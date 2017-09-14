RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1624416245162461624716248>
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:47

  alex_dvornichenko написав:А если за всю жизнь ничего не накопил, и не нарожал, то в дом престарелых, где будет еда и кровать
Тут є одна проблемка. Коли утриманням пенсіонера займається держава, хоч у мінімальному вигляді, на нього йде значно більше грошей, ніж йому платити пенсію.

Я колись давно допомагав оформлювати одного пенсіонера до такого будинку. Пенсія тоді була десь гривень 800, а от той будинок виставив рахунок родичам десь тисяч 5-6 щомісячно. Якраз тоді я й зрозумів, що це не держава, а клоунада якась.

PS будинок для людей похилого віку був державний
M-Audio
 
Повідомлень: 3575
З нами з: 23.03.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:54

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав:А в 22 який курс був? Хто мішав готуватись самостійно всі 4 роки?

Та, наверное, никакого не было. Но прозвучало так, будто бы сейчас прям "морских котиков" перед отправкой стали готовить...

) з 55 річного котик? Якщо середній возраст дожитія 58? Та він у вас вмре ще на підготовці. В більшості пожилих проблеми з спиною починаються за півроку од ходіння в бронежилеті, якщо не з грижами прийшли.
А ви хочете їх рік готовити? :lol:

Я примерно про это же :) — с этим жупелом "подготовка" все в стиле дцп-шников носятся: "нет, это не правда, что в окопы отправляют без подготовки! - перед отправкой под роспись дают почитать подготовительную меточику"
Будто бы "подготовка" - единственная гарантия...
_hunter
 
Повідомлень: 11188
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:54

  M-Audio написав:
  alex_dvornichenko написав:А если за всю жизнь ничего не накопил, и не нарожал, то в дом престарелых, где будет еда и кровать
Тут є одна проблемка. Коли утриманням пенсіонера займається держава, хоч у мінімальному вигляді, на нього йде значно більше грошей, ніж йому платити пенсію.

Я колись давно допомагав оформлювати одного пенсіонера до такого будинку. Пенсія тоді була десь гривень 800, а от той будинок виставив рахунок родичам десь тисяч 5-6 щомісячно. Якраз тоді я й зрозумів, що це не держава, а клоунада якась.

PS будинок для людей похилого віку був державний

Так забираючи в такий будинок, держава ж має забрати житло

Взагалі вона мала б забрати його і у Хантера, який ухилився від її захисту.
Або, якщо встиг продати перед івакуацією, то позбавити пенсії, обклавши штрафами,
Але ж «нема методів проти кості саприкіна»
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 гру, 2025 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 17408
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:57

  Hotab написав:
  M-Audio написав:
  alex_dvornichenko написав:А если за всю жизнь ничего не накопил, и не нарожал, то в дом престарелых, где будет еда и кровать
Тут є одна проблемка. Коли утриманням пенсіонера займається держава, хоч у мінімальному вигляді, на нього йде значно більше грошей, ніж йому платити пенсію.

Я колись давно допомагав оформлювати одного пенсіонера до такого будинку. Пенсія тоді була десь гривень 800, а от той будинок виставив рахунок родичам десь тисяч 5-6 щомісячно. Якраз тоді я й зрозумів, що це не держава, а клоунада якась.

PS будинок для людей похилого віку був державний

Так забираючи в такий будинок, держава ж має забрати житло

У всех соседей...
_hunter
 
Повідомлень: 11188
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:59

  andrijk777 написав:Я думаю з часом пенсії зникнуть, а буде просто соціальна допомога + твоя індивідуальна пенсія яку ти сам накопичив(добровільно). Така система сама чесна.
Так, це більш чесно, але ніяк не допоможе у випадку, коли віддати пенсінером буде нема чого. Можливо, зміниться прошарок привильованих -- ними стануть не ті, хто добрався до державної годівниці, а ті, хто зміг краще зберегти циферки на своєму пенсійному (або іншому) рахунку. Але щось мені підказує, що держава свого не випустить, і залюбки таких успішних постриже на користь себе, тобто пенсій новоспечених чиновників. Звісно, все за законом.
M-Audio
 
Повідомлень: 3575
З нами з: 23.03.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:03

  Hotab написав:
  M-Audio написав:Я колись давно допомагав оформлювати одного пенсіонера до такого будинку. Пенсія тоді була десь гривень 800, а от той будинок виставив рахунок родичам десь тисяч 5-6 щомісячно. Якраз тоді я й зрозумів, що це не держава, а клоунада якась.

PS будинок для людей похилого віку був державний

Так забираючи в такий будинок, держава ж має забрати житло

Не знаю про цей момент, але думаю, що це у випадку, коли пенсіонера немає кому доглядати за законом. А там були родичі, які і погодились оплачувати. Та й то таке. Я не думаю, що там вартість житла була співставною з вартістю багаторічного перебування за цим договором.
M-Audio
 
Повідомлень: 3575
З нами з: 23.03.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:05

M-Audio


залюбки таких успішних постриже на користь себе, тобто пенсій новоспечених чиновників.


