Banderlog написав:... Коли наша влада відмовилась від заключення миру в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.
а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...
Тут ти постійно брешеш. Від миру відмовився в стамбулі зеленський, і іншим заборонив вести переговори.
це руські вигадки - від капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не було. НЕ БУЛО - звідки взагалі взялась ця маячня? хтось десь щось російською написав?.. а тепер ходять та розповідають - відмовився. от зараз подивимось, хто відмовиться..
ви все називаєте капітуляцією крім продовження війни. Насправді мирного плану в вас нема, тим більше плану перемоги. Все що пропонує Зе - давайте дальше воювати, щоб Путін не напав на нато
Естественно "НЕ БУЛО". Да и откуда им взяться-то - если услышав первую цену на "базаре" вся толпа "покупателей" с "базара" убежала - даже не пытаясь торговаться? - думали, что за ними вслед побегут упрашивать?
Білецький каже, що протягом осені втрати в русні перевищують поповнення. Це позитивна новина. Але не каже, що в нас теж. ЦЕ погана новина. І факт, і те, що про нього не говорять. Хоча, з іншого боку, в зєднанні Білецького такої проблеми нема, в мене в полку теж. Хоча нову штатку заповнюють зі скрипом. Мені досі бракує водія. Ніхто не хоче? Загалом, події розвиваються дедалі цікавіше. Можна би робити ставки, якби не доводилося брати участь в цьому.
Мирний план є, він пропонуєтьтся.
Путін не хоче миру і це видно по його діям.
Якби Путін хотів дійсно миру, він би публічно заявив про припинення вогню по ЛБЗ, про припинення ракетних ударів. Тим самим розтягнув би Зеленського на дипломатичний шпагат між Вашингтоном і Московою
Один з мешканців пошкодженого будинку у Чернігові внаслідок атаки РФ 25 грудня Олег Кулик зазнав травм обличчя, а одна з мешканок Марія Молякова з дітьми була в коридорі, що вберегло їх від осколків. ... "Вже стояли в коридорі, вдягнені, взуті. Якби ми були не в коридорі, то, мабуть, теж посікло б. Там все повністю вилетіло з тієї сторони. Звуку не було ніякого, просто різкий вибух і все. Нам пощастило, що ми стояли в коридорі. Двері напіввибиті, їх ось так похилило, притиснуло, ми не могли вийти, я стукала, щоб нам допомогли вийти. Чоловіки вибили двері й ми вийшли. Знаю, що виносили закривавлених людей. Дочка знімала з портфеля ремінець, щоб перев’язати й кров зупинити. Там повністю посічена нога була, перев’язували, джгут накладали чоловіку".
Раде срочно нужно сделать 2 вещи: 1. Дать больше полномочий ТЦК, что бы силовые методы принуждения стали законными. 2. Дать больше выбора мобилизованным, включая альтернативные виды повинностей: денежные (откуп), трудовая и т.д. А то этот силовой отлов ярых нежелающих служить выглядит под любым ракурсом незаконным безпределом и только увеличивает число СЗЧ.