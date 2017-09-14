Vadim_ написав: Казус Белли , чули про таке? ну и наша влада продажна, точніше ті хто їх контролює
Казус белі це повод для війни. Не зрозумів чого ви її згадали. Продажна це що значить? Ми всі продажні) хіба Ви на роботу ходите не для того щоб продатись? Ви чомусь хочете щоб ті хто при владі жертвували своїми інтересами. Ну от допустим є якийсь "генпрокурор". Які в нього інтереси при виконанні службових обовязків крім заробити грошей для себе і сімї? Він має хотіти щоб розвивалась Україна? А для чого? Якщо його діти живуть на заході? І сам він після завершення карєри виїде на захід? (Здається всі й виїхали, окрім луценка)
Суть роботи органів прокуратури це доїти бізнес. Це як звинувачувати вірус, що від нього хворіють та гинуть. Завдання професійного генпрокурора це стримувати апетити підлеглих, щоб ті не погубили країну.
тут хтось нявчав про мої податки, я ПДВ за 21 рік платив кожного місяця у середньому 9000 грн. не багато але платив , + податок на прибуток + податки з зарплати
ПДВ ти напряму не платишь, платить покупець ...
Пода́ток на до́дану ва́ртість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).
Але, як слушно зауважили, за 2025 рік як у тебе ? Навіть, можешь розписати з 2022 року
Разжовіваю для не знающих, тем хто срут в тапки, Есть такая программа МЕдок и https://cabinet.tax.gov.ua/login , там все ходы записаны щас специально для вас попробую за 2025, хоть вы и не очень достойны моего времени нажаль в программе не знаю как а сидеть с калькулятором крыжить не буду
whois2010 написав:Груба аналогія: у держави нема своїх коштів, вона оперує податками. Так само і в сталому бізнесі нема коштів, крім зароблених працівниками (говоримо про прибуток, а не наприклад, про кредити, які вкладають в розвиток) - виробництво, продаж, винаходи, послуги - всі ці дії приносять прибуток, а дії виконують робітники. Тож платить ЄСВ повністю роботодавець, чи 50/50 з робітником - все це умовність.
Працівник створює продукт, а ціну на цей продукт виставляє роботодавець. Я можу створити щось на 10 гривень, а роботодавець візьме з Вас за цей продукт 50. Уся ця маржа і є коштами роботодавця.
whois2010 написав: Так само робітник може отримувати більшу зарплатню, але всі податки перераховувати самостійно. Кошти зароблено працею найманого робітника
Що Ви маєте на увазі під "більшою зарплатою"? Умовно моя ЗП - 10 000 гривень. З цієї суми утримується ПФДО в розмірі 18% і ВЗ у розмірі 5%. На руки я отримаю 7 700 незалежно від того, чи я сам сплачу ці податки чи це за мене зробить роботодавець. Жодної копійки з 10 000 не буде сплачено в якості соціальних внесків. Роботодавець змушений сплатити ЄСВ зі рахунок власних коштів, які він міг би залишити для себе, свого прибутку. Тобто, в Україні моя ЗП для роботодавця коштує 12 200 гривень. Якби ми ділили це навпіл, то я б на руки отримував 6 600 гривень, а для роботодавця я "коштував" би 11 100 гривень, а не 12 200.
До речі, є заблудженням те, що в інших країнах працівники самі сплачують податки. Ні. Із ЗП завжди вираховуються податки. Просто, в деяких країнах потім подаються декларації, щоб визначити чи держава має повернути громадянину кошти, чи громадянин має доплатити.
АндрейМ написав:Працівник створює продукт, а ціну на цей продукт виставляє роботодавець. Я можу створити щось на 10 гривень, а роботодавець візьме з Вас за цей продукт 50. Уся ця маржа і є коштами роботодавця.
Ми говоримо про податки. В конкретному випадку про ЄСВ Що зміниться коли в табличці
Залишилось 100 одиниць Потім працедавець забрав собі за організацію виробництва нехай 30 одиниць( з яких він окремо буде платити податки за себе) Залишилось 70 одиниць З цих 70 одиниць працедавець сплатив 22% ЄСВ ( 70одиниць=122%) ЄСВ=70/122*22=12,6 одиниць Залишилось 57,4 одиниці Працедавець виписав платіжну відомість в якій написано Нараховано -_____________ 57,40 одиниці ПДФО(18%) -_______________10,33 одиниці Військовий(5%)______________2,87 одиниці На руки (57,4-10,33-2,87) -44,20 одиниць
Я напишу
Нараховано -_____________ 57,40 одиниці+12,6=70 ЄСВ-______________________12,60 одиниці ПДФО(18%) -_______________10,33 одиниці Військовий(5%)______________2,87 одиниці На руки (70-10,33-2,87-12,6) -44,20 одиниць
АндрейМ написав:Працівник створює продукт, а ціну на цей продукт виставляє роботодавець. Я можу створити щось на 10 гривень, а роботодавець візьме з Вас за цей продукт 50. Уся ця маржа і є коштами роботодавця.
