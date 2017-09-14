RSS
  #<1 ... 16256162571625816259>
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 15:24

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Коли наша влада відмовилась від заключення миру в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.

а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...

Тут ти постійно брешеш. Від миру відмовився в стамбулі зеленський, і іншим заборонив вести переговори.

це руські вигадки - від капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не було. НЕ БУЛО - звідки взагалі взялась ця маячня? хтось десь щось російською написав?.. а тепер ходять та розповідають - відмовився. от зараз подивимось, хто відмовиться..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11159
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 15:31

  Shaman написав:
  Banderlog написав:Тут ти постійно брешеш. Від миру відмовився в стамбулі зеленський, і іншим заборонив вести переговори.

це руські вигадки - від капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не було. НЕ БУЛО - звідки взагалі взялась ця маячня? хтось десь щось російською написав?.. а тепер ходять та розповідають - відмовився. от зараз подивимось, хто відмовиться..
ви все називаєте капітуляцією крім продовження війни. Насправді мирного плану в вас нема, тим більше плану перемоги. Все що пропонує Зе - давайте дальше воювати, щоб Путін не напав на нато :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4283
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 15:54

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...

Тут ти постійно брешеш. Від миру відмовився в стамбулі зеленський, і іншим заборонив вести переговори.

...... відмовився, а інших пропозицій не було. НЕ БУЛО - звідки ......
Естественно "НЕ БУЛО". Да и откуда им взяться-то - если услышав первую цену на "базаре" вся толпа "покупателей" с "базара" убежала - даже не пытаясь торговаться? - думали, что за ними вслед побегут упрашивать? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11189
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 16:01

Христос народився!
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 16:06

Білецький каже, що протягом осені втрати в русні перевищують поповнення. Це позитивна новина.
Але не каже, що в нас теж. ЦЕ погана новина. І факт, і те, що про нього не говорять.
Хоча, з іншого боку, в зєднанні Білецького такої проблеми нема, в мене в полку теж. Хоча нову штатку заповнюють зі скрипом. Мені досі бракує водія. Ніхто не хоче?
Загалом, події розвиваються дедалі цікавіше. Можна би робити ставки, якби не доводилося брати участь в цьому.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 16:55

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Тут ти постійно брешеш. Від миру відмовився в стамбулі зеленський, і іншим заборонив вести переговори.

це руські вигадки - від капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не було. НЕ БУЛО - звідки взагалі взялась ця маячня? хтось десь щось російською написав?.. а тепер ходять та розповідають - відмовився. от зараз подивимось, хто відмовиться..
ви все називаєте капітуляцією крім продовження війни. Насправді мирного плану в вас нема, тим більше плану перемоги. Все що пропонує Зе - давайте дальше воювати, щоб Путін не напав на нато :lol:

Мирний план є, він пропонуєтьтся.

Путін не хоче миру і це видно по його діям.

Якби Путін хотів дійсно миру, він би публічно заявив про припинення вогню по ЛБЗ, про припинення ракетних ударів.
Тим самим розтягнув би Зеленського на дипломатичний шпагат між Вашингтоном і Московою
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12949
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На цьому форумі деякі писали, якщо вгатили в дорогий ЖК, то там допомога буде, а для хрущовок не буде

Так ось, на місці влучання в хрущовку, де загинула людина, активно працюють волонтери та Червоний Хрест

Допомогають не тільки жителям хрущовки, але і жителям сусідніх будинків
Бо в сусідніх будинках, якщо не винесло вікна, то винесло балкони

"З будинку виносили закривавлених людей": що розповідають очевидці влучання БпЛА у багатоповерхівку в Чернігові
Один з мешканців пошкодженого будинку у Чернігові внаслідок атаки РФ 25 грудня Олег Кулик зазнав травм обличчя, а одна з мешканок Марія Молякова з дітьми була в коридорі, що вберегло їх від осколків.
...
"Вже стояли в коридорі, вдягнені, взуті. Якби ми були не в коридорі, то, мабуть, теж посікло б. Там все повністю вилетіло з тієї сторони. Звуку не було ніякого, просто різкий вибух і все. Нам пощастило, що ми стояли в коридорі. Двері напіввибиті, їх ось так похилило, притиснуло, ми не могли вийти, я стукала, щоб нам допомогли вийти. Чоловіки вибили двері й ми вийшли. Знаю, що виносили закривавлених людей. Дочка знімала з портфеля ремінець, щоб перев’язати й кров зупинити. Там повністю посічена нога була, перев’язували, джгут накладали чоловіку".
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12949
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 17:36

Раде срочно нужно сделать 2 вещи:
1. Дать больше полномочий ТЦК, что бы силовые методы принуждения стали законными.
2. Дать больше выбора мобилизованным, включая альтернативные виды повинностей: денежные (откуп), трудовая и т.д.
А то этот силовой отлов ярых нежелающих служить выглядит под любым ракурсом незаконным безпределом и только увеличивает число СЗЧ.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 17:42

  sashaqbl написав:Христос народився!

Славімо його !
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12949
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 17:54

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Насправді мирного плану в вас нема, тим більше плану перемоги. Все що пропонує Зе - давайте дальше воювати, щоб Путін не напав на нато :lol:

Мирний план є, він пропонуєтьтся.
такий як зара пропонується треба було рік тому пропонувати, але ви тоді це називали зрадою і хотіли до останньої верби. І останнього комбайнера. Так який там план в піаніста? Коли буде демобілізація?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4283
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
