|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:53
Вдень здавалось що Вадік в завʼязці
Ближче до вечера він не дотягнув. Чи втомився, чи закинув стакан
Ех, а я думав на чаях вже
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17413
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:54
candle645 написав: pesikot написав: candle645 написав:
10000 це і є +/- максимальна пенсія пересічного який сплачував максимальні внески в ПФ)
Навіть приклад Hotab'а показує, що ти неправий
Далі можно не читати ...
Так він не пересічний, а Вислужений учасник бойових дій в Ахриці та Хорватії. З відповідними надбавками та доплатами.
Саме за УБД доплата лише 700 грн
Я і без УБД виходжу на допустимий максимум : 10 прожиткових
Тобто УБД погоди не робить зовсім.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17413
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:20
Banderlog написав: pesikot написав:
То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?
різниця є, мож буде не настільки дотаційна)
мене особисто це поки не стосується. Та і хрєнь то на рахунок пенсії, розвод для буратін.
Ти можешь писати хрєнь взагалі... але тут, стосується тебе особисто
Ти в ЗСУ, ти отримуєшь ЗП, з якої платиться ЕСВ
Сума сплаченої ЕСВ, потім, буде враховуватись для суми твоєї пенсії
Якщо ти цього не знав чи не хочешь знати, ти потім цим будешь користуватись, коли почнешь збирати доки про стаж для пенсії
Ти будешь це робити, тому не потрібно тобі робити отой вигляд, що тобі це не цікаво )))
Те що ти, коли будешь на пенсії, знову почнешь тягати контрабас через кордон, не відміняє того факту, що пенсію ти собі оформишь по максімуму ))
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 24 гру, 2025 19:23, всього редагувалось 2 разів.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12940
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:22
Hotab написав:
Вдень здавалось що Вадік в завʼязці
Ближче до вечера він не дотягнув. Чи втомився, чи закинув стакан
Ех, а я думав на чаях вже
ПДВ багато платить, тому його до стакану і тягне ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12940
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:22
Hotab написав:
Вдень здавалось що Вадік в завʼязці
Ближче до вечера він не дотягнув. Чи втомився, чи закинув стакан
Ех, а я думав на чаях вже
Прапорщик кобили , яке питання ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:24
Hotab написав:
Вдень здавалось що Вадік в завʼязці
Ближче до вечера він не дотягнув. Чи втомився, чи закинув стакан
Ех, а я думав на чаях вже
Е питання чі попи,діти па приколу?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:27
Поздоровляю з Різдвом усіх притомних!
"щоб він сконав", скаже кожен про себе.(с)
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1075
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:30
pesikot написав:
Те що ти, коли будешь на пенсії, знову почнешь тягати контрабас через кордон, не відміняє того факту, що пенсію ти собі оформишь по максімуму ))
Котяра ти пахати вмієш?
Тоді тебе депортують до Німеччини. https://www.youtube.com/shorts/o4nbmhQC56o
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9987
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:33
Господар Вельзевула написав:
Поздоровляю з Різдвом усіх притомних!
"щоб він
сконав", скаже кожен про себе.(с)
нема волі назвать своими именами , типичьный ...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:35
UA написав: pesikot написав:
Те що ти, коли будешь на пенсії, знову почнешь тягати контрабас через кордон, не відміняє того факту, що пенсію ти собі оформишь по максімуму ))
Котяра ти пахати вмієш?
На відміну від тебе, ментопенса, я вмію працювати і головою, і руками
А не як ти, ларьочний бізнес кришувати )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12940
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|175939
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|372887
|
|
|6076
|1071891
|
|