flyman написав:який ще генофонд із глибокими і тугими як то кажуть, очима. А що за серфер у часі, можна дати навідку?
то тебе життя не балувало що ти нормальних, молочних порід не бачив, тільки результати інбридингу третина голлівуду з того фонду гуглани Алекса Давалос, Барбара Херши Є ще більш розкручена Міла Кунілінгус, але нічого особливого на мій погляд То "Врємяонік" Ємельянова, там багато редакцій і більшість платні.
Например, Британская Империя стала сильной не потому, что у неё "родючi землi" Бритнацы - поставили под контроль, в свое время, Половину Мира! Внимание - "Захватнические войны"! Массовый геноцид населения! Миллионы трупов, всё- ради того, чтобы сделать Британию всемогущей! И что? Мы - Восхищаемся ими! Аналогично Римская Империя, богатство которой расстворилось среди европейских элит. Франция, Германия - всё там же и тем же по тому же месту! Речь Посполита! Продолжать? Александр Македонский! В принципе, тот же Гитлер, но ещё более кровавый! Йой! Памятники ставят! Представляете? Он сотни тысяч "на куски рубил", ему памятник... возвеличивающий!
НИКОМУ, повторяю, НИКОМУ из "Честных, Добрых, Смиренных" - памятники такие не ставят, как убийцам и агрессорам!
Я думав над цим. Ви праві 50/50. Македонський, Цезар, Наполеон - ці люди хотіли зробити світ кращим! Це важливо. Просто вони реалізовували це так як вміли - через війну. Якби ці люди жили недавно, можливо вони б не воювали а реалізували свої амбіції по-іншому. Можливо ні. Гітлер, Сталін, Путін - ці точно хотіли тільки війни/агресії.
"Честных, Добрых, Смиренных" важко ввійти в історію, це точно.
andrijk777 Станок був запущений в 1944 році на конференції в Бреттон-Вудсі. Саме тоді почався друк.
Доллар был обеспечен ЗОЛОТОМ!
До 1944 - так. Після - ні.
SATAN написав: Они печатали и давали ГАРАНТИИ!
Гарантії??? На словах.
А в 1971 світ відчув наслідки - зрозумів нарешті що долар не забезпечений золотом на 100%.
Не так. Мир прекрасно понимал, что печатают но Верил - что всё напечатанное, обеспечено Золотым Запасом!
Може і так. Залежно що ви розумієте під словом "Мир".
SATAN написав: В 1971 - Официально ОТВЯЗАЛИ бакс от золота!
Так, бо не було вибору. 1971 - це кінець а не початок.
Але почався новий "початок". Виявилось що ніяка валюти в світі не забезпечена золотом! Оппа! І світу нічого не залишалось як продовжити використовувати долар, але вже розуміючи що це папірчики. Так було просто зручно.
andrijk777 А колись і США(як система) здохне, вже є ознаки здихання. Хто у вас буде винувати? Напевно Китай.
Андрiй! Отделяйте мух от котлет! Вы, как в Совке - объединяете США и американца. Капитализм за окном! И интересы простого американца и интересы Илона Маска, как правило - разные. И в то, что США помрёт, я не верю и мог бы обосновать! С графиками и цифрами. Не слушайте роспропоганду! США - это Корпорация и по Факту, на сегодня, ФРС (негосударственные банки) - скупил большинство активов. Всё у них будет зашибись! Если надо, выпустят новую цифровую валюту и перезагрузятся!
Китай? Честно? Удивлён интеллектом их руководства. Кто не в теме, можете погуглить, что и как у них с планами и выполнением, с экономическими и социальными программами. Работали с китайцами. Своеобразный народ, но - всё реально!
Формируются Два полюса, США и Китай. Остальные, будут просто сателлитами.
Виновных можете не искать!
Мы во всём виновны! Люди земли! Бог дал нам Разум и Волю! Мы имеем Свободу Выбора! Мы - делаем тот или иной Выбор и Пожинаем Плоды!
То, что нас Искушают, это "технические моменты"! Разум+Воля = Свобода Выбора!
Бреттон Вуд, там не только слова. В 1971 году, очередной раз подтвредили, что все слова и писюльки - до задницы! Если Ты настолько силён, что можешь послать всех на три буквы, то можно всеми договорами подтереться! Пакт Молотова-Рибентроппа, ещё один пример.
Кстати, пiтун уже понял, что "римское право" не работает и в таком случае, вот все эти Переговоры нынешние, ну просто Фигня какая-то! Никто их соблюдать не будет!
