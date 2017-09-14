Додано: Сер 24 гру, 2025 17:12

whois2010 написав: Груба аналогія: у держави нема своїх коштів, вона оперує податками. Так само і в сталому бізнесі нема коштів, крім зароблених працівниками (говоримо про прибуток, а не наприклад, про кредити, які вкладають в розвиток) - виробництво, продаж, винаходи, послуги - всі ці дії приносять прибуток, а дії виконують робітники. Тож платить ЄСВ повністю роботодавець, чи 50/50 з робітником - все це умовність. Груба аналогія: у держави нема своїх коштів, вона оперує податками. Так само і в сталому бізнесі нема коштів, крім зароблених працівниками (говоримо про прибуток, а не наприклад, про кредити, які вкладають в розвиток) - виробництво, продаж, винаходи, послуги - всі ці дії приносять прибуток, а дії виконують робітники. Тож платить ЄСВ повністю роботодавець, чи 50/50 з робітником - все це умовність.

whois2010 написав: Так само робітник може отримувати більшу зарплатню, але всі податки перераховувати самостійно. Кошти зароблено працею найманого робітника Так само робітник може отримувати більшу зарплатню, але всі податки перераховувати самостійно. Кошти зароблено працею найманого робітника

Працівник створює продукт, а ціну на цей продукт виставляє роботодавець. Я можу створити щось на 10 гривень, а роботодавець візьме з Вас за цей продукт 50. Уся ця маржа і є коштами роботодавця.Що Ви маєте на увазі під "більшою зарплатою"? Умовно моя ЗП - 10 000 гривень. З цієї суми утримується ПФДО в розмірі 18% і ВЗ у розмірі 5%. На руки я отримаю 7 700 незалежно від того, чи я сам сплачу ці податки чи це за мене зробить роботодавець. Жодної копійки з 10 000 не буде сплачено в якості соціальних внесків. Роботодавець змушений сплатити ЄСВ зі рахунок власних коштів, які він міг би залишити для себе, свого прибутку. Тобто, в Україні моя ЗП для роботодавця коштує 12 200 гривень. Якби ми ділили це навпіл, то я б на руки отримував 6 600 гривень, а для роботодавця я "коштував" би 11 100 гривень, а не 12 200.До речі, є заблудженням те, що в інших країнах працівники самі сплачують податки. Ні. Із ЗП завжди вираховуються податки. Просто, в деяких країнах потім подаються декларації, щоб визначити чи держава має повернути громадянину кошти, чи громадянин має доплатити.