы "если украдёт кто-то из моего окружения, обязуюсь вернуть в бюджет государства украденную сумму за счет личных средств", то дело могло бы иметь судебную перспективу даже без бумаги.
M-Audio
 
Повідомлень: 3569
З нами з: 23.03.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:33

  pesikot написав:
PS. То я тобі зроблю, щоб ти не спав, раз не хочешь )
Потім, не жалійся )

Свиснеш мені в люфу :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4269
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:36

Герчик во всей красе, как молодой!
Компанию проптрейдинговую продвигает, по всему миру, заодно обучает, т.с. "Ищет молодые таланты".
Ну, условия у него так себе, бывает и лучше и хуже, но выплачивает регулярно, что не может не радовать!
Уважаю, Сильная личность.
Одессит... в прошлом, кто не в курсе. :)
SATAN
 
Повідомлень: 49
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:41

M-Audio Бумага нужна только на случай, если один говорит "обещал", а второй - "ничего не обещал".

Ага, типа "я такой то и такой то - беру на себя обязательства сделать то то и то то в такой то и такой то срок за счет таких то и таких то ресурсов"
Описать Ответственность за неисполнение, там физические увечья или баблом возмещение, прописать действия в случае форсмажора и пр., кто страхует и т.д.
Вот тогда, можно что-то Предъявить!
А на словах, типа "пацан сказал, пацан сделал", это у донецких в 90-х такое было, типа сказал но не сделал, нет пацана...
У нас Правовое а не Бандитское государство!
Слова - так, просто слова! :)
SATAN
 
Повідомлень: 49
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:42

  SATAN написав:Герчик во всей красе, как молодой!
Компанию проптрейдинговую продвигает, по всему миру, заодно обучает, т.с. "Ищет молодые таланты".
Ну, условия у него так себе, бывает и лучше и хуже, но выплачивает регулярно, что не может не радовать!
Уважаю, Сильная личность.
Одессит... в прошлом, кто не в курсе. :)


Ну... вот если бы он сороса с ротшильдами и рокфеллерами скинул с олимпа
А так похоже на том же уровне
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4985
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:49

  flyman написав:
  stm написав:Це демографія, а на війна. Тому імміграція до України навіть бангладешця за контрактом на працю разом з родиною, має сенс. :roll:

щось берегині не тримають демографічний фронт, як так?

Ви не помітили, що навіть проросійські сумніви Бандерлога щодо РПЦ ведуть до румунського паспорту, Фокса76 неправильні майдани і поросята до праці на західних роботодавців. Лише ви Флай до Азіатського вектору але лише у мріях. Це надає мені надію, що у подальшому все буде складно але не по дзвіночку. Цікаво що пермська тюрма військового зсу не потребує медичної підтримки, щось не б'є з Хантером де виживання = 0%, хоча щось не те з обох боків... 8)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6110
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:55

fox767676 Ну... вот если бы он сороса с ротшильдами и рокфеллерами скинул с олимпа

Это разное.
Совершенно разные категории.
Герчик - Трейдер, от Б-га.
Сорос? Кстати, ну очень интересна Биография его отца, Тивадора
Книга есть автобиографическая Maskerado ĉirkaŭ la morto
Не для слабонервных.
Отец Сороса, вот судя по книге, на себе прочувствовал, что для того, чтобы Выжить, можно убивать... Кому интересно, почитайте!
Он и сына воспитал "или ты кого-то или тебя..."

Ротшильды? Красавцы! Создать такой Клан, все очень и очень разумно, финансовая Машина!
В принципе... похожа на Пирамиду долговую. :)

Смысл работы "экономики" за 30 минут:
https://www.youtube.com/watch?v=8BaNOlIfMLE
SATAN
 
Повідомлень: 49
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:02

До речi, у Рея Далiо - багато цiкавих висновкiв, аналiтика, обгрунтування процесiв!
Українською - майже не знайшов.
Тут, або вiн ворог, я не у курсi... або нiкому в Українi не цiкаво, як i що у свiтi.

Реймонд Даліо (англ. Ray Dalio; нар. 8 серпня 1949, Квінс, Нью-Йорк) — американський фінансист, мільярдер, засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates, благодійник.

На мiй погляд - людина, яка не вивчала, хоча би "одним оком" погляди Рея Далiо, не може мати права бути економiстом. :D
SATAN
 
Повідомлень: 49
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:06

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Це демографія, а на війна. Тому імміграція до України навіть бангладешця за контрактом на працю разом з родиною, має сенс. :roll:

щось берегині не тримають демографічний фронт, як так?

Ви не помітили, що навіть проросійські сумніви Бандерлога щодо РПЦ ведуть до румунського паспорту
не бачу звязку між церквою і паспортом. ) не фантазуйте які ще бангладешці? Сюди можуть їхати в першу чергу постсовіцькі, потом китайці з вєтнамцями.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4269
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