Тобто в результаті діяльності працівника, бізнес отримав 50 грн (не 10).Ці кошти не роботодавець приніс з дому. В цих, отриманих в результаті діяльності працівника 50грн включено і зарплатню працівника, і ЄСВ.
АндрейМ написав:
whois2010 написав: Так само робітник може отримувати більшу зарплатню, але всі податки перераховувати самостійно. Кошти зароблено працею найманого робітника
Що Ви маєте на увазі під "більшою зарплатою"? Умовно моя ЗП - 10 000 гривень. З цієї суми утримується ПФДО в розмірі 18% і ВЗ у розмірі 5%. На руки я отримаю 7 700 незалежно від того, чи я сам сплачу ці податки чи це за мене зробить роботодавець. Жодної копійки з 10 000 не буде сплачено в якості соціальних внесків. Роботодавець змушений сплатити ЄСВ зі рахунок власних коштів, які він міг би залишити для себе, свого прибутку. Тобто, в Україні моя ЗП для роботодавця коштує 12 200 гривень. Якби ми ділили це навпіл, то я б на руки отримував 6 600 гривень, а для роботодавця я "коштував" би 11 100 гривень, а не 12 200.
В разі самостійної оплати податків і внесків, на вашому прикладі, більша зарплата це 10000 грн +22% ЄСВ.
АндрейМ написав:На руки я отримаю 7 700 незалежно від того, чи я сам сплачу ці податки чи це за мене зробить роботодавець. Жодної копійки з 10 000 не буде сплачено в якості соціальних внесків.
Ваша зарплата це не константа, це баланс на ринку праці. Тому Якщо ВАС зобовяжуть сплатити ЄСВ за себе і автоматично знімуть цей обовязок з працедавця , то Ви як отримували 7700 так і будете отримувати й далі, а от нараховувати Вам будуть не 10000 а 12200 , просто до ПДФО і військового ви сплатите з нарахованого ще й ЄСВ і що в першому випадку що в другому цих 2200 ВИ заробляли а не приносив працедавець з своє=ї персональної тумбочки.
budivelnik написав:Нашвидкоруч Розподіл пенсіонерів за сумами (орієнтовно на 2024-2025 роки)10,3 млн пенсіонерів:
---До 3000 грн: ~3.7% пенсіонерів отримують до 3000 грн. ---3001 - 5000 грн: Близько 50% отримують від 3000 до 5000 грн (зокрема 31.9% — 3001-4000 грн, 20.4% — 4001-5000 грн). ---5001 - 10000 грн: Близько 29-29% пенсіонерів (2.64 млн осіб) отримують у цьому діапазоні. Понад 10000 грн: Лише 12-14.8% (1.31-1.92 млн осіб) отримують пенсії вище 10 000 грн, у середньому 15 354 грн
Отже Беремо тільки тих в кого більше 10000 і забираємо в них все що вище 10000 і ділимо забране тільки тим в кого менше 5000 1,5 млн осіб * (15534-10000)/6 млн осіб= +1380 грн Сума звичайно величенька, але точно кардинально не змінить життя тих хто отримував 3000-5000, особливо з урахуванням того , що зростання на цю величину пенсії...як правило на неї ж зменшить розмір субсидій по комуналці.
Погугліть що таке капіталізація...
Якщо ось прямо з 1 січня наступного року "забираємо в них все що вище 10000", причому "них" це саме екс-чиновники, судді, депутати і тп (так як 10000 це і є +/- максимальна пенсія пересічного який сплачував максимальні внески в ПФ) і починаємо вкладати в валютні ОВДП України під 5% річних - то нинішні 35-річні вийшовши в 65 на пенсію отримають не +1380, а всі +6000 - тобто вдвічі більше ніш отримують зараз навіть враховуючи субсидії. А якщо перейти на справедливу накопичувальну систему - через 30 років матимемо мінімальну пенсію на рівні сьогоднішніх 20000.
candle645 написав:Погугліть що таке капіталізація...
Отже як і всі поверххапайки Ви пропонуєте 1 Державі збирати стільки ж скільки вона збирає 2 Виплачувати менше ніж вона виплачує а різницю вкласти в якийсь фонд 3 Через 20 років в цьому фонді буде уйма грошей і ОТ ТОДІ....
В мене ще краща пропозиція. Різати так різати З усіх хто сьогодні отримує більше 5000 - забрати і вкласти в фонд Через 30 років відмінити пенсійні збори і всім виплачувати з відсотків створеного фонду...