Ну чому лише себе «чиновників» . А хто має платити пенсії (за чий рахунок) нинішнім захисникам? А там будуть (є) і 20-річні з інвалідністю, які собі її не заробили (не навідраховували).
Та і взагалі всім бюджетникам.
Ладно, хай я свої 26 к грн з НР сам собі , формально кажучи, відраховую в ПФ з своєї зарплати, а якби я не працював? Хто мені буде платити пенсію? :D А я люблю їсти смачно, бо заробив :lol:
Вадім мені платити не хоче, каже що він комбайнер (правда без комбайну) і має лише бухати))
Hotab
 
Повідомлень: 17408
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:14

1 Держава НЕ ГЕНЕРУЄ товарів/послуг/грошей , а тому єдине що вона може робити це виступати ПОСЕРЕДНИКОМ між тим населенням яке генерує і тим населенням яке споживає.
При чому
Дати спожити БІЛЬШЕ ніж буде зібрано з тих хто ГЕНЕРУЄ - Держава не може ,
у неї НІЧОГО не має ( надра і так далі для пенсіонера чи лікаря коштують НУЛЬ ,
бо те що вони є - не говорить про те що їх можна намазати на хліб),
а раз так то
тільки ПІСЛЯ того як до надр чи землі доберуться ГЕНЕРАТОРИ і щось ЗГЕНЕРУЮТЬ виникне можливість
а - Державі щось взяти з згенерованого
б - Споживачам щось отримати від зібраного
2 Пенсійна система
У світі є кілька варіантів
а - пішов на фік а не пенсія
б - зберемо/поділимо
в - мінімум збере держава(автоматично мінімум отримаєш від Держави)+ сам збереш /сам діли те що зібрав як хочеш
3 Пенсійна система України
Ми отримали ЗДОРОВЕННУ пробоїну в БОРТ ПЕНСІЙНОЇ України , коли
отримали від СРСР після розвалу
а - пенсіонерів
б - дулю з маком від пенсійних заощаджень ЦИХ пенсіонерів які збирав совок.
Хоча якщо бути до кінця справедливим , населення України після розвалу совка отримало приблизно 800 млн м2 житла реальною вартістю в 300+/- млрд доларів. ( це єдине що ми отримали з тих грошей які збирав СРСР з свого населення)
Промисловість і так далі була замортизовано до практично нуля і як правило завод коштував дешевше ніж земля на якій він стояв.
4 Чи могла Україна якось виправити ситуацію а не йти тим шляхом яким пішли (ввели 42% пенсійного збору чим і так НЕ ІСНУЮЧИЙ бізнес придавили під плінтус)
Так, економічне вікно можливостей було.
Це не передавати житло всім прописаним рівними частками , а передавати житло з урахуванням наявного в совку пенсійного стажу.
Тоді б
Власниками 90% житла - були б пенсіонери, які б могли за здачу в оренду СВОГО житла своїм дітям-отримувати щось типу пенсійного забезпечення.
З другого боку
Україна отримала б можливість не вводити 42% пенсійного (тобто діти з одного боку не платять Державі 42% , але з другого боку дбають про своїх батьків і про своє майбутнє)
Чому так не було зроблено?
Відповідь очевидна - нульові знання економіки тодішніх мешканців СРСР ( та й сьогоднішніх мешканців України)
Тому ми пройшли важких перших 25 років НЕЗАЛЕЖНОСТІ з ПЕНСІЙНИМ в 42% , і після того як практично вимерло покоління совкових пенсіонерів, Україна ЗМОГЛА опустити ПЕНСІЙНИЙ збір до 22%...
Тобто наступних років 15 до 2040 ( бо 10 вже пройшло з 2016) 22% будуть незмінними.
Після того як вимре покоління тих хто платив 42% , буде змінено на двохрівневу систему сьогоднішніх 22% , 12% ще й далі буде йти в солідарну і 10% в накопичувальну) і тоді через наступних 25 років , коли залишаться жити тількі ті хто має накопичувальну пенсію - солідарна система буде відмінена.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27612
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:14

  _hunter написав:Будто бы "подготовка" - единственная гарантия...

наразі зіткнувся з здачею практичних іспитів у сц 1242 мвс України, :( позор , це ще нижче дна тцк і сп , буряти мабуть кращі , усіх їх в окоп на перевиховання
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4170
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:14

M-Audio

Не знаю про цей момент,


Я теж закони досконало не знаю, але так же не може бути що спадкоємці безкоштовно здадуть пенса на утримання держави, а самі успадкують його нерухомість. Або/або
У вашому випадку держава взяла з родичів / спадкоємців гроші на утримання. Зрозуміло і логічно
Hotab
 
Повідомлень: 17408
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 1624416245162461624716248>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio, Господар Вельзевула, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 175706
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 372606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1071523
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.