SATAN написав: Отделяйте мух от котлет! Вы, как в Совке - объединяете США и американца.
Коли я говорю США, СРСР чи Китай я ЗАВЖДИ маю на увазі керівництво США, керівництво СРСР і керівництво Китаю. Або правлячу верхівку цих держав. Аналогічно РФ. Виключення - Україна. Тому що я тут живу і розділяю "Зе і Ко" і українців.
Господар Вельзевула написав:В новостях прям таки собираются принимать какой-то одноразовый закон про выборы. Оказывается , конституция прямо не запрещает выборы, вот что чобит Трампа под тощий зеленый зад делает. Скорее всего это очередная перемога, кофе в Ялте и прочее ссание в уши , пардон, веселые шутки и юмор от известного коллектива, но все же. А случись они (выборы)- то за кого? Непроходных народных героев, которые за все хорошее и против всего плохого- не упоминать, они непроходные. Плебс будет выбирать из известного дворянского рода. Кто там у нас? Юля-смешно, ей пороблено. Петро-спасибо,что оттянул войну и дал стать на ноги, но увы, он не Трамп и второго раза не будет. Любой человек сейчас занимающий должность при дворе- медведпут номер 2 Залужный- сразу валю за бугор,если успею, первое что он сделает-закроет границы для всех, включая детей, женщин и пенсов. По приколу- ну Гончаренко веселый, люблю его рассказы про "кафедры зеленизма" и все такое. Можно попробовать за честного человека с психическими отклонениями- Марьяну. Хуже не будет (с) А если серьезно-нет альтернативы на самом деле.Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу, и еще одного она не переживет. Голосовать буду за Володимира Першого, и я не шучу. "Из всех зол выбирают меньшее" (Аристотель)
зализный чобит Голосувати требя як Трамп з Венсом скажуть якщо ще пожити хочемо
andrijk777 Виявилось що ніяка валюти в світі не забезпечена золотом!
Вы не поняли! Кстати, образование - какое?
Ладно, я сьогодi добрий.
Выяснилось, что для роста экономики - нужна Опережающая Инфляция! Там много причин, тут на вечер "посиделок", не хочу.
Так вот, в основе - Психология. "Жадность -это хорошо!"
Если Человек видит, что товары каждый год дорожают, он старается их быстрее купить! Рост спроса! При капитализме нужно, чтобы был СПРОС и была МОТИВАЦИЯ.
Записали?
Поэтому, доллар вынуждены были отвязать от золота! С каждым годом, растёт количество товаров и услуг, особенно сегодня, в эпоху роста IT и пр. Чтобы сохранять спрос на растущее кол-во товаров и услуг, в системе должно быть достаточное количество "денег"!
Никакая стабильная валюта, не нужна, т.к. народ будет скупать именно такую валюту, строить Пираммммиду(помните Мавроди с его деньгами?) а спрос на другие товары и услуги, будет падать! P.S."Пирамммида" нужна в том случае, если нужно стерелизовать излишнюю ликвидность для снижения инфляции.
так вот, отказ от Бреттон-Вуда был ВЫНУЖДЕННЫМ! Экономика США - не могла развиваться при Сильном Долларе! Тоже самое и Трамп говорил, если помните.
так, надоело писать. Сами читайте, смотрите графики и анализируйте. И да, Украина -не имеет давно уже собственной экономики, всё работает на "ИВЛ", как при Ковиде. Не будет вливаний, ВВП просто Рухнет а гривна повторит подвиг "купонов имени Леонид Макарыча". Вот, где проблема. Всем пока.
andrijk777 Коли я говорю США, СРСР чи Китай я ЗАВЖДИ маю на увазі керівництво США, керівництво СРСР і керівництво Китаю
Ой не могу! Ни пiтун ни Трамп, реально -ничего не решают! Рычагов нет у них таких! Тем более, Зеленский! Китай? Ну там КПК, за ней стоят мощнейшие аналитики.. а "Руководство" - просто озвучивает Решения "партии".
А все эти "нападки Трампа на Пауэлла и ФРС", ну это так... по сценарию, они играют, но Понимают, что если бы ФРС сильно-сильно рассердился, он бы положил всю Америку на лопатки за несколько торговых сессий и заставил бы Трампа танцевать и петь так, как им нужно! НО! В отличие от нас, они не идиоты и ищут Решение, которое сможет "Сделать Америку Грейт эгейн" и обогатить и промышленников и банкиров!