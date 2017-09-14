Додано: Сер 24 гру, 2025 16:52

pesikot написав: Пода́ток на до́дану ва́ртість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). Все інше так

Закон -штука цікава...По Закону ЄСВ платить ПРАЦЕДАВЕЦЬПо факту - щоб ПРАЦЕДАВЕЦЬ заплатив- повинен спочатку працівник заробити..Так само і з ПДВДавайте мухи окремо- котлети окремо1 На конкретному прикладі.Пекар спік хліба і оцінив його в 300 грн.Але так як для того щоб спекти він купив зерна/електрики на 200 грн ( і він це все КУПИВ з ПДВ)Тоді треба заявляти що ПЕКАР ЗАПЛАТИ ПДВ з зерна/електрики ( він же його купив)Але якщо покупці хліба заявлять що ВОНИ заплатили ПДВ за хліб?То що виходитьПДВ всього 50 грн (1/6 від 300) а як мінімумпекар заявляє що заплатив 1/6 від200 =33 грнпокупці хліба заявляють що заплатили 1/6 від 300=50 грн...А ще селянин заявить що для вирощування зерна купив соляри на 90 , а електрики заявлять що для виготовлення електрики купили вугілля чи газу на 90...Коротше вийде що ПДВ якось забагато всіма сплаченоА як по факту?А по факту все простоПекар купив на 200 (з пдв) продав на 300 (з пдв) - створив 100(з пдв)З оцих 100 -1/6 =16,67 ПДВТобтоПекар створив ДОДАНУ ВАРТІСТ і сплатив з створеного ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ...А що зробили покупці з ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ створеною шахтарем/селянином/енергетиком/пекарем? - правильно утилізували її до рівня ЛАЙНО.ТОБТОПДВ-платить той хто СТВОРБЄ ДОДАНУ вартість.ТеперКожен працівник СТВОРЮЄ додану вартість і за те що він створив - йому платять ...ЗА МІНУСОМ ПОДАТКУ на ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.Тобто ПДВ платить працівник при ОТРИМАННІ заробітної плати.Але при покупці товарів він вартість товару з якої той хто цей товар створив заплатив всі податки.